विवादों में मेटा, फेसबुक, इंस्टा और वॉट्सऐप पर धड़ल्ले से चलाए धोखाधड़ी वाले विज्ञापन, कमाए 1.41 लाख करोड़ रुपये

संक्षेप: Meta एक बार फिर विवादों में फंस गई है। एक रिपोर्ट के अनुसार, 2024 में मेटा के रेवेन्यू का 10.1 प्रतिशत धोखाधड़ी और प्रतिबंधित वस्तुओं का विज्ञापन दिखाने से आया। कंपनी की कुछ गलत नीतियों और कमियों के कारण उसके फेसबुक, इंस्टाग्राम और वॉट्सऐप जैसे ऐप्स पर धोखाधड़ी वाले विज्ञापन चल रहे थे।

Meta एक बार फिर विवादों में फंस गई है और इस बार कंपनी धोखाधड़ी वाले विज्ञापन दिखाकर मोटी कमाई करने को लेकर सुर्खियों में है। एक रिपोर्ट के अनुसार, 2024 में मेटा प्लेटफॉर्म्स के रेवेन्यू का 10.1 प्रतिशत धोखाधड़ी और प्रतिबंधित वस्तुओं का विज्ञापन दिखाने से आया। रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी की कुछ गलत नीतियों और कमियों के कारण उसके फेसबुक, इंस्टाग्राम और वॉट्सऐप जैसे ऐप्स पर धोखाधड़ी वाले विज्ञापन चल रहे थे। बताया जा रहा है कि रेवेन्यू में गिरावट से बचने के लिए, कंपनी ने "सबसे ज्यादा घोटालेबाज" माने जाने वाले अकाउंट्स को हटाने में भी हिचकिचाहट दिखाई, क्योंकि ऐसा करने से उसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के डेवलपमेंट के लिए फंडिंग की कमी हो सकती थी।

मेटा ने धोखाधड़ी वाले विज्ञापनों से की मोटी कमाई मेटा से मिले इंटरनल डॉक्यूमेंट्स का हवाला देते हुए, रॉयटर्स ने बताया कि सोशल मीडिया दिग्गज फेसबुक, इंस्टाग्राम और वॉट्सऐप पर कम से कम तीन सालों तक धोखाधड़ी वाले ई-कॉमर्स प्रोडक्ट्स, इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, अवैध ऑनलाइन कैसीनो और बैन मेडिकल प्रोडक्ट्स की बिक्री से संबंधित विज्ञापनों की पहचान करने और उन्हें ब्लॉक करने में विफल रहा। कंपनी ने कथित तौर पर अनुमान लगाया है कि 2024 में उसके कुल वार्षिक रेवेन्यू का 10 प्रतिशत, जो लगभग 16 बिलियन डॉलर (यानी लगभग 1.41 लाख करोड़ रुपये) है, ऐसे धोखाधड़ी वाले विज्ञापनों से आएगा।

कंपनी ने जानबूझकर किया नजरअंदाज ज्यादातर विज्ञापन तो ऐसे कंपनियों के थे जिनके बारे में बताया गया था कि वे इतने संदेह के साथ काम कर रहे थे कि कंपनी का इंटरनल वार्निंग सिस्टम उन्हें चिह्नित कर सकता था। हालांकि, दस्तावेजों से पता चलता है कि विज्ञापनदाताओं पर प्रतिबंध केवल तभी लगाया जाता है जब मेटा के ऑटोमैटेड सिस्टम यह अनुमान लगाते हैं कि वे धोखाधड़ी करने की कम से कम 95 प्रतिशत निश्चितता रखते हैं। इस सीमा से नीचे के विज्ञापनों के लिए, कथित तौर पर पेनाल्टी के तौर पर ज्यादा पैसे वसूले जाते हैं।

ठगी में शामिल थे मेटा के प्लेटफॉर्म्स इंटरनल डॉक्यूमेंट्स से मेटा के सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा मई 2025 में की गई एक रिसर्च का भी पता चलता है, जिसमें कथित तौर पर पता चला था कि मेटा के प्लेटफॉर्म्स (फेसबुक, इंस्टाग्राम और वॉट्सऐप) अमेरिका में हुई सभी सफल ठगी में से एक-तिहाई में शामिल थे। इसके अलावा, यह भी कहा गया है कि मेटा ने मान भी लिया कि इसके मुख्य प्रतिद्वंद्वी अपने-अपने प्लेटफॉर्म पर धोखाधड़ी को रोकने में बेहतर थे। अप्रैल 2025 की इंटरनल मेटा रिव्यू में कथित तौर पर कहा गया है, "गूगल की तुलना में मेटा प्लेटफॉर्म पर घोटालों का विज्ञापन करना अधिक आसान है।"

हर दिन लगभग 15 अरब फ्रॉड विज्ञापन दिखाए दिसंबर 2024 के इंटरनल डॉक्यूमेंट से कथित तौर पर पता चला है कि कंपनी अपने यूजर्स को हर दिन लगभग 15 अरब "उच्च जोखिम" वाले फ्रॉड विज्ञापन दिखाती है। इस बीच, एक अन्य डॉक्यूमेंट में मेटा द्वारा धोखाधड़ी वाले विज्ञापनों से लगभग 7 अरब डॉलर (लगभग 62,000 करोड़ रुपये) की वार्षिक आय अर्जित करने की जानकारी थी।

2022 में, एक इंटरनल डॉक्यूमेंट से पता चला कि लाखों फर्जी अकाउंट्स ने युद्ध क्षेत्रों में तैनात अमेरिकी सैनिकों का रूप धारण किया। इन अकाउंट्स ने फेसबुक यूजर्स को धोखा देकर उनकी निजी तस्वीरें हासिल कीं और फिर ब्लैकमेल किया। सेलिब्रिटी बनने वाले फर्जी अकाउंट्स भी पकड़े गए।

हालांकि, मेटा ने विज्ञापनदाताओं की ब्रांड-सुरक्षा संबंधी शिकायतों को संभालने वाली टीम को निकाल दिया था। साथ ही, कंपनी ने वर्चुअल रियलिटी (VR) और AI डेवलपमेंट टीम्स पर बहुत अधिक संसाधन लगाए। सुरक्षा टीम के सदस्यों को आदेश दिया गया कि वे मेटा के कंप्यूटिंग संसाधनों का इस्तेमाल सीमित करें और सिर्फ 'सिस्टम चालू रखें'।