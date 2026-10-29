बच्चों का दिमाग खराब कर रहे Insta और Facebook, मेटा पर आरोप- लोगों को लग रही लत

अगर आपके बच्चे भी Instagram और Facebook चलाने में ज्यादा समय बीता रहे हैं, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि इनकी पैरेंट कंपनी Meta अब एक नए मुकदमे का सामना कर रही है। आरोप है कि इस प्लेटफॉर्म को इस तरह से डिजाइन किया गया है ताकि यूजर्स को इनकी लत लग जाए।

माना जा रहा है कि इस मुकदमे का असर सोशल मीडिया कंपनियों के खिलाफ चल रहे हजारों अन्य मुकदमों पर भी पड़ सकता है।

Instagram और Facebook बच्चों का दिमाग खराब कर रहे हैं! ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि कंपनी पर यह आरोप लगा है। दरअसल, मेटा अब एक नए कानूनी पचड़े में फंसी गई है और इस बार कंपनी पर आरोप है कि उसके पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और इंस्टाग्राम से बच्चों की मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंच रहा है। अमेरिका में इनकी पैरेंट कंपनी मेटा एक नए मुकदमे का सामना कर रही है। आरोप है कि कंपनी ने इन प्लेटफॉर्म्स को इस तरह से डिजाइन किया है ताकि युवा यूजर्स को इनकी लत लगा जाए।

हाल ही के एक मामले में दो युवतियों ने दावा किया है कि सोशल मीडिया के ज्यादा इस्तेमाल से उनके मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ा है। माना जा रहा है कि इस मुकदमे का असर सोशल मीडिया कंपनियों के खिलाफ चल रहे हजारों अन्य मुकदमों पर भी पड़ सकता है।

लोगों को लग रही इनकी लत रॉयटर्स के अनुसार, लॉस एंजिल्स में इस मुकदमे की शुरुआत जूरी सिलेक्शन से हुई है। मार्क जकरबर्ग की कंपनी मेटा और स्नैपचैट की पैरेंट कंपनी स्नैप इस केस में बचे हुए आरोपी हैं। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि कभी खत्म न होने वाली स्क्रॉलिंग, ऑटोप्ले और स्नैपचैट स्ट्रीक्स जैसी सुविधाओं ने लोगों को सोशल मीडिया का जबर्दस्ती और जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं।

शिकायतकर्ताओं ने की मुआवजे की मांग अदालत के दस्तावेजों में S.J. (इलिनोइस की 16 वर्षीय लड़की) और K.D.B. (मिसिसिपी की 18 वर्षीय युवती) के रूप में पहचानी गईं इन लोगों ने बताया कि उन्होंने तीन-चार साल की छोटी उम्र में ही यूट्यूब का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। लगभग नौ साल की उम्र में उन्होंने अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना शुरू किया।

उन्होंने आरोप लगाया है कि सोशल मीडिया के इस्तेमाल से उन्हें डिप्रेशन, चिंता और खाने से संबंधित परेशानियां हुई हैं। मुकदमा दायर करने वाले लोग मुआवजे की मांग कर रहे हैं, जिसमें सजा के रूप में दिए जाने वाले अतिरिक्त नुकसान का पैसा भी शामिल है।

हालांकि, कंपनियों के खिलाफ आरोप अलग-अलग हैं। इलिनोइस की किशोरी ने मेटा के खिलाफ अपना दावा सुलझा लिया है, जबकि मिसिसिपी की युवती कंपनी के खिलाफ अपना मुकदमा जारी रखे हुए है। दोनों शिकायतकर्ता स्नैप के खिलाफ दावा कर रहे हैं। उन्होंने यूट्यूब और टिकटॉक पर भी मुकदमा दायर किया था, लेकिन उन कंपनियों ने मुकदमे की सुनवाई शुरू होने से पहले ही समझौता कर लिया।

मेटा और स्नैप ने आरोपों को खारिज किया रॉयटर्स के अनुसार, मेटा ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। कंपनी का कहना है कि किसी युवा की मानसिक सेहत कई कारणों से प्रभावित हो सकती है। मेटा ने यह भी बताया कि पिछले दस सालों में उसने अपने प्लेटफॉर्म्स पर सुरक्षा उपाय लागू किए हैं। स्नैप ने भी आरोपों से इनकार किया है। कंपनी का तर्क है कि स्नैपचैट पारंपरिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से अलग तरीके से काम करता है और उसने अपने यूजर्स के लिए सुरक्षा व्यवस्थाएं लागू की हैं।

ये मुकदमे कई हफ्तों तक चल सकते हैं और इनमें मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग, इंस्टाग्राम के हेड एडम मोसेरी और स्नैप के सीईओ इवान स्पीगल भी गवाही दे सकते हैं।

यह मामला क्यों महत्वपूर्ण है यह दूसरा ऐसा मुकदमा है जिसमें व्यक्तिगत शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि सोशल मीडिया कंपनियों ने जानबूझकर अपने प्लेटफॉर्म को इस तरह से डिजाइन किया कि लोगों को इसकी लत लगे। इससे पहले मार्च में सामने आए एक मामले में जूरी ने मेटा और यूट्यूब को लापरवाही का दोषी पाया था और 60 लाख डॉलर का मुआवजा देने का आदेश दिया था।