Microsoft सर्विसेस 15 घंटे से ठप, भारत में तीन उड़ानें रद्द, दिल्ली एयरपोर्ट ने जारी की एडवाइजरी

Microsoft की सर्विसेस दुनियाभर में करीब 15 घंटे से ठप है। अब इसका असर एयरलाइंस पर भी देखने को मिल रहा है। खबर है कि आउटेज के कारण शुक्रवार सुबह स्पाइसजेट ने दिल्ली से उड़ान भरने वाली 3 फ्लाइट्स रद्द कर दीं।

Microsoft की सर्विसेस ठप होने में दुनियाभर में उथल-पुथल मच गई है। यूजर्स करीब 15 घंटे से भी ज्यादा समय से परेशान हो रहे हैं। अब इसका असर उड़ानों पर भी दिखने लगा है। खबर है कि माइक्रोसॉफ्ट की सर्विसेस ठप के कारण दुनियाभर में एयरलाइंस के कामकाज भी प्रभावित हुए हैं।भारत की प्रमुख एयरलाइंस ने भी यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की हैं। एयर इंडिया ने कहा है कि वह इस समस्या पर लगातार नजर रखे हुए है और यात्रियों के साथ बातचीत में कोई बाधा न आए, इसके लिए उसने अपने ईमेल को अस्थायी रूप से दूसरे रूट पर डायवर्ट कर दिया है। खबर है कि शुक्रवार सुबह स्पाइसजेट ने दिल्ली से उड़ान भरने वाली 3 फ्लाइट्स रद्द कर दीं, जबकि दरभंगा और मुंबई जाने वाली 2 फ्लाइट्स लेट हुईं। दिल्ली एयरपोर्ट ने भी एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें यात्रियों से कहा गया है कि वे एयरपोर्ट के लिए निकलने से पहले अपनी फ्लाइट का स्टेटस चेक कर लें।

लाइव मिंट की रिपोर्ट के अनुसार, एयर इंडिया एयरलाइन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा “हम माइक्रोसॉफ्ट में चल रही समस्या पर बारीकी से नज़र रखे हुए हैं। हमारे फ्लाइट ऑपरेशंस पर कोई असर नहीं पड़ा है, और फिलहाल हमारे किसी भी कम्युनिकेशन चैनल पर कोई प्रभाव नहीं है। बिना किसी रुकावट के सपोर्ट जारी रखने के लिए, हमने अपने ईमेल को अस्थायी रूप से दूसरे रास्ते से भेजने की व्यवस्था की है, ताकि हर मैसेज हम तक बिना किसी बाधा के पहुंचता रहे। हम अपने सामान्य 24 घंटे के समय-सीमा के भीतर ही सभी ईमेल का जवाब दे रहे हैं। हमारे सभी चैनल - वॉयस, एआई, सोशल मीडिया और कस्टमर नोटिफिकेशन - उम्मीद के मुताबिक काम कर रहे हैं। हम हर कदम पर आपका समर्थन करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं और स्थिति पर कड़ी नज़र रखना जारी रखेंगे।”

इस बीच, इंडिगो ने बताया है कि वैश्विक स्तर पर आई तकनीकी रुकावट के कारण उसकी ईमेल सपोर्ट सर्विसेस प्रभावित हुई हैं, हालांकि ग्राहकों की मदद के अन्य माध्यम अभी भी काम कर रहे हैं। इंडिगो ने कहा, “माइक्रोसॉफ्ट की सर्विसेस में आई रुकावट के चलते हमारी ईमेल सपोर्ट सेवाएं फिलहाल प्रभावित हैं, और हो सकता है कि हमें आपके ईमेल न मिल पाएं। सपोर्ट के बाकी सभी माध्यम उपलब्ध हैं। अगर आपको तुरंत मदद चाहिए, तो कृपया हमारी वेबसाइट या मोबाइल ऐप के जरिए '6E Skai' से संपर्क करें।”

इसी तरह, अकासा एयर ने यात्रियों को अपनी ईमेल सपोर्ट सर्विसेस में देरी के बारे में सूचित करते हुए एक एडवाइजरी जारी की है। इसमें यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे तत्काल मदद के लिए संपर्क के अन्य माध्यमों का उपयोग करें। कंपनी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “माइक्रोसॉफ्ट आउटेज के कारण, हमारी ईमेल सपोर्ट सर्विसेस में देरी हो रही है और हो सकता है कि हमें आपके ईमेल न मिल पाएं। तत्काल मदद के लिए, कृपया हमारे 24/7 'अकासा केयर सेंटर' को 91 9606 112131 पर कॉल करें या हमारे सोशल मीडिया चैनलों के जरिए हमसे संपर्क करें। हमारी टीम आपकी सहायता करने में खुशी महसूस करेगी।”