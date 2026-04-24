बच्चे AI से क्या पूछ रहे हैं, सबकुछ देख सकेंगे पैरेंट्स, फेसबुक-इंस्टा में आया काम का फीचर

मेटा अब माता-पिता को यह देखने की सुविधा दे रही है कि उनके बच्चे Instagram, Facebook और Messenger पर Meta AI के साथ किन-किन विषयों पर बातचीत की है। कंपनी नया Insights टैब लेकर आई है। देखें कैसे काम करेगा नया फीचर

अगर आप भी इस बात को लेकर चिंतित हैं कि कहीं आपके बच्चे AI से कुछ उल्टी-सीधी, गैरजरूरी या फिर ऐसी बातें तो नहीं पूछ रहे हैं, जो उनके लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं, तो मेटा ने लोगों की इस समस्या का समाधान कर दिया है। दरअसल, मार्क जकरबर्ग की कंपनी मेटा अब माता-पिता को यह देखने की सुविधा देती है कि उनके बच्चों ने Meta AI के साथ किन-किन विषयों पर बातचीत की है। यह अपडेट गुरुवार को जारी किया गया, जो Instagram, Facebook और Messenger पर लागू होता है। इस कदम से माता-पिता को अपने बच्चों की सुरक्षा पर ज्यादा कंट्रोल मिलेगा, जिसके लिए सुपरविजन हब में एक नया 'Insights' टैब दिया गया है। कैसे काम करता है यह फीचर, चलिए डिटेल में जानते हैं सबकुछ..

चलिए बताते हैं कैसे काम करेगा नया फीचर टाइम्सनाउ की रिपोर्ट के अनुसार, मेटा का कहना है कि यह नया अपडेट फिलहाल शुरुआती तौर पर यूके, यूएस, कनाडा, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में रोलआउट किया जा रहा है। कंपनी ने बताया कि जल्द ही इस अपडेट को दुनियाभर के यूजर्स तक पहुंचाया जाएगा। इस अपडेट में एक 'Insights' टैब दिया गया है, जहां माता-पिता उन आम विषयों को देख सकते हैं जिनके बारे में उनके बच्चों ने Meta AI का इस्तेमाल करके जानकारी ली होगी। इन विषयों में वेल-बीइंग, हेल्थ, ट्रैवल, लाइफस्टाइल, एंटरटेनमेंट, स्कूल और अन्य विषय शामिल हो सकते हैं।

इसके अलावा, माता-पिता डिटेल सबटॉपिक को और ज्यादा डिटेल से जानने के लिए अलग-अलग कैटेगरी पर क्लिक कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, लाइफस्टाइल में फैशन या खाना शामिल हो सकता है। मेटा का दावा है कि यह टूल माता-पिता को उनके बच्चों की सुरक्षा के बारे में जानकारी देने के लिए डिजाइन किया गया है, बिना उनकी पूरी बातचीत दिखाए। सटीक मैसेज दिखाने के बजाय, यह अपडेट कुछ बड़े विषयों का सुझाव देता है, ताकि माता-पिता अपने बच्चों की रुचियों और चिंताओं को बेहतर ढंग से समझ सकें।

ये काम भी कर सकते हैं पैरेंट्स इस अपडेट के बारे में बताते हुए मेटा ने कहा, "ये नई जानकारी और पहले से मिलने वाले अलर्ट, उन तरीकों में से कुछ ही हैं जिनके जरिए हम माता-पिता के लिए बच्चों की निगरानी को और भी ज्यादा फायदेमंद बनाने पर काम कर रहे हैं। ये पहले से मौजूद सुपरविजन फीचर्स को और बेहतर बनाते हैं, जिनकी मदद से, दूसरी चीजों के अलावा, माता-पिता समय सीमा तय कर सकते हैं, ब्रेक का समय तय कर सकते हैं, और यह देख सकते हैं कि पिछले सात दिनों में उनका बच्चा किससे चैट कर रहा था।"