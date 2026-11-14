Microsoft outage: घंटों परेशान रहे करोड़ों लोग, अब कंपनी ने कहा 'Sorry'; वजह भी बताई

Microsoft की सर्विसेस ठप होने से दुनियाभर के करोड़ों यूजर्स परेशान रहे। न लोगों तक दवा समय से पहुंच पाई और न वे अपनी फ्लाइट समय से पकड़ पाए। अब कंपनी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए लोगों से माफी मांगी है। कंपनी ने आउटेज का कारण भी बताया है।

माइक्रोसॉफ्ट ने एक्स पर लिखा,इस घटना के कारण हमारे ग्राहकों और पार्टनर्स को जो परेशानी हुई, उसके लिए हमें खेद है।

Microsoft की सर्विसेस ठप होने से दुनियाभर में उथल-पुथल मच गई। करोड़ों यूजर्स घंटों परेशान होते रहे। इस दौरान ईमेल सर्विस आउटलुक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सर्विस टीम्स समेत माइक्रोसॉफ्ट 365 और एआई कोपायलट ठप रहे। इसका असर आम आदमी से लेकर कई बड़ी कंपनियों, सरकारी एजेंसियों, बैंकों, स्कूलों और यहां तक की एयरलाइंस तक पर पड़ा। भारत में दिल्ली एयरपोर्ट को यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी करनी पड़ी। ऐप्पल, अमेजन समेत 37 लाख से ज्यादा छोटी-बड़ी कंपनियां माइक्रोसॉफ्ट की सर्विसेस इस्तेमाल करती हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोगों से माफी मांगी है और आउटेज की वजह बताई है।

माइक्रोसॉफ्ट ने एक्स पर कहा “Sorry”

माइक्रोसॉफ्ट ने एक्स पर लिखा "इस घटना के कारण हमारे ग्राहकों और पार्टनर्स को जो परेशानी हुई, उसके लिए हमें खेद है। हम जानते हैं कि वे हमारी सर्विसेस पर भरोसा करते हैं और हम इस जिम्मेदारी को बहुत गंभीरता से लेते हैं। हमारी सभी सर्विसेस में अब काफी हद तक सुधार और स्थिरता आ रही है।

यह एक तकनीकी समस्या थी, जिसका साइबर या AI/एजेंट्स से कोई लेना-देना नहीं था। यह समस्या नेटवर्क क्षमता को बढ़ाने (नेटवर्क कैपेसिटी अपग्रेड) के दौरान आई एक खराबी की वजह से हुई, जो हाल ही में किए गए एक नेटवर्क बदलाव के बाद सामने आई। हमने उस मूल समस्या को ठीक कर दिया है और बाकी बचे ग्राहकों तथा क्षेत्रों के लिए सर्विसेस बहाल करने का काम जारी है।

मांग के बड़े स्तर को देखते हुए, हमने धीरे-धीरे सर्विसेस बहाल कीं और हर चरण पर स्थिरता की जांच की। इसमें भले ही थोड़ा ज्यादा समय लगा, लेकिन इससे सर्विसेस को पूरी तरह से स्थिर तरीके से बहाल करने में मदद मिली। हमारी समीक्षा पूरी होने के बाद, हम इस घटना पर एक विस्तृत रिपोर्ट देंगे।"

इससे पहले एक पोस्ट में कंपनी ने कहा था कि "हम रिकवरी में अच्छी प्रगति देख रहे हैं; प्रभावित इंफ्रास्ट्रक्चर के एक बड़े हिस्से में अब सर्विसेस उपलब्ध हो रही हैं और ईमेल डिलीवरी का काम भी बेहतर हो रहा है। हम जानते हैं कि हमारे ग्राहक अपने रोजमर्रा के जरूरी कामों के लिए हमारी सर्विसेस पर निर्भर हैं, और जिन लोगों को इन रुकावटों की वजह से परेशानी हुई है, हमें उसका खेद है।

जैसे-जैसे हमें और जानकारी मिलेगी, हम उसे बताते रहेंगे। फिलहाल, हम यह कह सकते हैं कि यह किसी साइबर हमले की वजह से नहीं हुआ है। हमारी टीमें इस बात की लगातार समीक्षा कर रही हैं कि क्या हुआ था और भविष्य में हम इस तरह की समस्याओं को कैसे रोक सकते हैं।"

जापान के दफ्तरों ने फैक्स मशीनों का सहारा लिया 'गैजेट रिव्यू' के अनुसार, माइक्रोसॉफ्ट 365 के ठप होने से ईमेल सर्विस ठप हो गईं, जिसके बाद जापान की कई कंपनियों और सरकारी दफ्तरों ने डॉक्यूमेंट्स भेजने और ट्रांसजैक्शन की पुष्टि करने के लिए फैक्स मशीनों और टेलीफोन लाइनों का इस्तेमाल किया। इस घटना ने यह दिखा दिया है कि जरूरी कारोबारी कामकाज के लिए पूरी तरह से किसी एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर पर निर्भर रहना कितना जोखिम भरा हो सकता है।

