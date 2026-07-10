खतरे में Instagram फोटो! Muse AI बना सकता है 'उल्टी सीधी' तस्वीरें; तुरंत बंद करें ये सेटिंग

Meta के Muse AI टूल ने आते ही दुनियाभर में हाहाकार मचा दिया है। लोग अपनी प्राइवेसी को लेकर परेशान हो रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि Muse AI यूजर्स को किसी भी पब्लिक इंस्टाग्राम अकाउंट की तस्वीरों का इस्तेमाल करके AI इमेज बनाने की सुविधा देता है।

मेटा के नए 'Muse Image AI' टूल को लेकर प्राइवेसी से जुड़ी चिंताएं पैदा हो गई हैं। यूजर्स को पता चला है कि पब्लिक इंस्टाग्राम फोटो का इस्तेमाल AI से बनाई गई चीजों के लिए रेफरेंस इमेज के तौर पर किया जा सकता है। दरअसल, Muse Image यूजर्स को किसी भी पब्लिक इंस्टाग्राम अकाउंट को मेंशन करके AI इमेज जेनरेट करने की अनुमति देता है। यानी कोई भी आपकी पब्लिक फोटोज को ले कर नई AI इमेज बना सकता है और आपको बीच पर, मीम में या किसी और सिचुएशन में दिखा सकता है, वो भी बिना आपको बताए या आपकी स्पष्ट सहमति लिए। इससे डीपफेक, इंपर्सनैशन (दूसरों की पहचान की नकल करना), बदनामी या गलत इस्तेमाल का खतरा बढ़ गया है। चलिए डिटेल में जानते हैं कि यह फीचर क्या करता है, यह विवादित क्यों है और आप अपने पब्लिक कंटेंट को इस्तेमाल होने से कैसे रोक सकते हैं।

मार्क जुकरबर्ग के मेटा को रिलीज होने के कुछ ही समय बाद अपने नए एआई इमेज टूल, म्यूज इमेज को लेकर आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, मेटा सुपरइंटेलिजेंस लैब्स द्वारा विकसित मॉडल, टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से तस्वीरें बना सकता है और रेफरेंस तस्वीरों का उपयोग करके चित्रों को एडिट कर सकता है। इस टूल की सोशल मीडिया पर आलोचना हो रही है क्योंकि लोगों को साफ तौर पर बताए बिना, यह टूल इंस्टाग्राम पर उनकी पब्लिक प्रोफाइल फोटो का इस्तेमाल करके नई इमेज बना सकता है।

मंगलवार को इस मॉडल को जारी करते हुए मेटा ने घोषणा की: "म्यूज इमेज (Muse Image) हमारा अब तक का सबसे एडवांस्ड इमेज जनरेशन मॉडल है: यह निर्देशों का पूरी तरह पालन करता है, सटीकता से एडिट करता है, कई रेफरेंस से कंपोज करता है और सोशल कॉन्टेक्स्ट के लिए इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करता है।" यह अभी अमेरिका में यूजर्स के लिए Meta AI ऐप, वेब ब्राउजर, WhatsApp और Instagram स्टोरीज पर उपलब्ध है।

म्यूज AI तस्वीरों का उपयोग कैसे कर सकता है? मेटा का म्यूज इमेज एआई टूल पब्लिक इंस्टाग्राम फोटो का उपयोग करने के तरीके पर प्राइवेसी संबंधी चिंताएं बढ़ा रहा है। यह फीचर यूजर्स को उन प्रोफाइलों को रेफरेंस के रूप में टैग करके पब्लिक अकाउंट से चित्रों का उपयोग करके एआई तस्वीरें बनाने की अनुमति देती है। इस फीचर में, प्राइवेट अकाउंट और 18 साल से कम उम्र के यूजर्स के अकाउंट खुद बाहर कर दिए जाते हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि पब्लिक अकाउंट्स पर यह फीचर डिफॉल्ट रूप से ऑन होता है। यूजर्स को खुद सेटिंग्स में जाकर ऑप्ट-आउट करना पड़ता है। 18+ उम्र के पब्लिक अकाउंट्स को ऑटोमैटिक शामिल कर लिया जाता है।

इस फीचर को लेकर विवाद इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि लोगों की सहमति न लेने को लेकर चिंताएं हैं। कई यूजर्स को शायद यह पता न हो कि उनकी पब्लिक फोटो का इस्तेमाल दूसरे लोग AI से बनी इमेज बनाने के लिए कर सकते हैं। साथ ही, जब किसी के कंटेंट का इस्तेमाल AI क्रिएशन में किया जाता है, तो प्लेटफॉर्म उन्हें इसकी सूचना भी नहीं देता है।

