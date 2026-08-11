Meta ने लॉन्च किया Muse Glimmer AI मॉडल, अब लैपटॉप और PC पर चलेगा दमदार AI
Meta ने Muse Glimmer नाम का नया 30 अरब पैरामीटर वाला AI मॉडल लॉन्च किया है, जिसे कंज्यूमर डिवाइस पर चलाने के लिए डिजाइन किया गया है। मॉडल AI agents, coding और function calling जैसे कामों पर फोकस करता है।
Meta ने AI की दुनिया में एक बड़ा कदम उठाते हुए Muse Glimmer नाम का नया ओपन-वेट AI मॉडल लॉन्च किया है। कंपनी का लक्ष्य ऐसे AI मॉडल तैयार करना है जिन्हें बड़े डेटा सेंटर और क्लाउड सर्वर पर निर्भर रहने के बजाय सीधे आम यूजर्स के कंप्यूटर और दूसरे कंज्यूमर डिवाइस पर चलाया जा सके। Meta का नया मॉडल खासतौर पर लोकल AI एजेंट, कोडिंग और फंक्शन कॉलिंग जैसे कामों के लिए तैयार किया गया है।
30 अरब पैरामीटर वाला AI मॉडल
Muse Glimmer में करीब 30 अरब पैरामीटर हैं। इसके बावजूद इसे इस तरह ऑप्टिमाइज किया गया है कि यह एक सामान्य कंज्यूमर GPU वाले Mac या PC पर चल सके। आमतौर पर बड़े AI मॉडल को चलाने के लिए कई शक्तिशाली GPU और बड़े डेटा सेंटर की जरूरत पड़ती है, लेकिन Meta का यह मॉडल लोकल डिवाइस पर AI प्रोसेसिंग को ज्यादा व्यावहारिक बनाने की कोशिश करता है।
इसका मतलब है कि डेवलपर्स ऐसे AI एजेंट और एप्लिकेशन तैयार कर सकेंगे जो हर छोटे काम के लिए क्लाउड सर्वर को डेटा भेजने के बजाय सीधे यूजर के कंप्यूटर पर काम कर सकें।
AI एजेंट और कोडिंग पर खास फोकस
Muse Glimmer को खास तौर पर AI agents, coding और function calling जैसे इस्तेमाल के लिए तैयार किया गया है। AI एजेंट ऐसे सिस्टम होते हैं जो केवल सवालों के जवाब देने के बजाय किसी काम को पूरा करने के लिए कई चरणों में कार्रवाई कर सकते हैं।
उदाहरण के लिए, भविष्य में कोई लोकल AI एजेंट कंप्यूटर पर फाइलों को व्यवस्थित करने, कोड लिखने, किसी सॉफ्टवेयर में कार्रवाई करने या दूसरे टूल्स को इस्तेमाल करने जैसे काम कर सकता है। हालांकि वास्तविक प्रदर्शन उस डिवाइस के हार्डवेयर और डेवलपर द्वारा किए गए ऑप्टिमाइजेशन पर निर्भर करेगा।
Apache 2.0 लाइसेंस के साथ उपलब्ध
Meta ने Muse Glimmer के मॉडल वेट्स को Apache 2.0 लाइसेंस के तहत उपलब्ध कराया है। डेवलपर्स इसे डाउनलोड करके अपने एप्लिकेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, जरूरत के अनुसार इसमें बदलाव कर सकते हैं और इसे अपने हार्डवेयर पर चलाने की कोशिश कर सकते हैं। मॉडल को Hugging Face के जरिए उपलब्ध कराया गया है।
यह Meta की उस रणनीति का हिस्सा है जिसमें कंपनी AI मॉडल को ज्यादा खुले तरीके से डेवलपर्स तक पहुंचाने पर जोर दे रही है।
क्लाउड AI से अलग है Meta का तरीका
आज ChatGPT जैसे कई लोकप्रिय AI सिस्टम के लिए यूजर का सवाल या कमांड इंटरनेट के जरिए कंपनी के डेटा सेंटर तक जाता है। वहां शक्तिशाली GPU पर प्रोसेसिंग होती है और फिर जवाब यूजर के डिवाइस तक पहुंचता है।
Muse Glimmer जैसे लोकल मॉडल इस प्रक्रिया को बदल सकते हैं। अगर AI मॉडल सीधे डिवाइस पर चलाया जाता है, तो हर काम के लिए क्लाउड सर्वर पर निर्भरता कम हो सकती है। इससे कुछ परिस्थितियों में प्रतिक्रिया तेज हो सकती है और यूजर के डेटा पर ज्यादा नियंत्रण भी मिल सकता है।
हालांकि लोकल AI का फायदा काफी हद तक डिवाइस की कंप्यूटिंग क्षमता, GPU और मॉडल के ऑप्टिमाइजेशन पर निर्भर करेगा।
Meta ने Muse Spark 1.2 का भी किया ऐलान
Muse Glimmer के साथ Meta CEO Mark Zuckerberg ने Muse Spark 1.2 का भी ऐलान किया है। कंपनी इसके मॉडल वेट्स को भी पब्लिक करने की योजना बना रही है। Muse Glimmer को खासतौर पर कंज्यूमर हार्डवेयर पर चलने वाले छोटे और ज्यादा व्यावहारिक AI मॉडल की दिशा में कदम माना जा रहा है।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
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