अदालत से लेकर दवा की दुकान तक कई जगहें ठप हो गईं ब्रिटेन में मैनचेस्टर की एक अदालत में मुकदमा रुक गया। जज मॉरिस ग्रीन ने जूरी के सदस्यों को घर भेज दिया। उन्होंने कहा कि देरी से साफ पता चलता है कि अदालतें टेक्नोलॉजी पर कितना निर्भर हो गई हैं।

ब्रिटिश पुलिस ने कहा कि वे ऑनलाइन क्राइम की रिपोर्ट नहीं ले पा रहे हैं। उन्होंने लोगों से कहा कि जरूरी मामलों के लिए फोन करें। अमेरिका में भी कुछ लॉ एजेंसियां प्रभावित हुईं।

ब्रिटेन में नेशनल फार्मेसी एसोसिएशन ने ग्राहकों को दवा मिलने में देरी की चेतावनी दी। इस समस्या से नेशनल हेल्थ सर्विस (एनएचएस) भी प्रभावित हुई। डॉक्टर फार्मेसियों को ईमेल से प्रिस्क्रिप्शन नहीं भेज पा रहे थे। एक प्रवक्ता ने कहा, "कृपया आज फार्मेसी टीमों के साथ थोड़ा धैर्य रखें। सामान्य से ज्यादा इंतजार लग सकता है और कुछ दवाओं में देरी हो सकती है।"

सिंगापुर, जापान, ग्रीस और नॉर्वे की सरकारों ने बताया कि उनकी कुछ सेवाएं प्रभावित हुईं। इसमें कुछ मंत्रालयों या एजेंसियों के ईमेल भी शामिल थे। हांगकांग के कुछ बैंकों में भी परेशानी आई।

बिजनेस भी बुरी तरह प्रभावित हुए। हांगकांग के व्यवसायी डैनी लाउ, जो एल्युमिनियम कंपनी चलाते हैं, ने बताया कि उनके अमेरिकी ग्राहकों से आउटलुक के जरिए अपडेट नहीं आ रहे थे। अगर यह समस्या ज्यादा चली तो प्रोडक्शन का समय भी बिगड़ सकता है।

ओपनएआई और एंथ्रोपिक ने भी माइक्रोसॉफ्ट 365 टूल्स से कनेक्ट करने में समस्या बताई। इससे साफ हुआ कि जब ज्यादा लोग एआई प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके दूसरी कंपनियों के सॉफ्टवेयर से जुड़ते हैं तो असर कितना फैल सकता है।

भारत में एयरलाइंस पर असर पड़ा भारत में एयरलाइंस के कामकाज पर इसका असर पड़ा। एयर इंडिया, इंडिगो और अकासा एयर को यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी करनी पड़ी। कई उड़ानों के रद्द होने और लेट होने की भी खबरें सामने आईं। दिल्ली एयरपोर्ट ने भी एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें यात्रियों से कहा गया है कि वे एयरपोर्ट के लिए निकलने से पहले अपनी फ्लाइट का स्टेटस जरूर चेक कर लें।

आउटेज से माइक्रोसॉफ्ट की कौन-कौन सी सर्विसेस प्रभावित हुई हैं? माइक्रोसॉफ्ट के सर्विस हेल्थ अपडेट के अनुसार, अलग-अलग कैटेगरी में कई प्रोडक्ट्स में रुकावटें आईं हैं। नीचें देखें पूरी लिस्ट

1. ईमेल और प्रोडक्टिविटी: माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, एक्सचेंज ऑनलाइन, माइक्रोसॉफ्ट 365, वर्ड, एक्सेल और पावरपॉइंट प्रभावित हुए। यूजर्स को ईमेल कनेक्टिविटी में समस्या आई और फाइलें तथा वर्कप्लेस एप्लिकेशन खोलने में दिक्कत हुई।

2. कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन: माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, शेयरपॉइंट ऑनलाइन और वनड्राइव प्रभावित रहे। यूजर्स ने चैट फेल होने, कैलेंडर और शेड्यूलिंग में समस्या, तथा क्लाउड स्टोरेज एक्सेस न होने की रिपोर्ट की।

3. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस: माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट प्रभावित हुआ। यूजर्स को कोपायलट चैट लोड करने और वर्कप्लेस डिटेल एक्सेस करने में परेशानी हुई। ओपनएआई और एंथ्रोपिक जैसे अन्य प्रोवाइडर्स को भी उनके माइक्रोसॉफ्ट कनेक्टर्स में समस्या आई।

4. सिक्योरिटी और एंटरप्राइज मैनेजमेंट: माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर XDR, डिफेंडर फॉर ऑफिस 365, इंट्यून, प्यूर्व्यू, माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर और माइक्रोसॉफ्ट 365 ऐप्स एडमिन सेंटर में समस्याएं आईं। ये सर्विसेस सिक्योरिटी, डिवाइस मैनेजमेंट और एडमिन फंक्शन्स से जुड़ी थीं।