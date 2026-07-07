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₹120 लाख करोड़ का जुर्माना भरेगा Meta? इस आरोप की वजह से पेनाल्टी की मांग

By Pranesh Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान
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अमेरिका के चार राज्यों ने Meta पर Facebook और Instagram के जरिए बच्चों में सोशल मीडिया की लत बढ़ाने का आरोप लगाया है। राज्यों ने अदालत से 1.4 ट्रिलियन डॉलर की पेनाल्टी लगाने की मांग की है।

₹120 लाख करोड़ का जुर्माना भरेगा Meta? इस आरोप की वजह से पेनाल्टी की मांग

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स Facebook और Instagram की पैरेंट कंपनी Meta एक बार फिर कानूनी मुश्किलों में घिर गई है। अमेरिका के चार राज्यों ने कंपनी के खिलाफ अदालत में ऐसी पेनाल्टी की मांग की है, जिसने पूरी टेक इंडस्ट्री का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। राज्यों ने Meta पर कुल 1.4 ट्रिलियन डॉलर (करीब 120 लाख करोड़ रुपये) की पेनाल्टी लगाने की मांग की है। हालांकि यह रकम अभी सिर्फ मांग के तौर पर रखी गई है और अदालत ने इस पर कोई आखिरी फैसला नहीं सुनाया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिका के California, Colorado, Kentucky और New Jersey स्टेट्स का आरोप है कि Meta ने Facebook और Instagram को इस तरह डिजाइन किया कि बच्चे और टीनेजर्स लंबे समय तक इन प्लेटफॉर्म्स पर बने रहें। उनका कहना है कि कंपनी ने युवाओं में सोशल मीडिया की लत बढ़ाने वाले फीचर्स का इस्तेमाल किया है और प्लेटफॉर्म की सुरक्षा को लेकर लोगों को गुमराह किया गया है।

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1.4 ट्रिलियन डॉलर की मांग कैसे तय हुई?

1.4 ट्रिलियन डॉलर का आंकड़ा अदालत की ओर से तय नहीं किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, चारों राज्यों ने अपने-अपने कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ के तहत हर कथित उल्लंघन पर लगने वाले अधिकतम जुर्माने और प्रभावित नाबालिग यूजर्स की अनुमानित संख्या के आधार पर यह रकम मांगी है। ऐसे में आखिरी फैसला लेते हुए जुर्माने की रकम या फिर जुर्माना लगना-ना लगना कोर्ट तय करेगा।

Meta ने आरोपों को बताया गलत

Meta ने अदालत में फाइल किए अपने जवाब में सभी आरोपों से इनकार किया है। कंपनी का कहना है कि 1.4 ट्रिलियन डॉलर जैसी पेनाल्टी का कोई उदाहरण अब तक देखने को नहीं मिला है। Meta का यह भी दावा है कि ‘सोशल मीडिया एडिक्शन’ की कोई क्लीनिकल परिभाषा नहीं है, इसलिए कंपनी पर इस आधार पर भ्रामक जानकारी देने का आरोप सही नहीं ठहराया जा सकता।

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अगस्त में शुरू होगी अहम सुनवाई

मामले की सुनवाई अगस्त 2026 में कैलिफोर्निया के ओकलैंड में शुरू होने की उम्मीद है। कोर्ट में यह जांच होगी कि क्या Meta ने बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा और प्राइवेसी से जुड़े नियमों का उल्लंघन किया है। इस दौरान अमेरिकी कानून Children's Online Privacy Protection Act (COPPA) और संबंधित राज्यों के कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ के तहत दलीलें पेश की जाएंगी।

बता दें, Meta पर यह पहला बड़ा मामला नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका के कई राज्यों ने कंपनी के खिलाफ ऐसे मुकदमे दायर किए हैं। आरोपों में बच्चों की मानसिक सेहत पर सोशल मीडिया के प्रभाव, यूजर्स की सुरक्षा और डेटा प्राइवेसी जैसे मुद्दे शामिल रहे हैं। यही वजह है कि यह नया मामला भी टेक इंडस्ट्री के लिए काफी अहम माना जा रहा है।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari

प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के क्षेत्र में आठ वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने पूरे करियर में साइंस और टेक्नोलॉजी की जटिलताओं को आम पाठकों के लिए सरल, सहज और रोचक भाषा में प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया है।

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प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।

अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।

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पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।

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