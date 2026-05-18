Microsoft के AI चीफ ने दी सबसे बड़ी चेतावनी- 18 महीने में खत्म हो जाएगी ऑफिस की नौकरियां, लाखों लोगों के लिए खतरे की घंटी

Microsoft के AI चीफ Mustafa Suleyman ने दावा किया है कि अगले 12 से 18 महीनों में AI ज्यादातर ऑफिस जॉब्स का काम कर लेगा। AI जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है और यह तय है कि इसका असर लगभग हर नौकरी पर पड़ेगा।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI को लेकर चर्चा हर तरफ तेज होती जा रही है। कोई इसे भविष्य की सबसे बड़ी तकनीक बता रहा है, तो कोई इसे लोगों की नौकरियों के लिए खतरा मान रहा है। अब Microsoft के AI प्रमुख Mustafa Suleyman के एक बड़ा बयान दिया है जो किसी बड़ी चेतावनी से कम नहीं है। दरअसल उन्होंने दावा किया है कि अगले 12 से 18 महीनों में AI ज्यादातर व्हाइट कॉलर यानी ऑफिस में कंप्यूटर पर होने वाले कामों को इंसानों की तरह करने लगेगा। Mustafa Suleyman का कहना है कि वकील, अकाउंटेंट, प्रोजेक्ट मैनेजर और मार्केटिंग प्रोफेशनल जैसे कई पेशों में AI तेजी से इंसानों की जगह ले सकता है।

उनके इस बयान के बाद दुनियाभर में नौकरीपेशा लोगों के बीच चिंता बढ़ गई है। वहीं दूसरी तरफ कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि AI पूरी तरह इंसानों को रिप्लेस नहीं करेगा, बल्कि काम करने का तरीका बदल देगा। AI को लेकर बढ़ती चर्चा के बीच अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आने वाले समय में नौकरियों का भविष्य क्या होगा और लोगों को खुद को कैसे तैयार करना चाहिए।

Microsoft AI चीफ ने बयान की बड़ी बात Microsoft AI के प्रमुख Mustafa Suleyman ने एक इंटरव्यू में कहा कि आने वाले 12 से 18 महीनों में AI ह्यूमन्स के लेवल का परफॉरमेंस करने लगेगा। उन्होंने कहा कि ऑफिस में कंप्यूटर पर होने वाले ज्यादातर काम AI खुद कर सकेगा। उनके मुताबिक वकील, अकाउंटेंट से जुड़े कई काम AI की मदद से ऑटोमेट हो सकते हैं। Suleyman ने यह भी कहा कि AI सिर्फ छोटे-मोटे काम नहीं करेगा, बल्कि बड़े प्रोफेशनल टास्क भी संभाल सकेगा।

इन नौकरियों पर सबसे ज्यादा खतरा AI को लेकर सबसे ज्यादा चिंता उन लोगों में देखी जा रही है जो कंप्यूटर पर आधारित काम करते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक डेटा एनालिसिस, कंटेंट राइटिंग, कोडिंग, कस्टमर सपोर्ट और ऑफिस मैनेजमेंट जैसे कई सेक्टर तेजी से AI टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। Mustafa Suleyman का कहना है कि AI इंसानों की तरह डॉक्यूमेंट पढ़ने, रिपोर्ट बनाने, डेटा समझने और फैसले लेने में काफी तेज हो रहा है। यही वजह है कि कई कंपनियां अब AI पर भारी निवेश कर रही हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि हर नौकरी खत्म नहीं होगी। जिन कामों में इंसानी समझ, भावनाएं और क्रिएटिविटी ज्यादा जरूरी है, वहां इंसानों की जरूरत बनी रह सकती है।