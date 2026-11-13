Microsoft Outage: क्या साइबर अटैक से ठप हुए Outlook और Teams? कंपनी ने बताई असली वजह

Microsoft 365 की सर्विस में आई बड़ी गड़बड़ी के कारण Outlook, Teams और Copilot समेत कई ऐप्स इस्तेमाल करने में यूजर्स को परेशानी हुई। इसके बाद सवाल उठने लगे कि क्या Microsoft पर साइबर अटैक हुआ है? जानिए आखिर कैसे शुरू हुई यह समस्या:

Microsoft की सर्विस इस्तेमाल करने वाले लोगों को आज काफी परेशानी का सामना करना पड़ा, जब Outlook, Teams और Microsoft 365 के कई दूसरे ऐप्स ने अचानक ठीक से काम करना बंद कर दिया। कहीं यूजर्स अपना ईमेल नहीं खोल पा रहे थे तो कहीं Teams पर मीटिंग शेड्यूल करने और दूसरे काम करने में दिक्कत आ रही थी। इस गड़बड़ी का असर सिर्फ आम यूजर्स तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कई कंपनियों और सरकारी विभागों के कामकाज पर भी पड़ा। इसके बाद इंटरनेट पर सवाल उठने लगे कि क्या Microsoft पर किसी ने साइबर अटैक किया है?

अब Microsoft ने इस मामले में सफाई दी है। कंपनी के मुताबिक, सर्विस में आई परेशानी के पीछे किसी साइबर अटैक या हैकिंग की पुष्टि नहीं हुई है। जांच में सर्वर और नेटवर्क से जुड़ी तकनीकी गड़बड़ी सामने आई है। दरअसल, कुछ सर्वर पर सुरक्षित कनेक्शन बनाने वाला सिस्टम जरूरत से ज्यादा दबाव में आ गया था। इसके कारण सर्वर रिक्वेस्ट का जवाब नहीं दे पा रहे थे और कई सेवाएं प्रभावित हुईं। कंपनी अब सर्वर की क्षमता बढ़ाने, नेटवर्क सेटिंग में बदलाव करने और प्रभावित सिस्टम को दोबारा शुरू करने जैसे कदम उठा रही है।

आखिर क्यों बंद हो गए Outlook और Teams? Microsoft की जांच में पता चला कि प्रभावित सर्वर पर एक ऐसा सिस्टम जरूरत से ज्यादा दबाव में आ गया था, जो सुरक्षित कनेक्शन बनाने का काम करता है। जब यह सिस्टम ठीक से काम नहीं कर पाया तो सर्वर यूजर्स की रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने में परेशानी महसूस करने लगे। आसान भाषा में समझें तो जब आप Outlook खोलते हैं या Teams पर मीटिंग जॉइन करते हैं, तो आपका ऐप Microsoft के सर्वर से कनेक्ट होता है।

सर्वर आपकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके आपको ईमेल, मीटिंग या दूसरी जानकारी उपलब्ध कराता है। लेकिन इस बार कुछ सर्वर सुरक्षित कनेक्शन बनाने की प्रक्रिया में ही अटक गए।इसके चलते सर्वर पर काम का दबाव बढ़ गया और कुछ सर्वर अपने आप उपलब्धता से बाहर हो गए। इससे बाकी काम कर रहे सर्वर पर भी ज्यादा लोड पड़ने लगा।

किन-किन Microsoft सर्विस पर पड़ा असर? इस गड़बड़ी का असर सिर्फ Outlook तक सीमित नहीं था। Microsoft 365 से जुड़ी कई सर्विस और फीचर प्रभावित हुए। इनमें शामिल हैं:

Microsoft Outlook: यूजर्स को ईमेल इनबॉक्स खोलने, मेल भेजने और मेलबॉक्स तक पहुंचने में परेशानी हुई।

Microsoft Teams: कैलेंडर और मीटिंग शेड्यूल करने जैसे फीचर प्रभावित हुए। हालांकि, कंपनी के मुताबिक सामान्य चैट और ऑनलाइन मीटिंग काफी हद तक काम कर रहे थे।

Microsoft Copilot: कुछ यूजर्स को Copilot Chat खोलने और उससे जवाब पाने में परेशानी हुई। यह ईमेल, कैलेंडर और फाइलों जैसे वर्क डेटा तक भी नहीं पहुंच पा रहा था।

SharePoint Online: कुछ यूजर्स को Microsoft 365 ऐप्स में हाल में इस्तेमाल की गई फाइलें देखने में परेशानी हुई। हालांकि, SharePoint पर सीधे स्टोर फाइलों तक पहुंच काम कर रही थी।

Microsoft Planner और To Do: इन सेवाओं के कुछ फीचर भी प्रभावित हुए।

Microsoft Defender और Power BI: इनसे जुड़े कुछ फीचर और कामकाज पर भी असर पड़ा।