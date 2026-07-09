खतरे में प्राइवेसी! आपकी देखी और सुनी हर चीज रिकॉर्ड करेंगे Meta AI Smart Glasses

Meta के अपकमिंग AI Smart Glasses लॉन्च से पहले ही चर्चा में हैं। कहा जा रहा है कि इन ग्लासेस से प्राइवेसी को खतरा हो सकता है, क्योंकि यह हर वो चीज रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो यूजर दिनभर में देखेंगे और सुनेंगे।

अगर आप Meta के अपकमिंग AI glasses खरीदने का सोच रहे हैं, तो थोड़ा सावधान हो जाइए। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यह डिवाइस आपकी प्राइवेसी के लिए खतरा बन सकता है। खबरों के मुताबिक, मेटा अब नेक्स्ट जेनरेशन AI-पावर्ड स्मार्ट ग्लास पर काम कर रहा है, जो पूरे दिन यूजर्स के देखे और सुने जाने वाले पलों को लगातार रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन इस टेक्नोलॉजी ने प्राइवेसी और रिकॉर्डिंग में पारदर्शिता को लेकर चिंताएं पैदा कर दी हैं। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस प्रोटोटाइप को अंदरूनी तौर पर "सुपर सेंसिंग" कहा जा रहा है। यह ग्लास के कैमरों और माइक्रोफोन का इस्तेमाल करके समय-समय पर इमेज और ऑडियो रिकॉर्ड करता है और यूजर्स को यह ऑप्शन देता है कि वे बाद में मेटा AI से पूछ सकें कि उन्होंने दिन भर में क्या देखा या सुना था।

रिकॉर्डिंग के समय LED भी नहीं जलेगा खबरों के मुताबिक, ये चश्मे लगातार ऑडियो रिकॉर्ड करेंगे और साथ ही हर कुछ सेकंड में फोटो भी लेंगे। हालांकि, मेटा के मौजूदा चश्मों में एक LED इंडिकेटर होता है जो फोटो या वीडियो लेते समय जलता है, लेकिन खबर है कि कंपनी अपने नए सुपर-सेंसिंग फीचर्स का इस्तेमाल करते समय इस LED को चालू नहीं रखेगी।

पुराने मॉडल में आ सकता है यह फीचर इस बीच, रिपोर्ट में कहा गया है कि इन सुपर-सेंसिंग फीचर्स को सॉफ्टवेयर अपडेट के माध्यम से मेटा के ग्लासेस की मौजूदा लाइनअप पर भी एक्टिवेट किया जा सकता है।

ऐसे काम करेगा हर बात देखने-सुनने वाला चश्मा प्रस्तावित सिस्टम में से एक में, खबर है कि मेटा रॉ फुटेज या ऑडियो को स्टोर नहीं करेगा और ये यूजर के लिए भी उपलब्ध नहीं होंगे। इसके बजाय, यह टेक कंपनी इमेज और ऑडियो को अपने सर्वर पर अपलोड करने से पहले उनसे मेटाडेटा निकालने पर विचार कर रही है, ताकि उसके मेटा AI मॉडल उन्हें प्रोसेस करके यूजर के सवालों का जवाब दे सकें। उदाहरण के लिए, यूजर मेटा AI से पूछ सकता है कि उसने दिन में कोई चीज कहां छोड़ी थी या किसी ऐसी जगह के बारे में जानकारी मांग सकता है जहां वह पहले गया था।

कहा जा रहा है कि कंपनी इस बात पर भी चर्चा कर रही है कि क्या इन नए चश्मों से इकट्ठा किए गए डेटा का इस्तेमाल उसके अपने AI मॉडल को ट्रेन करने के लिए किया जा सकता है। गौरतलब है कि OpenAI, Google और Anthropic जैसी कंपनियों से मुकाबला करने के लिए Meta ने AI की दौड़ में अरबों डॉलर का निवेश किया है।

कंपनी की सफाई- प्राइवेसी सुरक्षित मेटा ने फाइनेंशियल टाइम्स को बताया कि वह 'इंटरनल प्रोटोटाइप' पर कोई टिप्पणी नहीं करेगा, लेकिन उसने कहा कि उसका तरीका "शुरुआत से ही प्राइवेसी को ध्यान में रखकर" काम करने पर केंद्रित है। कंपनी ने 'प्रोजेक्ट एरिया' का भी जिक्र किया, जो "प्राइवेसी की सुरक्षा करने वाली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है ताकि पारंपरिक कैमरों की तरह फोटो और वीडियो लिए बिना लोगों की मदद की जा सके"; इसमें ऐसे फीचर्स भी शामिल हैं जो बातचीत को अपने-आप पढ़ने लायक टेक्स्ट में बदल देती हैं।