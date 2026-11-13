Microsoft आउटेज: ईमेल से लेकर AI तक ठप पड़ी हैं इतनी सारी सर्विस, देखें लिस्ट

Microsoft के दुनियाभर के यूजर्स परेशान हो रहे हैं। सर्विसेस ठप होने से स्कूल, कॉलेज, कंपनियों के साथ-साथ एयरलाइंस के कामकाज पर भी असर पड़ा है। यहां हम आपको बता रहे हैं कि आउटेज के कारण कौन-कौन सी सर्विसेस प्राभवित हुई हैं। नीचे देखें लिस्ट...

माइक्रोसॉफ्ट ने इस घटना को स्वीकार किया और बताया कि सर्वर की उपलब्धता में अचानक आई कमी के कारण उनके बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अतिरिक्त दबाव पड़ गया।

Microsoft की सर्विसेस दुनियाभर में ठप पड़ी है। तकनीकी खराबी के कारण 12 नवंबर को शुरू हुई यह समस्या दूसरे दिन (यानी 13 नवंबर) को भी जारी है। अमेरिका से लेकर भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान समेत कई देशों के लोग परेशान हो रहे हैं और इनके ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं। यूजर माइक्रोसॉफ्ट की ईमेल सर्विस, ऑनलाइन मीटिंग और चैट सर्विस, क्लाउड सर्विस और AI टूल्स का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं।

लाइव मिंट की रिपोर्ट के अनुसार, माइक्रोसॉफ्ट ने इस घटना को स्वीकार किया और बताया कि सर्वर की उपलब्धता में अचानक आई कमी के कारण उनके बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अतिरिक्त दबाव पड़ गया। कंपनी की एडवाइजरी के अनुसार, यह समस्या केवल आउटलुक या माइक्रोसॉफ्ट टीम्स तक ही सीमित नहीं थी; इसने सुरक्षा, एंटरप्राइज मैनेजमेंट और माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड सर्विसेस पर निर्भर थर्ड-पार्टी एप्लिकेशन को भी प्रभावित किया। आउटेज ट्रैक करने वाली वेबसाइट डाउनडिटेक्टर के मुताबिक, दुनियाभर से अकेले आउटलुक न चल पाने की 1.40 लाख से ज्यादा शिकायत मिली हैं। अब तक इसे ठीक नहीं किया जा सका है।

आउटेज से माइक्रोसॉफ्ट की कौन-कौन सी सर्विसेस प्रभावित हुई हैं? माइक्रोसॉफ्ट के अनुसार, अलग-अलग कैटेगरी में कई प्रोडक्ट्स में रुकावटें आईं हैं। नीचें देखें पूरी लिस्ट…

1. ईमेल और प्रोडक्टिविटी: माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, एक्सचेंज ऑनलाइन, माइक्रोसॉफ्ट 365, वर्ड, एक्सेल और पावरपॉइंट प्रभावित हुए। यूजर्स को ईमेल कनेक्टिविटी में समस्या आई और फाइलें तथा वर्कप्लेस एप्लिकेशन खोलने में दिक्कत हुई।

2. कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन: माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, शेयरपॉइंट ऑनलाइन और वनड्राइव प्रभावित रहे। यूजर्स ने चैट फेल होने, कैलेंडर और शेड्यूलिंग में समस्या, तथा क्लाउड स्टोरेज एक्सेस न होने की रिपोर्ट की।

3. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस: माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट प्रभावित हुआ। यूजर्स को कोपायलट चैट लोड करने और वर्कप्लेस डिटेल एक्सेस करने में परेशानी हुई। ओपनएआई और एंथ्रोपिक जैसे अन्य प्रोवाइडर्स को भी उनके माइक्रोसॉफ्ट कनेक्टर्स में समस्या आई।

4. सिक्योरिटी और एंटरप्राइज मैनेजमेंट: माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर XDR, डिफेंडर फॉर ऑफिस 365, इंट्यून, प्यूर्व्यू, माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर और माइक्रोसॉफ्ट 365 ऐप्स एडमिन सेंटर में समस्याएं आईं। ये सर्विसेस सिक्योरिटी, डिवाइस मैनेजमेंट और एडमिन फंक्शन्स से जुड़ी थीं।

5. अन्य सर्विसेज: माइक्रोसॉफ्ट प्लानर, टू डू, पावर बीआई, फैब्रिक, ग्राफ, यूनिवर्सल प्रिंट, विंडोज 365 और माइक्रोसॉफ्ट 365 एजुकेशन भी प्रभावित हुए। इनकी कई फीचर्स और ऑपरेशन्स में रुकावट आई।

थर्ड-पार्टी और ऑर्गेनाइजेशन भी प्रभावित इस आउटेज का असर उन कंपनियों पर भी पड़ा जो माइक्रोसॉफ्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भर हैं।OpenAI ने बताया कि नए माइक्रोसॉफ्ट कनेक्टर कनेक्शन और कुछ टूल्स में समस्या आ रही है। एंथ्रोपिक को भी अपने माइक्रोसॉफ्ट 365 कनेक्टर में अपस्ट्रीम प्रोवाइडर की समस्या मिली।

ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में स्कूलों द्वारा इस्तेमाल होने वाला स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म School Bytes ठप हो गया। ऑस्ट्रेलिया के संघीय पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियों समेत कई सरकारी विभागों ने भी ईमेल में समस्या आने की रिपोर्ट है।

अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने पुष्टि की कि वे भी प्रभावित हुए हैं और इंजीनियर माइक्रोसॉफ्ट के साथ काम कर रहे हैं। वहीं, इलेक्ट्रिक ट्रक बनाने वाली कंपनी Workhorse Group ने आउटेज के कारण बिजनेस में बाधा आने का हवाला देते हुए अपनी तीसरी तिमाही के वित्तीय परिणामों की घोषणा 12 नवंबर से टालकर 16 नवंबर कर दी।

माइक्रोसॉफ्ट आउटेज का कारण क्या था? माइक्रोसॉफ्ट ने बताया कि बड़ी संख्या में सर्वर अचानक बंद हो जाने से यह समस्या हुई। कुछ सर्वर ठीक किए गए, लेकिन जब उन पर ट्रैफिक आने लगा तो वे फिर से अनरेस्पॉन्सिव हो गए और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अतिरिक्त दबाव बढ़ गया। माइक्रोसॉफ्ट के इंजीनियर डायग्नोस्टिक डेटा और ट्रैफिक मैनेजमेंट डेटा की जांच कर रहे थे। उन्होंने प्रभावित सर्वरों को पुराने सॉफ्टवेयर कॉन्फिगरेशन का उपयोग करके दोबारा बनाया। ऑस्ट्रेलिया के होम अफेयर्स मिनिस्टर टोनी बर्क ने कहा कि माइक्रोसॉफ्ट को यह साइबर अटैक नहीं लगता। हालांकि, सटीक तकनीकी कारण अभी तक साफ नहीं है।