Meta में अचानक छंटनी से हड़कंप: पहले कहा Work From Home करो, फिर सुबह 4 बजे भेज दिया Layoff Email

Meta में 8000 कर्मचारियों की छंटनी की खबर से हड़कंप मच गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी ने पहले कर्मचारियों से Work From Home करने को कहा और फिर निकाल दिया। कंपनी AI पर फोकस बढ़ा रही और हजारों कर्मचारियों को नई AI टीमों में शिफ्ट भी किया जाएगा।

Facebook, Instagram और WhatsApp की पैरेंट कंपनी Meta Platforms एक बार फिर बड़े स्तर पर छंटनी करने जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी करीब 8,000 कर्मचारियों की नौकरी खत्म कर सकती है। यह Meta की ग्लोबल वर्कफोर्स का लगभग 10 प्रतिशत हिस्सा माना जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी अब तेजी से AI यानी Artificial Intelligence पर फोकस बढ़ा रही है और इसी वजह से संगठन में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। Mark Zuckerberg की अगुवाई वाली कंपनी आने वाले समय में AI आधारित प्रोजेक्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी निवेश करने की तैयारी में है।

रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि Meta सिर्फ कर्मचारियों की छंटनी ही नहीं करेगी, बल्कि करीब 7000 कर्मचारियों को नई AI टीमों में ट्रांसफर भी किया जाएगा। कई कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने के लिए कहा गया और बाद में उन्हें लेऑफ ईमेल भेजे गए। इससे कंपनी के अंदर डर और असमंजस का माहौल बन गया है।

AI पर फोकस बढ़ा रही Meta Meta पिछले कुछ समय से AI टेक्नोलॉजी पर तेजी से काम कर रही है। कंपनी का मानना है कि आने वाला समय AI का होगा और इसी वजह से वह अपने बिजनेस मॉडल में बड़े बदलाव कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी AI इंफ्रास्ट्रक्चर और नए AI प्रोडक्ट्स पर अरबों डॉलर खर्च करने की तैयारी में है। Meta का फोकस ऐसे AI टूल्स बनाने पर है जो Facebook, Instagram, WhatsApp और दूसरे प्लेटफॉर्म्स को पहले से ज्यादा स्मार्ट बना सकें। Meta सिर्फ नौकरी खत्म नहीं कर रही, बल्कि करीब 7,000 कर्मचारियों को नई AI टीमों में भी ट्रांसफर कर रही है। कंपनी का कहना है कि वह छोटी लेकिन ज्यादा तेज और प्रभावी टीम बनाना चाहती है।