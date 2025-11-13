Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़microsoft 365 personal plan with copilot is now free for 1 year for students
माइक्रोसॉफ्ट ने जीता दिल, 1 साल के लिए FREE किया यह पॉपुलर सब्सक्रिप्शन, इन्हें मिलेगा फायदा

माइक्रोसॉफ्ट ने जीता दिल, 1 साल के लिए FREE किया यह पॉपुलर सब्सक्रिप्शन, इन्हें मिलेगा फायदा

संक्षेप: Microsoft ने छात्रों के लिए एक खास ऑफर की घोषणा की है। दरअसल, माइक्रोसॉफ्ट भी गूगल, ओपनएआई और पेरप्लेक्सिटी की तर्ज पर, छात्रों को कोपायलट के साथ अपने 365 पर्सनल सब्सक्रिप्शन का फ्री एक्सेस दे रहा है, वो भी पूरे 1 साल के लिए।

Thu, 13 Nov 2025 07:01 PMArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Microsoft ने छात्रों के लिए एक खास ऑफर की घोषणा की है। दरअसल, माइक्रोसॉफ्ट भी गूगल, ओपनएआई और पेरप्लेक्सिटी की तर्ज पर, छात्रों को कोपायलट के साथ अपने 365 पर्सनल सब्सक्रिप्शन का फ्री एक्सेस दे रहा है, वो भी पूरे 1 साल के लिए। माइक्रोसॉफ्ट आमतौर पर कॉलेज के छात्रों को माइक्रोसॉफ्ट 365 पर्सनल प्लान का तीन महीने का मुफ्त ट्रायल देता है, जिसके बाद उन्हें सर्विसेस जारी रखने के लिए मंथली चार्ज देना पड़ता है। हालांकि, कंपनी इस ऑफर के साथ, अपने प्रोडक्टिविटी ऐप्स और प्रीमियम कोपायलट फीचर्स का पूरे 12 महीनों तक एक्सेस दे रही है। यह एक लिमिटेड टाइम ऑफर है और केवल चुनिंदा क्षेत्रों में ही उपलब्ध है। चलिए डिटेल में जानते हैं इस ऑफर के बारे में सबकुछ...

कोपायलट के साथ माइक्रोसॉफ्ट 365 पर्सनल का फ्री सब्सक्रिप्शन

गैजेट्स360 ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि एक्स पर एक पोस्ट में, कंपनी ने सभी कॉलेज छात्रों के लिए इस नए ऑफर की घोषणा की। इसका मतलब है कि हाई स्कूल पास कर चुके और ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई शुरू कर चुके सभी छात्र इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। हालांकि, जो लोग किसी पंजीकृत संस्थान से डिग्री कोर्स में एनरोल नहीं हैं, वे इसका लाभ नहीं उठा पाएँगे।

इसके अलावा, यह एक लिमिटेड टाइम ऑफर है। माइक्रोसॉफ्ट का ऑफर पेज लाइव है, और छात्र अभी 12 महीने के फ्री सब्सक्रिप्शन के लिए क्लेम कर सकते हैं। ध्यान रहें कि ऑफर की लास्ट डेट 30 नवंबर है, जिसके बाद यह ऑफर समाप्त हो जाएगा।

ये भी पढ़ें:मात्र ₹24,999 में 55 inch Smart TV, 75 फीसदी तक सस्ते मिल रहे ये 5 मॉडल

माइक्रोसॉफ्ट 365 पर्सनल प्लान के बेनिफिट्स

कंपनी के अनुसार, माइक्रोसॉफ्ट 365 पर्सनल प्लान का इस्तेमाल केवल एक ही व्यक्ति कर सकता है और इसे दूसरों के साथ शेयर नहीं किया जा सकता। इन सर्विसेस को एक साथ अधिकतम पांच डिवाइस पर एक्सेस किया जा सकता है, जिससे छात्रों के लिए इसे अपने पीसी, फोन और टैबलेट पर आसानी से चालू करना संभव हो जाता है। यह प्लान इन सभी डिवाइस पर चलता है।

फीचर्स की बात करें तो, कंपनी के सभी 365 प्रोडक्टिविटी ऐप्स, जिनमें आउटलुक, टीम्स, वर्ड, पावरपॉइंट, एक्सेल, शेयरपॉइंट, वनड्राइव आदि शामिल हैं, सभी प्रीमियम फीचर्स के साथ उपलब्ध हैं। इसके अलावा, इन सभी प्लेटफॉर्म्स में एक अतिरिक्त AI लेयर के रूप में कोपायलट साइडबार भी होगा। इस प्लान में कोपायलट ऐप में डीप रिसर्च, पॉडकास्ट और विजन जैसे नए फीचर्स भी शामिल हैं। छात्रों को सभी बेसिक कैपेबिलिटीज पर हायर लिमिट्स भी मिलेंगी।

इसके अलावा, यह सब्सक्रिप्शन टियर Copilot में इमेज और वीडियो टूल्स को भी खोलता है, जिससे उपयोगकर्ता Microsoft 365 सुइट में फुल मल्टीमॉडल अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। कंपनी Outlook और OneDrive पर 1TB क्लाउड स्टोरेज भी प्रदान करती है। ध्यान दें, यह फ्री स्टूडेंट प्लान वर्तमान में केवल कनाडा, यूके और अमेरिका में ही उपलब्ध है।

कंपनी का ट्वीट

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
Gadgets Hindi News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।