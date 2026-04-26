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काम की बात: Windows यूजर्स को बड़ी राहत, जबरन इंस्टॉल नहीं होंगे अपडेट, इतने दिनों तक टाल सकेंगे

Apr 26, 2026 02:47 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
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Microsoft ने करोड़ों Windows यूजर्स को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। अब अपडेट जबरन इंस्टॉल नहीं हो सकेंगे। कंपनी का कहना है कि अब वह यूजर्स को विंडोज अपडेट्स को अनिश्चित काल के लिए रोकने का विकल्प देगी। चलिए डिटेल में जानते हैं सबकुछ...

Windows यूजर्स को बड़ी राहत, जबरन इंस्टॉल नहीं होंगे अपडेट, इतने दिनों तक टाल सकेंगे

Now pause Windows updates for 35 days: अगर आप Windows लैपटॉप/डेस्कटॉप चला रहे हैं, तो यह खबर आपके काम की है। Microsoft ने ऐसे यूजर्स को बड़ी राहत दी है। अब यूजर्स विंडोज अपडेट को 35 दिन के लिए टाल सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कई बार जरूरी काम के बीचोंबीच विंडोज अपडेट होना शुरू हो जाता है और यूजर की सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है और उन्हें परेशान होना पड़ता है। हो सकता है कि आप किसी जरूरी प्रेजेंटेशन पर काम कर रहे हों या किसी जरूरी मीटिंग में लॉग इन करने ही वाले हों, और तभी आपका पीसी तय कर ले कि विंडोज अपडेट इंस्टॉल करने का यही सबसे सही समय है। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिन्होंने ऐसी स्थिति का सामना किया है, तो लगता है कि माइक्रोसॉफ्ट ने आपकी बात सुन ली हो। कंपनी ने घोषणा की है कि अब वह यूजर्स को विंडोज अपडेट्स को अनिश्चित काल के लिए रोकने का विकल्प देगी। चलिए डिटेल में जानते हैं सबकुछ...

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माइक्रोसॉफ्ट का कहना है कि यूजर्स अब विंडोज अपडेट्स को रोक सकेंगे, और अपडेट्स इंस्टॉल किए बिना भी अपने पीसी को रीस्टार्ट कर सकेंगे। कंपनी के अनुसार, इससे यूजर्स की दो मुख्य शिकायतें दूर होती हैं - “गलत समय पर अपडेट्स आने से होने वाली रुकावट और अपडेट्स कब हों, इस पर पर्याप्त कंट्रोल न होना।”

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विंडोज अपडेट्स को एक बार में 35 दिनों के लिए रोक सकेंगे

माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है कि सभी समस्याओं को हल करने के लिए कंपनी चार बड़े बदलाव कर रही है। यूजर्स 'आउट-ऑफ-बॉक्स एक्सपीरियंस' (OOBE) के दौरान अपडेट्स को स्किप कर पाएंगे; OOBE वह सेटअप प्रोसेस है जो तब शुरू होता है जब आप पहली बार किसी नए डिवाइस को ऑन करते हैं। इसका मतलब है कि अब आप अपने नए विंडोज लैपटॉप को पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से सेट अप कर पाएंगे, और फिर बाद में उसे अपडेट कर पाएंगे।

इसमें सबसे बड़ा नया फीचर 'अपडेट्स रोकने' (Pause updates) का है। माइक्रोसॉफ्ट ने बताया है कि अब आपको एक कैलेंडर इंटरफेस मिलेगा, जिससे आप 35 दिनों तक के लिए अपडेट्स रोकने के लिए कोई खास दिन चुन सकेंगे।

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जब वह समय खत्म हो जाता है, तो आप फिर से 35 दिनों के लिए अपडेट्स को रोक सकते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट के अनुसार, अपडेट्स रोकने की तारीख को कितनी बार आगे बढ़ाया जा सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। यानी, आप अपडेट्स को अनिश्चित काल तक रोक कर रख सकते हैं। हालांकि, अगर 35 दिनों की अवधि खत्म होने के बाद आप अपडेट्स को दोबारा नहीं रोकते हैं, तो अपडेट्स पहले की तरह ही फिर से शुरू हो जाएंगे।

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अब जबरन अपडेट इंस्टॉल नहीं होंगे

माइक्रोसॉफ्ट पावर मेनू में भी बदलाव कर रहा है। अब आपको अपने कंप्यूटर को "अपडेट और शटडाउन" या "अपडेट और रीस्टार्ट" करने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। इसके बजाय, आपको सामान्य रीस्टार्ट और शटडाउन का विकल्प मिलेगा, तब भी जब अपडेट इंस्टॉल होने के लिए बाकी हों। कंपनी ने कहा कि यदि यूजर्स रीस्टार्ट या शटडाउन चुनते हैं, तो विंडोज बिना किसी अप्रत्याशित अपडेट को शुरू किए, उस कार्रवाई को पूरा करेगा।

चौथा बदलाव ज्यादा स्पष्टता के लिए है। माइक्रोसॉफ्ट अपडेट लेबल में, खासकर ड्राइवर अपडेट के लिए, और ज्यादा जानकारी जोड़ रहा है। अब टाइटल में डिवाइस क्लास भी शामिल होगी, ताकि यूजर देख सकें कि कोई अपडेट डिस्प्ले, ऑडियो, बैटरी, एक्सटेंशन, HDC या किसी दूसरी ड्राइवर कैटेगरी के लिए है या नहीं। इससे यूजर बेहतर ढंग से समझ पाएंगे कि ये अपडेट किसलिए हैं।

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विंडोज अपडेट के नए फीचर्स किसे मिलते हैं?

ब्लॉग पोस्ट के अनुसार, माइक्रोसॉफ्ट ने डेव चैनल और नए एक्सपेरिमेंटल चैनल में विंडोज इंसाइडर्स के लिए इसे रोलआउट करना शुरू कर दिया है। कंपनी ने आगे बताया कि वह बाद में इस बारे में और जानकारी शेयर करेगी कि ये फीचर्स कमर्शियल ग्राहकों के लिए कैसे काम करेंगे और एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए कौन-से कंट्रोल्स उपलब्ध होंगे।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।

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