आलोचनाओं के बीच, मेटा ने साफ किया है कि यूजर्स पब्लिक अकाउंट होने पर भी अपनी इमेज के इस्तेमाल से ऑप्ट-आउट कर सकते हैं। हालांकि, इस फीचर के लॉन्च होने से प्राइवेसी और AI से बनी इमेज को लेकर काफी चिंताएं पैदा हो गई हैं।

जैसे-जैसे यह विवाद बढ़ा है, सोशल मीडिया पर लोग इस बारे में जागरूकता फैला रहे हैं कि अपनी डिजिटल पहचान को सुरक्षित रखने के लिए इस टूल से कैसे बाहर निकला जाए।

Muse AI आपकी तस्वीरों का इस्तेमाल न करें, इसके लिए फॉलो करें ये स्टेप्स: 1. अपनी Instagram प्रोफाइल ओपन करें और टॉप-राइट कॉर्नर में मौजूद तीन हॉरिजॉन्टल लाइनों पर टैप करें।

2. नीचे स्क्रॉल करें और “Sharing and reuse” चुनें।

3. यह ऑप्शन ढूँढें: “Allow people to use your content on Instagram with AI features on Meta।”

4. पोस्ट और रील्स, दोनों के लिए इस सेटिंग को बंद कर दें।

5. इसके बाद, आपका पब्लिक Instagram कंटेंट दूसरों के लिए Meta AI फीचर्स के साथ इस्तेमाल करने के लिए उपलब्ध नहीं होगा।

क्या है Muse Image AI और कैसे काम करता है, यहां देखें सवाल-जवाब की लिस्ट: क्या Muse Image प्राइवेट इंस्टाग्राम फोटो का इस्तेमाल करता है? नहीं। मेटा का कहना है कि Muse Image सिर्फ पब्लिक इंस्टाग्राम कंटेंट को ही AI से बनी चीजों के लिए रेफरेंस इमेज के तौर पर इस्तेमाल करने की अनुमति देता है। प्राइवेट अकाउंट और 18 साल से कम उम्र के यूजर्स के अकाउंट की फोटो और वीडियो इस फीचर के लिए उपलब्ध नहीं हैं।

क्या कोई AI के लिए मेरी इंस्टाग्राम फोटो का इस्तेमाल कर सकता है? हां, अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट पब्लिक है और संबंधित सेटिंग चालू है, तो दूसरे यूजर मेटा के AI फीचर का इस्तेमाल करके AI इमेज बनाने के लिए आपकी पब्लिक पोस्ट और रील्स का रेफरेंस ले सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते कि आपका कंटेंट इस तरह उपलब्ध हो, तो आप Settings -> Sharing and reuse में जाकर इस विकल्प को बंद कर सकते हैं।

क्या इस सेटिंग को बंद करने से मेरे अकाउंट पर कोई असर पड़ेगा? नहीं। इस सेटिंग को बंद करने से आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल, पोस्ट, फॉलोअर्स या अकाउंट के फीचर्स के दिखने पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यह सिर्फ आपके पब्लिक कंटेंट को दूसरों के लिए सपोर्टेड मेटा AI फीचर्स के साथ इस्तेमाल करने से रोकता है।

क्या मैं प्राइवेट अकाउंट के साथ ऑप्ट-आउट कर सकता हूं? अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट पहले से ही प्राइवेट है, तो आपका कंटेंट Muse Image में रेफरेंस इमेज के तौर पर इस्तेमाल के लिए उपलब्ध नहीं होगा। ऑप्ट-आउट सेटिंग मुख्य रूप से पब्लिक अकाउंट के लिए है। हालांकि, अगर आप अपने कंटेंट पर ज्यादा कंट्रोल चाहते हैं, तो भी आप अपनी प्राइवेसी और शेयरिंग सेटिंग्स को रिव्यू कर सकते हैं।

क्या मेटा मुझे बताता है कि कोई मेरी फोटो का इस्तेमाल कर रहा है? नहीं। मेटा ने ऐसा नहीं कहा है कि जब यूजर्स के पब्लिक इंस्टाग्राम कंटेंट का इस्तेमाल AI से बनी इमेज के लिए रेफरेंस के तौर पर किया जाता है, तो वह उन्हें इसकी सूचना देता है। इस फीचर के लॉन्च होने के बाद यूजर्स ने जो चिंताएं जताई हैं, उनमें से एक यह भी है कि इसकी कोई सूचना नहीं दी जाती है।

क्या मैं बाद में इस फीचर को वापस चालू कर सकता हूं? हां। अगर आपका मन बदलता है, तो आप Settings > Sharing and reuse पर वापस जा सकते हैं और उस ऑप्शन को फिर से इस्तेमाल और चालू कर सकते हैं जो लोगों को मेटा AI फीचर के साथ आपके पब्लिक कंटेंट का इस्तेमाल करने देता है, यह मेटा द्वारा फीचर में भविष्य में किए जाने वाले किसी भी बदलाव पर निर्भर करेगा।