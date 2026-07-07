₹120 लाख करोड़ का जुर्माना भरेगा Meta? इस आरोप की वजह से पेनाल्टी की मांग
अमेरिका के चार राज्यों ने Meta पर Facebook और Instagram के जरिए बच्चों में सोशल मीडिया की लत बढ़ाने का आरोप लगाया है। राज्यों ने अदालत से 1.4 ट्रिलियन डॉलर की पेनाल्टी लगाने की मांग की है।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स Facebook और Instagram की पैरेंट कंपनी Meta एक बार फिर कानूनी मुश्किलों में घिर गई है। अमेरिका के चार राज्यों ने कंपनी के खिलाफ अदालत में ऐसी पेनाल्टी की मांग की है, जिसने पूरी टेक इंडस्ट्री का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। राज्यों ने Meta पर कुल 1.4 ट्रिलियन डॉलर (करीब 120 लाख करोड़ रुपये) की पेनाल्टी लगाने की मांग की है। हालांकि यह रकम अभी सिर्फ मांग के तौर पर रखी गई है और अदालत ने इस पर कोई आखिरी फैसला नहीं सुनाया है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिका के California, Colorado, Kentucky और New Jersey स्टेट्स का आरोप है कि Meta ने Facebook और Instagram को इस तरह डिजाइन किया कि बच्चे और टीनेजर्स लंबे समय तक इन प्लेटफॉर्म्स पर बने रहें। उनका कहना है कि कंपनी ने युवाओं में सोशल मीडिया की लत बढ़ाने वाले फीचर्स का इस्तेमाल किया है और प्लेटफॉर्म की सुरक्षा को लेकर लोगों को गुमराह किया गया है।
1.4 ट्रिलियन डॉलर की मांग कैसे तय हुई?
1.4 ट्रिलियन डॉलर का आंकड़ा अदालत की ओर से तय नहीं किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, चारों राज्यों ने अपने-अपने कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ के तहत हर कथित उल्लंघन पर लगने वाले अधिकतम जुर्माने और प्रभावित नाबालिग यूजर्स की अनुमानित संख्या के आधार पर यह रकम मांगी है। ऐसे में आखिरी फैसला लेते हुए जुर्माने की रकम या फिर जुर्माना लगना-ना लगना कोर्ट तय करेगा।
Meta ने आरोपों को बताया गलत
Meta ने अदालत में फाइल किए अपने जवाब में सभी आरोपों से इनकार किया है। कंपनी का कहना है कि 1.4 ट्रिलियन डॉलर जैसी पेनाल्टी का कोई उदाहरण अब तक देखने को नहीं मिला है। Meta का यह भी दावा है कि ‘सोशल मीडिया एडिक्शन’ की कोई क्लीनिकल परिभाषा नहीं है, इसलिए कंपनी पर इस आधार पर भ्रामक जानकारी देने का आरोप सही नहीं ठहराया जा सकता।
अगस्त में शुरू होगी अहम सुनवाई
मामले की सुनवाई अगस्त 2026 में कैलिफोर्निया के ओकलैंड में शुरू होने की उम्मीद है। कोर्ट में यह जांच होगी कि क्या Meta ने बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा और प्राइवेसी से जुड़े नियमों का उल्लंघन किया है। इस दौरान अमेरिकी कानून Children's Online Privacy Protection Act (COPPA) और संबंधित राज्यों के कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ के तहत दलीलें पेश की जाएंगी।
बता दें, Meta पर यह पहला बड़ा मामला नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका के कई राज्यों ने कंपनी के खिलाफ ऐसे मुकदमे दायर किए हैं। आरोपों में बच्चों की मानसिक सेहत पर सोशल मीडिया के प्रभाव, यूजर्स की सुरक्षा और डेटा प्राइवेसी जैसे मुद्दे शामिल रहे हैं। यही वजह है कि यह नया मामला भी टेक इंडस्ट्री के लिए काफी अहम माना जा रहा है।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
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