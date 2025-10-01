सोच-समझकर करना AI से बातें, अब इस काम के लिए बातचीत का इस्तेमाल करेगी मेटा

Facebook और Instagram पर विज्ञापन दिखने के लिए मार्क जकरबर्ग ने एक नया तरीका ढूंढा निकाला है। अब मेटा AI चैटबॉट्स से की गई बातचीत के आधार पर यूजर को विज्ञापन दिखाएगी। यह बदलाव 16 दिसंबर को एक अपडेटेड प्राइवेसी पॉलिसी के साथ लागू होगा।

Facebook और Instagram पर विज्ञापन दिखने के लिए मार्क जकरबर्ग ने एक नया तरीका ढूंढा निकाला है। अब मेटा AI चैटबॉट्स के की गई बातचीत के आधार पर यूजर को विज्ञापन दिखाएगी। मेटा ने घोषणा की है कि वह फेसबुक और इंस्टाग्राम पर टारगेटेड विज्ञापन बेचने के लिए अपने एआई प्रोडक्ट्स के साथ यूजर्स की बातचीत से मिले डेटा का उपयोग करना शुरू करेगा। टेकक्रंच की रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी ने कहा कि यह बदलाव 16 दिसंबर को एक अपडेटेड प्राइवेसी पॉलिसी के साथ प्रभावी होगा, और आने वाले दिनों में यूजर्स को इसके बारे में सूचित भी किया जाएगा। मेटा के अनुसार, यह अपडेट दुनियाभर में लागू होगा, केवल दक्षिण कोरिया, यूके और यूरोपीय संघ को छोड़कर, जहां का प्राइवेसी कानून इस तरह के डेटा का उपयोग करने की अनुमति नहीं देता है।

AI से बातचीत का डेटा विज्ञापन के लिए यूज होगा मेटा लंबे समय से डिटेल विज्ञापन प्रोफाइल बनाने के लिए यूजर्स के डेटा पर निर्भर रहा है, जिससे विज्ञापनदाताओं को खास ग्रुप्स तक पहुंचने के तरीके मिलते हैं। अब, इसके एआई चैटबॉट के साथ क गई बातचीत भी इसमें शामिल हो जाएगी, जिससे कंपनी को विज्ञापन टारगेट को बेहतर बनाने के लिए जानकारी का एक और सोर्स मिल जाएगा।

कंपनी का कहना है कि हर महीने एक अरब से ज्यादा लोग मेटा एआई का इस्तेमाल करते हैं और अक्सर लंबी और डिटेल में बातचीत करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई हाइकिंग के बारे में बात करता है, तो उसे बाद में आउटडोर गियर के विज्ञापन दिखाई दे सकते हैं। मेटा की योजना अन्य एआई प्रोडक्ट्स से प्राप्त डेटा का भी उपयोग करने की है, जिसमें उसके रे-बैन मेटा स्मार्ट ग्लास, एआई इमेज जनरेटर इमेजिन और एआई-वीडियो फीड वाइब्स शामिल हैं।

इन बातचीत का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा यूजर्स के पास इससे बाहर निकलने का कोई विकल्प नहीं है। मेटा का कहना है कि धर्म, राजनीति, यौन रुझान या स्वास्थ्य जैसे संवेदनशील विषयों से जुड़ी बातचीत का इस्तेमाल विज्ञापन के लिए नहीं किया जाएगा।