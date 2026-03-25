पैसों की बारिश, मेटा लाई Facebook, Instagram से पैसा कमाने का नया तरीका, सीधे Reels में होगा ये काम

अगर आप भी Facebook और Instagram से ढेर सारा पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है। Meta अब क्रिएटर्स के लिए Facebook और Instagram पर पैसे कमाना आसान बना रहा है। अब क्रिएटर्स सीधे Reels में ही प्रोडक्ट्स के लिए क्लिकेबल शॉपिंग लिंक्स जोड़ सकेंगे।

अगर आप भी Facebook और Instagram से ढेर सारा पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है। Meta अब क्रिएटर्स के लिए Facebook और Instagram पर पैसे कमाना आसान बना रहा है। कंपनी ने घोषणा की है कि अब वह क्रिएटर्स को अपनी Reels में ही प्रोडक्ट्स के लिए क्लिकेबल (क्लिक करने लायक) शॉपिंग लिंक्स जोड़ने की सुविधा देगी। ये क्लिकेबल शॉपिंग लिंक्स उनके फॉलोअर्स को किसी सुझाए गए प्रोडक्ट को खरीदने के लिए बस एक टैप में एक्सेस देंगे। खरीदारी करने पर क्रिएटर्स को कमीशन मिलेगा। कैसे काम करेगा नया फीचर और अभी किन देशों में मिल रही सुविधा, चलिए डिटेल में बताते हैं सबकुछ...

क्रिएटर्स Facebook और Instagram से अब नए तरीके से कमा सकेंगे पैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर पैसे कमाने के कई तरीके हैं, जिनमें सब्सक्रिप्शन, बोनस, गिफ्ट और बैज शामिल हैं। हालांकि, स्पॉन्सर्ड पोस्ट और एफिलिएट लिंक, क्रिएटर्स के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पर पैसे कमाने के सबसे लोकप्रिय तरीकों में से एक बने हुए हैं। लेकिन, इनके साथ एक शर्त भी जुड़ी है। अब तक, मेटा ने उन तरीकों को सीमित कर रखा था जिनके जरिए क्रिएटर्स अपने फॉलोअर्स को प्लेटफॉर्म से बाहर ले जाकर उन प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए कह सकते थे जिनकी वे सिफारिश करते हैं। इसलिए, क्रिएटर्स अपने फॉलोअर्स को उन प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए निर्देशित करने के लिए, जिनका वे सपोर्ट करते हैं, थर्ड-पार्टी 'link-in-bio' सर्विसेस पर निर्भर रहे हैं।

लेकिन अब यह बदल रहा है, क्योंकि मेटा ने घोषणा की है कि क्रिएटर्स अब फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अपनी रील्स और पोस्ट में सीधे Affiliate प्रोडक्ट्स को टैग कर सकते हैं। इस अपडेट के साथ, क्रिएटर्स को अब अपने फॉलोअर्स को उन प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए निर्देशित करने के लिए, जिनकी वे सिफारिश करते हैं, 'link-in-bio' सर्विसेस, 'swipe ups' और कमेंट्स में प्रोडक्ट्स के शॉपिंग लिंक्स शेयर करने की जरूरत नहीं होगी। इसके बजाय, वे अपनी रील्स और पोस्ट में ही अपने द्वारा सुझाए प्रोडक्ट्स के लिंक्स शेयर कर सकेंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार, क्रिएटर्स एक ही रील्स में 30 प्रोडक्ट्स तक के लिंक्स शेयर कर सकेंगे।

कैसे काम करेगा नया फीचर मेटा का कहना है कि अब क्रिएटर्स अपने एफिलिएट प्रोग्राम अकाउंट्स को फेसबुक और इंस्टाग्राम से जोड़ पाएंगे, और फिर अपनी रील्स और पोस्ट में डायरेक्ट लिंक्स के जरिए उन प्रोडक्ट्स को टैग कर पाएंगे जिनका वे प्रचार करते हैं। इसके बाद, फॉलोअर्स इन लिंक्स पर क्लिक करके प्रोडक्ट पेजेस पर जा सकेंगे और अपनी पसंद के प्रोडक्ट्स खरीद सकेंगे। खरीदारी पर क्रिएटर्स को एफिलिएट पार्टनर्स से कमीशन मिलेगा।