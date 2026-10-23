माइक्रोसॉफ्ट का AI डॉक्टरों से भी तेज; दावा - दोगुना सटीकता से बीमारी का पता लगाता है

वो दिन दूर नहीं जब डॉक्टरों की जगह भी AI ले लेंगे। माइक्रोसॉफ्ट ने इसकी पहल भी कर दी है। कंपनी ने एक ऐसा एआई सिस्टम तैयार किया है, जो इंसानों डॉक्टरों की तुलना में दोगुने से भी ज्यादा सटीकता से बीमारी का पता लगा सकता है।

इस नए AI सिस्टम को MAI-DxO (माइक्रोसॉफ्ट AI डायग्नोस्टिक ऑर्केस्ट्रेटर) कहा जा रहा है।

AI ने दुनियाभर में खलबली मचा रखी है। एआई के बाद, कई कंपनियों ने इसे अपनाने के चक्कर में अपने कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब लगता है कि यह डॉक्टरों की भी जगह ले रहा है। खबर है कि माइक्रोसॉफ्ट ने एक ऐसा एआई सिस्टम डेवलप किया है जो तेजी से बिमारी का पता लगा सकता है। यह हेल्थकेयर सेक्टर में एक बड़ा इनोवेशन है। 'साइंस' जर्नल में छपी एक नई स्टडी के अनुसार, माइक्रोसॉफ्ट AI के CEO मुस्तफा सुलेमान का मानना ​​है कि यह उस दिशा में एक बड़ा कदम है जिसे वे "मेडिकल सुपरइंटेलिजेंस" कहते हैं। कंपनी का एक AI सिस्टम, जटिल बीमारियों का पता लगाने में इंसानी डॉक्टरों की तुलना में दोगुने से भी ज्यादा सटीक साबित हुआ है। क्या है पूरा मामला, चलिए बताते हैं...

कैसे काम करता है AI डॉक्टर? इंडियाटूडे की रिपोर्ट के अनुसार, इस नए सिस्टम को MAI-DxO (माइक्रोसॉफ्ट AI डायग्नोस्टिक ऑर्केस्ट्रेटर) कहा जा रहा है। एक नॉर्मल चैटबॉट से अलग, यह डॉक्टरों के एक वर्चुअल पैनल की तरह काम करता है। इसमें AI, कई एजेंटों का उपयोग करता है, जो मिलकर मरीजों से सवाल पूछते हैं, लैब टेस्ट कराने का सुझाव देते हैं और फाइनल डायग्नोसिस पर पहुंचने से पहले लक्षणों पर आपस में चर्चा करते हैं।

'न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन' के मुश्किल मेडिकल केसों का उपयोग करके किए गए एक टेस्ट में, MAI-DxO ने 83% मामलों में सही जवाब दिया। दूसरी ओर, मेडिकल रेफरेंस टूल्स का इस्तेमाल करने वाले जनरल फिजिशियन केवल 36% मामलों में ही सही थे।

इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है, इतने मुश्किल मामलों को आमतौर पर मेडिकल स्पेशलिस्ट की एक टीम संभालती है, लेकिन वे इस तुलना का हिस्सा नहीं थे। फिर भी, माइक्रोसॉफ्ट AI में हेल्थ के वीपी डोमिनिक किंग ने इन नतीजों को "बहुत महत्वपूर्ण और उत्साहजनक" बताया। उन्होंने कहा कि इस समय हेल्थकेयर के क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौती मेडिकल एक्सपर्ट्स की कमी है।

GPT-5 और GPT-5.5 की ताकत इन नतीजों के साथ, माइक्रोसॉफ्ट भी गूगल और ओपनएआई जैसी उन कंपनियों में शामिल हो गया है, जिनका दावा है कि उनका एआई इंसानी डॉक्टरों की बराबरी कर सकता है, या उनसे भी बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। स्टडी से पता चला कि एआई की ज्यादातर ताकत बैकग्राउंड में चल रहे एडवांस्ड मॉडल्स से आती है। माइक्रोसॉफ्ट ने ओपनएआई, गूगल, मेटा और अन्य कंपनियों के मॉडल्स का टेस्ट किया, लेकिन सबसे अच्छे नतीजे ओपनएआई के GPT-5 और नए GPT-5.5 का इस्तेमाल करने पर मिले।

DxO सिस्टम लागत कम करने में भी मदद करता है। उदाहरण के लिए, किसी मुश्किल केस में केवल GPT-5 का उपयोग करने पर लगभग 8,400 डॉलर का खर्च आता था और एक्युरेसी 78.9% थी। DxO सिस्टम को जोड़ने से, माइक्रोसॉफ्ट ने इस खर्च को लगभग 3,000 डॉलर कम कर दिया और एक्युरेसी में भी थोड़ा सुधार हुआ।

नए GPT-5.5 मॉडल के साथ, DxO ने जटिल मामलों में एक्युरेसी को 72% से बढ़ाकर लगभग 87% कर दिया, और साथ ही खर्च को भी कम रखा। इससे कम क्षमता वाले AI मॉडलों को भी काफी मदद मिली। गूगल के जेमिनी 2.5 फ्लैश ने अकेले 46.4% स्कोर किया, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट के DxO सिस्टम का इस्तेमाल करने पर यह आंकड़ा लगभग 69% तक पहुंच गया।

आगे क्या होगा? सुलेमान, जो पहले गूगल के डीपमाइंड के को-फाउंडर थे, लंबे समय से एआई की मदद से मेडिकल समस्याओं को हल करने पर काम कर रहे हैं। उनका मानना है कि अगले दो से तीन सालों में हेल्थकेयर के एआई मॉडल काफी बेहतर हो जाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट पहले से ही मेयो क्लिनिक के साथ मिलकर हेल्थकेयर के लिए एक खास एआई मॉडल बना रहा है, जो अगले साल रिलीज होने सकता है। सुलेमान ने टेकक्रंच को बताया कि 2027 तक डॉक्टरों के पास मरीज के मेडिकल रिकॉर्ड के बारे में एआई द्वारा किए गए बहुत सटीक अनुमान उपलब्ध होंगे।

असली मरीजों पर इस्तेमाल करने से पहले माइक्रोसॉफ्ट DxO को असली दुनिया में परख रहा है। कंपनी बोस्टन के बेथ इजराइल डेकनैस मेडिकल सेंटर के साथ मिलकर काम कर रही है। इस ट्रायल में मरीजों को इंसानी डॉक्टरों से सामान्य इलाज मिलेगा। उसी समय एआई चुपचाप बैकग्राउंड में चलता रहेगा। इसके बाद रिसर्चर एआई के सुझावों की तुलना उन चीजों से करेंगे जो इंसानी डॉक्टरों ने वास्तव में किया।