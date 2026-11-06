मेटा ने AI को दिया 'चेहरा', यूजर से फेस टू फेस बातें करेगा; मूड के हिसाब से एक्सप्रेशन देगा

अब मेटा का Muse AI यूज करने में आपको डबल मजा आने वाला है। कंपनी ने इसे एक एनिमेटेड चेहरा दे दिया है, जिससे यूजर्स इस AI के साथ रियल-टाइम वॉयस और वीडियो कॉल कर सकते हैं। कैसे काम करेगा नया फीचर, चलिए डिटेल में जानते हैं..

अमेरिका में यूजर्स इस AI के साथ रियल-टाइम वॉयस और वीडियो कॉल कर सकते हैं।

अब यूजर्स AI से फेस टू फेस बातें कर सकेंगे। मेटा ने अपने एआई मॉडल को एक चेहरा दे दिया है। खबर है कि मेटा ने अपने AI एजेंट, 'म्यूज' के लिए एक बड़ा अपडेट जारी किया है। अब अमेरिका में यूजर्स इस AI के साथ रियल-टाइम वॉयस और वीडियो कॉल कर सकते हैं। केवल मैसेज टाइप करने के बजाय, अब आप एक रिस्पॉन्सिव और एनिमेटेड डिजिटल कैरेक्टर के साथ आमने-सामने वीडियो चैट कर सकते हैं। 'म्यूज वॉयस' नाम का यह नया फीचर अब अमेरिका में सभी यूजर्स के लिए मोबाइल डिवाइस, वेब और मैक पर उपलब्ध है। मेटा के चीफ AI ऑफिसर, एलेक्जेंडर वांग ने गुरुवार को एक ब्लॉग पोस्ट और एक्स पर एक पोस्ट के जरिए इसकी घोषणा की है। कैसे काम करेगा यह नया फीचर, चलिए डिटेल में जानते हैं…

Video में देखें कैसे काम करेगा नया फीचर

यह एक कस्टमाइज AI कंपैनियन आम AI वॉयस असिस्टेंट से अलग, मेटा ने म्यूज को एक चेहरा दिया है। इस AI में 'जॉली' (Jolly) नाम का एक प्यारा, डिफॉल्ट एनिमेटेड अवतार है। जब आप बात करते हैं, तो यह अवतार चेहरे के हल्के हाव-भाव और इशारों के जरिए रिस्पॉन्स देता है, जो आपकी बातचीत के मूड के हिसाब से बिल्कुल नैचुलर लगते हैं। हालांकि, यह AI आपको देख नहीं सकता, लेकिन यह आपकी बातें सुनता है और आप जो कह रहे हैं, उसके हिसाब से प्रतिक्रिया देता है।

अगर आप इसे और अधिक पर्सनल टच देना चाहते हैं, तो आप अवतार को पूरी तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं। कंपनी का कहना है कि यूजर इसका रूप बदल सकते हैं, जिससे वह इसे किसी दूसरे इंसान, जानवर या आपकी पसंद के किसी भी कैरेक्टर जैसा दिखा सकते हैं। एक्स पर एक डेमो वीडियो में, वांग ने अपने 'म्यूज' को एक सफेद कुत्ते के रूप में कस्टमाइज करके दिखाया। उन्होंने उसके साथ मजाक में बात की कि कैसे उनके मीम्स उन्हें काम की जगह पर मुसीबत में डाल सकते हैं।

मेटा का मानना ​​है कि एआई को एक चेहरा और पर्सनैलिटी देने से यूजर को अपने डिजिटल एजेंट के साथ एक मजबूत, ज्यादा नैचुलर कनेक्शन महसूस करने में मदद मिलेगी।

अवतार के पीछे की तकनीक मेटा ने सितंबर में अपने 'कनेक्ट' डेवलपर कॉन्फ्रेंस में पहली बार इस वीडियो चैट फीचर की झलक दिखाई थी। रियल-टाइम बातचीत को तेज और स्मूथ बनाने के लिए, कंपनी दो नए AI मॉडल का इस्तेमाल कर रही है: 'म्यूज रियलटाइम अवतार' और 'म्यूज रियलटाइम वॉयस'। ये तकनीकें मिलकर काम करती हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि लाइव कॉल के दौरान डिजिटल अवतार के होंठों की हरकत, आवाज और चेहरे के हाव-भाव पूरी तरह से एक-दूसरे के साथ तालमेल में रहें।

प्लेटफॉर्म को सुरक्षित रखने के लिए, मेटा ने सभी जनरेट किए गए वीडियो चैट में "मेटा वीडियो सील" नाम का एक मजबूत और इनविजिबल वॉटरमार्क जोड़ा है। कंपनी ने यह भी साफ कर दिया है कि 'म्यूज एजेंट' का इस्तेमाल केवल 18 साल या उससे ज्यादा उम्र के यूजर्स ही कर सकते हैं।