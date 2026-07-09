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Meta का नया Muse Image AI लॉन्च, अब WhatsApp और Instagram पर टेक्स्ट लिखते ही बनेंगी फोटोज

By Pranesh Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान
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Meta ने नया Muse Image AI लॉन्च किया है, जिसकी मदद से यूजर WhatsApp, Instagram और Meta AI पर टेक्स्ट लिखकर तस्वीरें बना और एडिट कर सकेंगे। इसे लेकर प्राइवेसी से जुड़ी चिंताएं भी सामने आई हैं। 

Meta का नया Muse Image AI लॉन्च, अब WhatsApp और Instagram पर टेक्स्ट लिखते ही बनेंगी फोटोज

टेक कंपनी Meta ने अपना नया AI इमेज जनरेशन मॉडल Muse Image लॉन्च कर दिया है। यह कंपनी का अब तक का सबसे एडवांस्ड टेक्स्ट-टू-इमेज मॉडल माना जा रहा है, जिसे Meta Superintelligence Labs (MSL) ने तैयार किया है। इसकी मदद से यूजर केवल टेक्स्ट लिखकर नई फोटोज बना सकेंगे, साथ ही पहले से मौजूद फोटो को एडिट भी कर पाएंगे। Meta इस फीचर को कई फेज में से Meta AI, Instagram और WhatsApp में उपलब्ध करा रही है। हालांकि, लॉन्च के साथ ही यह टूल प्राइवेसी और AI के गलत इस्तेमाल को लेकर बहस की वजह बन गया है।

Muse Image का मकसद AI इमेज जनरेशन को आम यूजर के लिए आसान बनाना है। Meta का दावा है कि यह मॉडल पहले की तुलना में ज्यादा फोटोरियलिस्टिक तस्वीरें तैयार कर सकता है और यूजर के प्रॉम्प्ट को बेहतर ढंग से समझता है। कंपनी का कहना है कि इसे सोशल मीडिया पर कंटेंट बनाने, फोटो एडिटिंग और क्रिएटिव डिजाइन जैसे कामों को आसान बनाने के लिए तैयार किया गया है।

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नए मॉडल के साथ होंगे ये फायदे

यूजर इस AI मॉडल की मदद से टेक्स्ट लिखकर नई फोटोज बना सकते हैं, किसी फोटो का बैकग्राउंड बदल सकते हैं, फोटो में मौजूद ऑब्जेक्ट जोड़ या हटा सकते हैं, स्केच को AI इमेज में बदल सकते हैं और कई फोटोज को मिलाकर एक नई इमेज तैयार कर सकते हैं। Meta का मानना है कि इससे कंटेंट क्रिएटर्स, डिजाइनर्स और आम यूजर्स को अलग-अलग ऐप्स की जरूरत कम पड़ेगी।

Meta ने Muse Image को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ जोड़ा है। यही वजह है कि यह लॉन्च के बाद सबसे ज्यादा चर्चा में है। कंपनी के अनुसार, अगर कोई यूजर अपने प्रॉम्प्ट में किसी Public Instagram अकाउंट का जिक्र करता है, तो AI उस पब्लिक प्रोफाइल की तस्वीरों को रिफरेंस के तौर पर में इस्तेमाल कर नई इमेज तैयार कर सकता है। Meta का कहना है कि यह फीचर केवल पब्लिक कंटेंट तक सीमित है।

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इस वजह से उठे प्राइवेसी पर सवाल

डिजिटल राइट्स और AI एक्सपर्ट्स का कहना है कि पब्लिक Instagram तस्वीरों का इस तरह इस्तेमाल होने से लोगों की डिजिटल पहचान के गलत इस्तेमाल का खतरा बढ़ सकता है। उनकी चिंता है कि कोई व्यक्ति किसी पब्लिक प्रोफाइल के आधार पर ऐसी फोटोज तैयार कर सकता है, जो देखने में उस व्यक्ति जैसी लगें। इससे फेक ऐड, नकली सोशल मीडिया पोस्ट, डीपफेक और किसी की पहचान का गलत इस्तेमाल जैसी दिक्कतें बढ़ सकती हैं।

यूजर्स को AI इमेज पर दिखेगा लेबल

Meta का कहना है कि उसने Muse Image में कई सुरक्षा उपाय शामिल किए हैं। कंपनी के अनुसार, AI से तैयार फोटोज की पहचान के लिए AI लेबल या अन्य पहचान संकेत दिए जाएंगे। इसके अलावा, सेंसिटिव टॉपिक्स और सिलेब्स से जुड़े प्रॉम्प्ट पर अतिरिक्त सुरक्षा लागू की गई है, जिससे AI का गलत इस्तेमाल रोका जा सके। Meta का यह भी कहना है कि Responsible AI के तहत इस सिस्टम को लगातार बेहतर बनाया जाएगा।

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Muse Image के साथ Meta ने Muse Video की भी घोषणा की है, हालांकि यह फिलहाल आम यूजर्स के लिए उपलब्ध नहीं है। कंपनी का दावा है कि यह मॉडल भविष्य में टेक्स्ट के आधार पर बेहतर क्वॉलिटी वाले AI वीडियो तैयार कर सकगा।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari

प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के क्षेत्र में आठ वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने पूरे करियर में साइंस और टेक्नोलॉजी की जटिलताओं को आम पाठकों के लिए सरल, सहज और रोचक भाषा में प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया है।

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प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।

अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।

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पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।

उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।

चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।

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