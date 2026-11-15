हाल ही में Microsoft के सर्विसेस घंटों ठप रहीं और अगर इस दौरान आपने में समस्या झेली है, तो आप कंपनी से मुआवजे की मांग कर सकते हैं। आप एलिजिबल है या नहीं और कैसे क्लेम करना है, यहां हम सबकुछ बता रहे हैं...

डाउनटाइम के हिसाब से यूजर को 25 प्रतिशत, 50 प्रतिशत या पूरा 100 प्रतिशत तक क्रेडिट मिल सकता है।

Microsoft की सर्विसेस घंटों ठप रहने के बाद अब फिर से बहाल हो गई हैं। कंपनी का कहना है कि अब सर्विसेस ने ठीक से काम करना शुरू कर दिया है। 12 नवंबर को शुरू हुई इस समस्या के कारण दुनियाभर के करोड़ों यूजर्स घंटों परेशान रहे। आम आदमी के साथ-साथ कई बड़ी कंपनियों का भी काम प्रभावित हुआ, जो खासतौर से माइक्रोसॉफ्ट की सर्विसेस पर निर्भर थी। माइक्रोसॉफ्ट ने इसके लिए सभी से माफी भी मांगी। अगर आपने भी सर्विस बंद होने की वजह से परेशानी झेली है, तो यह खबर आपके लिए काम की हो सकती है। आप माइक्रोसॉफ्ट से सर्विस ठप होने का मुआवजा ले सकते है। यह मुआवजा आपको पैसे के रूप में नहीं बल्कि 'सर्विस क्रेडिट' के तौर पर मिल सकता है। यहां हम आपको एलिजिबिलिटी चेक करने और क्लेम करने का तरीका बता रहे हैं।

माइक्रोसॉफ्ट से मिल सकता है मुआवजा इंडियाटूडे की रिपोर्ट के अनुसार, माइक्रोसॉफ्ट का बिजनेस सब्सक्रिप्शन लेने वालों के लिए सर्विस लेवल एग्रीमेंट (SLA) होता है। इसमें माइक्रोसॉफ्ट 365 के लिए 99.9 प्रतिशत अपटाइम का वादा करता है, जैसे एक्सचेंज ऑनलाइन और आउटलुक। अगर यह वादा पूरा नहीं होता, तो एलिजिबल बिजनेस कस्टमर्स सर्विस क्रेडिट के लिए क्लेम कर सकते हैं।

हालांकि, इंडिविजुअल यूजर या कंपनियों को यह क्रेडिट नकद पैसे के रूप में नहीं मिलता। बल्कि यह आपके आने वाले बिलों में छूट के रूप में दिया जाता है। डाउनटाइम कितना ज्यादा था, उसके हिसाब से 25 प्रतिशत, 50 प्रतिशत या पूरा 100 प्रतिशत तक क्रेडिट मिल सकता है।

माइक्रोसॉफ्ट डाउनटाइम को 'यूजर-मिनट्स' से गिनता है। यानी सर्विस कितनी देर बंद रही और कितने यूजर्स प्रभावित हुए। हर सर्विस का क्रेडिट अलग-अलग निकाला जाता है। मतलब अगर केवल आउटलुक बंद हुआ है, तो पूरे माक्रोसॉफ्ट 365 का क्रेडिट नहीं मिलेगा।

केवल इन यूजर्स को मिलता है 'सर्विस क्रेडिट' हालांकि, ध्यान रखने वाली बात यह है कि, ये क्रेडिट सिर्फ बिजनेस कस्टमर्स के लिए हैं, यानी ऐसे ग्राहक जो माइक्रोसॉफ्ट 365 बिजनेस, एक्सचेंज ऑनलाइन या टीम्स प्रीमियम का उपयोग कर रहे हैं। यदि आप इंडिविजुअल यूजर हैं और माइक्रोसॉफ्ट 365 पर्सनल या फैमिली प्लान का उपयोग कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप पर बिजनेस SLA लागू न हो। हालांकि, आप फिर भी रिफंड के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन फैसला माइक्रोसॉफ्ट के हाथ में होगा कि रिफंड देना है या नहीं।

माइक्रोसॉफ्ट से मुआवजा कैसे क्लेम करें अगर आपने सब्सक्रिप्शन सीधे माइक्रोसॉफ्ट से लिया है, तो माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर से क्लेम शुरू करें। पहले एडमिन सेंटर में साइन इन करें, बिलिंग सेक्शन खोलें। बिल्स एंड पेमेंट्स में अपनी सब्सक्रिप्शन और पेमेंट की डिटेल देख लें। इससे पता चल जाएगा कि कौन-सी सर्विस प्रभावित हुईं और कितना क्रेडिट बन सकता है।

इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट से संपर्क करें। एडमिन सेंटर में नीचे राइट साइड हेडसेट आइकन पर क्लिक करके हेल्प एंड सपोर्ट खोलें। चैटबॉट में फिर हेडसेट आइकन दबाकर कॉन्टैक्ट सपोर्ट पेज पर जाएं और ईमेल चुनें। आउटेज का ब्यौरा लिखें, कितनी देर सर्विस बंद रही, कौन-सी सर्विसेस प्रभावित हुईं, कितने और कहां के यूजर्स प्रभावित हुए। इंसिडेंट आईडी भी डाल दें, जैसे एक्सचेंज के लिए EX1550543, आउटलुक के लिए MO1550821 और टीम्स के लिए TM1550488।

रिक्वेस्ट भेजने के बाद माइक्रोसॉफ्ट केस नंबर देगा। लेकिन केस नंबर मिलने का मतलब क्रेडिट मंजूर होना नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट चेक करके तय करेगा कि आपको क्रेडिट मिलेगा या नहीं।

अगर आपने सब्सक्रिप्शन किसी क्लाउड सॉल्यूशन प्रोवाइडर (CSP) या दूसरे रीसेलर से लिया है, तो उनसे संपर्क करें और उनसे कहें कि वे आपकी तरफ से क्लेम करें।