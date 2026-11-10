Meta Muse AI की भारत में कीमत लीक! हर महीने देने होंगे इतने रुपये, जानें क्या मिलेगा खास
Meta Muse AI के भारत में सब्सक्रिप्शन प्लान की कीमतें सामने आई हैं। इसका Power प्लान 1,799 रुपये और Maximum प्लान 8,999 रुपये का हो सकता है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) अब सिर्फ सवालों के जवाब देने या फोटो बनाने तक सीमित नहीं रहने वाला है। अब AI एजेंट यूजर्स के लिए खुद ईमेल भेजने, ऑनलाइन शॉपिंग करने और ट्रैवल बुकिंग जैसे काम भी कर सकते हैं। इसी डायरेक्शन में Meta अपना पर्सनल AI एजेंट Muse लेकर आई है। अब भारत में इसके लॉन्च से पहले सब्सक्रिप्शन प्लान की कीमतें सामने आई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में Meta Muse के लिए यूजर्स को हर महीने 1,799 रुपये से लेकर 8,999 रुपये तक खर्च करने पड़ सकते हैं।
द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक, Meta Muse के भारत में दो पेड सब्सक्रिप्शन प्लान की कीमत सामने आई है। इनमें Power और Maximum प्लान शामिल हैं। Power प्लान की कीमत 1,799 रुपये और Maximum प्लान की कीमत 8,999 रुपये रखी गई है। ये कीमतें भारत में सर्विस की वेबसाइट पर दिखाई दी हैं। हालांकि, Google Play Store और Apple App Store के जरिए सब्सक्रिप्शन लेने पर यूजर्स को थोड़ी ज्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है।
अमेरिका में भ मिल रहे हैं दो प्लान्स
अमेरिका में भी कंपनी के ये दोनों प्लान उपलब्ध हैं। वहां Power प्लान की कीमत 20 डॉलर (करीब 1,900 रुपये) और Maximum प्लान की कीमत 100 डॉलर (करीब 9,500 रुपये) प्रति महीने है। हालांकि, Meta ने भारत में इन कीमतों की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। ऐसे में लॉन्च के समय कीमतों में बदलाव संभव है।
दोनों प्लान में क्या मिलेगा?
Meta Muse के Power प्लान में हर सप्ताह 500 मिलियन टोकन इस्तेमाल करने की सुविधा मिलती है। वहीं, Maximum प्लान में हर सप्ताह 3 बिलियन टोकन मिलते हैं। ज्यादा टोकन का फायदा उन यूजर्स को होगा, जो AI एजेंट से ज्यादा और जटिल काम करवाना चाहते हैं।
इसके अलावा, Muse का एक फ्री प्लान भी उपलब्ध है, जिसमें इस्तेमाल की एक सीमा तय की गई है। यह सीमा पूरी होने पर यूजर्स को दोबारा इस्तेमाल के लिए लिमिट रिफ्रेश होने का इंतजार करना होगा या पेड प्लान लेना होगा।
खुद कई काम कर सकता है Meta Muse AI
Meta Muse को सामान्य AI चैटबॉट के बजाय पर्सनल AI एजेंट के तौर पर तैयार किया गया है। यह यूजर्स के निर्देश पर इंटरनेट ब्राउज कर सकता है, ऑनलाइन फॉर्म भर सकता है, होटल और ट्रैवल बुकिंग में मदद कर सकता है और ईमेल भेज सकता है। खास बात है कि यह ऐप बंद होने के बाद भी बैकग्राउंड में अपना काम जारी रख सकता है।
यह AI एजेंट यूजर्स के ईमेल, कैलेंडर और दूसरे कनेक्टेड ऐप्स के साथ काम कर सकता है। हालांकि, ईमेल भेजने या खरीदारी करने जैसे जरूरी कामों से पहले यह यूजर की परमिशन लेता है। इसे Meta के अपने Muse Spark AI मॉडल की मदद से तैयार किया गया है।
भारत में कब लॉन्च होगा Meta Muse?
फिलहाल Meta ने भारत में Muse AI की लॉन्च डेट का ऐलान नहीं किया है। भारतीय यूजर्स अभी इसकी वेटलिस्ट में शामिल हो सकते हैं। ऐसे में कंपनी की आधिकारिक घोषणा के बाद ही इसकी उपलब्धता और भारतीय यूजर्स के लिए सभी फीचर्स की जानकारी स्पष्ट होगी।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
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अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
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चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।