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Muse AI ने दुनियाभर में कराई 'किरकिरी', अब मेटा ने हटाया फीचर, कहा- 'हो गई चूक'

By Arpit Soni
लाइव हिन्दुस्तान
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इमेज बनाने वाले Muse AI टूल ने दुनियाभर में Meta की किरकिरी करा दी है। विवाद बढ़ता देख कंपनी ने Muse Image से किसी के भी पब्लिक इंस्टाग्राम अकाउंट से तस्वीर बनाने की सुविधा बंद कर दिया है। हालांकि टूल अभी भी इमेज बनाने के लिए उपलब्ध है।

Muse AI ने दुनियाभर में कराई 'किरकिरी', अब मेटा ने हटाया फीचर, कहा- 'हो गई चूक'

Muse Image AI टूल ने दुनियाभर में Meta की किरकिरी करा दी है। हर तरफ हो रही अलोचनाओं के बाद कंपनी को बैकफुट पर आना पड़ा और इस फीचर को हटाना पड़ा है। इस फीचर के जारी होने के बाद से ही मेटा विवादों में घिर गया था। दरअसल, कंपनी ने अपना नया AI इमेज जनरेशन टूल Muse Image लॉन्च किया, लेकिन यह फीचर गलत इस्तेमाल के कारण वायरल हो गया। कोई भी व्यक्ति 'म्यूज इमेज' का इस्तेमाल करके उन लोगों की तस्वीरें बना सकता था जिनका इंस्टाग्राम अकाउंट पब्लिक है; इसके लिए बस उन्हें प्रॉम्प्ट में टैग करना होता था। लोगों की नाराजगी और आलोचना के बाद, मेटा ने म्यूज से इस सुविधा को हटाने का फैसला किया है।

कंपनी ने कहा- यह फीचर लक्ष्य से चूक गया है

शुक्रवार को एक ब्लॉग पोस्ट में, टेक कंपनी ने पुष्टि की कि वह म्यूज इमेज से इस विशेष सुविधा को हटा रही है। मेटा ने लिखा, "हमारा इरादा एक यूजफुल क्रिएटिव टूल प्रदान करना था और लोगों को यह कंट्रोल देना था कि क्या उनके पब्लिक कंटेंट को इस तरह से रेफरेंस किया जा सकता है।"

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ऑनलाइन फीडबैक सुनने के बाद टेक दिग्गज ने स्वीकार किया कि उसने सही कॉल नहीं की। मेटा द्वारा म्यूज इमेज की घोषणा के बाद, कई यूजर्स ने प्राइवेसी से जुड़ी चिंताएं व्यक्त कीं। कंपनी ने कहा, "हमने यह फीडबैक सुना है कि यह फीचर लक्ष्य से चूक गया है, इसलिए यह अब उपलब्ध नहीं है।" जबकि मेटा ने इस फीचर को हटा दिया है, म्यूज इमेज अभी भी तस्वीरें बनाने के लिए उपलब्ध है।

मेटा ने नया AI फीचर क्यों हटाया?

दरअसल, इस फीचर के साथ बड़ी समस्या यह थी कि सभी पब्लिक इंस्टाग्राम अकाउंट डिफॉल्ट रूप से "ऑप्ट-इन" थे। यानी, यदि आप नहीं चाहते कि आपकी तस्वीरें किसी और के द्वारा बनाई जाएं, तो आपको सेटिंग्स में जाकर खुद से इसे बंद करना होगा। दूसरी बड़ी समस्या यह थी कि जब कोई किसी के इंस्टाग्राम अकाउंट से कोई तस्वीर बनाता है, तो मेटा उस यूजर्स को सूचना नहीं देता।

इससे यह डर पैदा हो गया कि कोई भी बिना सहमति के किसी की भी तस्वीर बना सकता है, जिसका दुरुपयोग होने की संभावना हो सकती है। हालांकि सभी प्राइवेट अकाउंट और 18 वर्ष से कम उम्र के यूजर्स के अकाउंट को इससे बाहर रखा गया था, यानी वो सेफ थे।

अब, अगर आप Meta AI में कोई तस्वीर बनाने के लिए किसी के Instagram अकाउंट को टैग करने की कोशिश करते हैं, तो AI चैटबॉट कोई भी रिजल्ट बनाने से मना कर देगा। आप नीचे एक उदाहरण देख सकते हैं।

muse image controversy

मेटा ने पब्लिक इंस्टाग्राम अकाउंट्स की सेटिंग्स से “Allow people to reuse your content on Instagram and with AI features on Meta” वाला टॉगल भी हटा दिया है।

कृपया ध्यान दें कि इस फीचर पर हॉलीवुड में भी आक्रोश फैल गया। टैलेंट एजेंसी सीएए, जो टॉम क्रूज, जेंडेया और मेरिल स्ट्रीप जैसे अभिनेताओं का प्रतिनिधित्व करती है, ने भी चिंता जताई थी। एजेंसी ने पहले एक बयान जारी किया था, "हम मेटा से आह्वान करते हैं कि वह म्यूज इमेज पर सुरक्षा को अपवाद नहीं, बल्कि डिफॉल्ट बनाए और लोगों को ऑप्ट-इन करने में सक्षम बनाए, यदि वे एआई कंटेंट क्रिएशन के लिए अपनी तस्वीर के उपयोग की अनुमति देना चाहते हैं।"

इन टूल्स पर भी हुआ था विवाद

मेटा पहली कंपनी नहीं है जिसे अपने एआई इमेज टूल को लेकर विरोध का सामना करना पड़ा है। इससे पहले OpenAI को अपने Sora 2 वीडियो मॉडल के लिए 'ऑप्ट-आउट' फीचर को लेकर ऐसी ही आलोचना का सामना करना पड़ा था; इसके बाद कंपनी ने अपनी पॉलिसी बदलीं और बाद में इसे बंद कर दिया। कुछ महीने पहले, xAI का 'ग्रोक इमेजिन' (Grok Imagine) मॉडल X पर लोगों की तस्वीरों को बदलकर उन्हें बिकिनी में दिखाने की वजह से विवादों में आ गया था।

Arpit Soni

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Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।

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