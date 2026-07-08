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Meta का बड़ा एक्शन: बच्चों की सुरक्षा के लिए भारत में 1.6 लाख Facebook-Instagram अकाउंट किए बंद, ये गलती पड़ सकती भारी

By Himani Gupta
लाइव हिन्दुस्तान
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Meta ने पिछले छह महीनों में भारत में 1.6 लाख Facebook और Instagram अकाउंट हटा दिए हैं। कंपनी का कहना है कि ये अकाउंट बच्चों के यौन शोषण से जुड़े संदिग्ध ऑफ-प्लेटफॉर्म लिंक शेयर कर रहे थे।

Meta का बड़ा एक्शन: बच्चों की सुरक्षा के लिए भारत में 1.6 लाख Facebook-Instagram अकाउंट किए बंद, ये गलती पड़ सकती भारी

फेसबुक और इंस्टाग्राम की कंपनी मेटा ने खुलासा किया है कि पिछले छह महीनों में उसने भारत में करीब 1.6 लाख अकाउंट हटा दिए हैं। बच्चों से जुड़े आपत्तिजनक कंटेंट को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच मेटा ने यह फैसला लिया है। Meta का कहना है कि बच्चों की सुरक्षा उसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। इसी वजह से कंपनी लगातार अपने प्लेटफॉर्म पर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखती है और नियमों का उल्लंघन करने वाले अकाउंट्स के खिलाफ कार्रवाई करती है। कंपनी ने यह भी बताया कि कई मामलों में यूजर्स सोशल मीडिया पर सीधे गलत कंटेंट शेयर नहीं करते, बल्कि बाहरी वेबसाइटों या मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के लिंक भेजते हैं। ऐसे मामलों की पहचान करने के लिए Meta ने अपने AI सिस्टम और सेफ्टी टीम की मदद ली।

भारत में 1.6 लाख अकाउंट हटाए गए

Meta के मुताबिक, हटाए गए अकाउंट ऐसे संदिग्ध ऑफ-प्लेटफॉर्म लिंक शेयर कर रहे थे, जिनका संबंध बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी एक्टिविटी से हो सकता था। कंपनी ने कहा कि इस तरह का कंटेंट या उससे जुड़े नेटवर्क के लिए उसके प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल भी जगह नहीं है। इसी कारण बड़े स्तर पर कार्रवाई की गई।

बच्चों की सुरक्षा पर Meta का फोकस

Meta ने बताया कि संदिग्ध अकाउंट्स की पहचान केवल यूजर रिपोर्ट के आधार पर नहीं की गई। कंपनी ने अपने AI बेस्ड सिस्टम और विशेष सुरक्षा टीम की मदद से ऐसे नेटवर्क का पता लगाया। कंपनी का कहना है कि बच्चों की सुरक्षा अहम है इसी वजह से वह लगातार नए सुरक्षा फीचर्स जोड़ रही है। हाल के महीनों में Meta ने Teen Accounts, बेहतर प्राइवेसी सेटिंग्स और संदिग्ध मैसेज को पहचानने वाले कई नए टूल भी लॉन्च किए हैं।

Meta ने अपने बयान में कहा कि बच्चों के शोषण से जुड़ी किसी भी गतिविधि के प्रति उसकी Zero Tolerance Policy है। कंपनी ऐसे कंटेंट, अकाउंट्स और नेटवर्क की पहचान कर उन्हें हटाने के लिए लगातार काम कर रही है। जरूरत पड़ने पर संबंधित एजेंसियों के साथ भी डिटेल्स शेयर की जाती है।

इन बातों का ध्यान रखना चाहिए हर यूजर को

अगर आप Facebook या Instagram का इस्तेमाल करते हैं, तो किसी भी अनजान व्यक्ति की भेजी गई लिंक, फोटो, वीडियो या फाइल पर बिना जांचे भरोसा न करें। ऐसे अकाउंट से दूरी बनाकर रखें जो संदिग्ध गतिविधियां करते हों या गलत कंटेंट शेयर करते हों। अगर आपको कोई पोस्ट, पेज या अकाउंट बच्चों के शोषण या किसी दूसरी गैरकानूनी गतिविधि से जुड़ा लगे, तो उसे तुरंत Report करें और ब्लॉक कर दें। अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स को समय-समय पर अपडेट रखें और किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ अपनी निजी जानकारी साझा करने से बचें।

अगर आपके घर में बच्चे सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, तो उनकी ऑनलाइन एक्टिविटी पर नजर रखें और उन्हें सुरक्षित इंटरनेट इस्तेमाल करने के बारे में जागरूक करें। थोड़ी-सी सावधानी न सिर्फ आपके अकाउंट को सुरक्षित रखेगी, बल्कि सोशल मीडिया को भी सभी के लिए ज्यादा सुरक्षित बनाने में मदद करेगी।

Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta

हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।

शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।

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