मेटा ने AI को दिया 'चेहरा', यूजर से फेस टू फेस बातें करेगा; मूड के हिसाब से एक्सप्रेशन देगा
अब मेटा का Muse AI यूज करने में आपको डबल मजा आने वाला है। कंपनी ने इसे एक एनिमेटेड चेहरा दे दिया है, जिससे यूजर्स इस AI के साथ रियल-टाइम वॉयस और वीडियो कॉल कर सकते हैं। कैसे काम करेगा नया फीचर, चलिए डिटेल में जानते हैं..
अब यूजर्स AI से फेस टू फेस बातें कर सकेंगे। मेटा ने अपने एआई मॉडल को एक चेहरा दे दिया है। खबर है कि मेटा ने अपने AI एजेंट, 'म्यूज' के लिए एक बड़ा अपडेट जारी किया है। अब अमेरिका में यूजर्स इस AI के साथ रियल-टाइम वॉयस और वीडियो कॉल कर सकते हैं। केवल मैसेज टाइप करने के बजाय, अब आप एक रिस्पॉन्सिव और एनिमेटेड डिजिटल कैरेक्टर के साथ आमने-सामने वीडियो चैट कर सकते हैं। 'म्यूज वॉयस' नाम का यह नया फीचर अब अमेरिका में सभी यूजर्स के लिए मोबाइल डिवाइस, वेब और मैक पर उपलब्ध है। मेटा के चीफ AI ऑफिसर, एलेक्जेंडर वांग ने गुरुवार को एक ब्लॉग पोस्ट और एक्स पर एक पोस्ट के जरिए इसकी घोषणा की है। कैसे काम करेगा यह नया फीचर, चलिए डिटेल में जानते हैं…
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Video में देखें कैसे काम करेगा नया फीचर
यह एक कस्टमाइज AI कंपैनियन
आम AI वॉयस असिस्टेंट से अलग, मेटा ने म्यूज को एक चेहरा दिया है। इस AI में 'जॉली' (Jolly) नाम का एक प्यारा, डिफॉल्ट एनिमेटेड अवतार है। जब आप बात करते हैं, तो यह अवतार चेहरे के हल्के हाव-भाव और इशारों के जरिए रिस्पॉन्स देता है, जो आपकी बातचीत के मूड के हिसाब से बिल्कुल नैचुलर लगते हैं। हालांकि, यह AI आपको देख नहीं सकता, लेकिन यह आपकी बातें सुनता है और आप जो कह रहे हैं, उसके हिसाब से प्रतिक्रिया देता है।
अगर आप इसे और अधिक पर्सनल टच देना चाहते हैं, तो आप अवतार को पूरी तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं। कंपनी का कहना है कि यूजर इसका रूप बदल सकते हैं, जिससे वह इसे किसी दूसरे इंसान, जानवर या आपकी पसंद के किसी भी कैरेक्टर जैसा दिखा सकते हैं। एक्स पर एक डेमो वीडियो में, वांग ने अपने 'म्यूज' को एक सफेद कुत्ते के रूप में कस्टमाइज करके दिखाया। उन्होंने उसके साथ मजाक में बात की कि कैसे उनके मीम्स उन्हें काम की जगह पर मुसीबत में डाल सकते हैं।
मेटा का मानना है कि एआई को एक चेहरा और पर्सनैलिटी देने से यूजर को अपने डिजिटल एजेंट के साथ एक मजबूत, ज्यादा नैचुलर कनेक्शन महसूस करने में मदद मिलेगी।
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अवतार के पीछे की तकनीक
मेटा ने सितंबर में अपने 'कनेक्ट' डेवलपर कॉन्फ्रेंस में पहली बार इस वीडियो चैट फीचर की झलक दिखाई थी। रियल-टाइम बातचीत को तेज और स्मूथ बनाने के लिए, कंपनी दो नए AI मॉडल का इस्तेमाल कर रही है: 'म्यूज रियलटाइम अवतार' और 'म्यूज रियलटाइम वॉयस'। ये तकनीकें मिलकर काम करती हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि लाइव कॉल के दौरान डिजिटल अवतार के होंठों की हरकत, आवाज और चेहरे के हाव-भाव पूरी तरह से एक-दूसरे के साथ तालमेल में रहें।
प्लेटफॉर्म को सुरक्षित रखने के लिए, मेटा ने सभी जनरेट किए गए वीडियो चैट में "मेटा वीडियो सील" नाम का एक मजबूत और इनविजिबल वॉटरमार्क जोड़ा है। कंपनी ने यह भी साफ कर दिया है कि 'म्यूज एजेंट' का इस्तेमाल केवल 18 साल या उससे ज्यादा उम्र के यूजर्स ही कर सकते हैं।
आगे क्या आने वाला है: 'म्यूज चार्म'
यह रोलआउट नए हार्डवेयर के लिए रास्ता तैयार कर रहा है। साल के अंत तक, मेटा 'म्यूज चार्म' नाम का एक नया वियरेबल डिवाइस लॉन्च करने की योजना बना रहा है, जो हथेली के आकार के एक कीरिंग जैसा होगा। इस गैजेट में एक छोटी स्क्रीन होगी, जिसमें आपका कस्टमाइज किया गया 'म्यूज अवतार' दिखाई देगा। इसकी मदद से आप AI के साथ बातचीत कर सकेंगे और बिना अपना फोन निकाले ही उससे काम पूरे करने के लिए कह सकेंगे। मेटा ने यह भी बताया है कि आगे चलकर उनके स्मार्ट ग्लासेस में भी रियल-टाइम वीडियो चैट का सपोर्ट जोड़ा जाएगा।
लेखक के बारे मेंArpit Soni
अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।और पढ़ें