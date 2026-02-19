Hindustan Hindi News
AI Smartwatch लॉन्च करने की तैयारी में मेटा, Apple को मिलेगी सीधी टक्कर

Feb 19, 2026 11:31 am ISTPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
Meta अपनी नई AI स्मार्टवॉच Malibu 2 पर काम कर रहा है, जो स्मार्ट ग्लासेस के साथ इंटीग्रेशन और इन-बिल्ट AI असिस्टेंट के साथ आ सकती है। इसके साल के आखिर तक लॉन्च होने की उम्मीद है। 

AI Smartwatch लॉन्च करने की तैयारी में मेटा, Apple को मिलेगी सीधी टक्कर

सोशल मीडिया कंपनी Meta अपनी AI स्ट्रेटजी को और मजबूत करने के लिए स्मार्टवॉच मार्केट में दोबारा एंट्री की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी अपने नए स्मार्टवॉच प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, जिसका कोडनेम 'Malibu 2' बताया जा रहा है। खास बात यह है कि यह कोई सिंपल प्रीमियम फिटनेस वॉच नहीं होगी, बल्कि इसे AI वियरेबल इकोसिस्टम का बड़ा हिस्सा बनाने की तैयारी की जा रही है।

Meta ने साल 2022 में अपने पहले स्मार्टवॉच प्रोजेक्ट को बंद कर दिया था। उस समय कंपनी ने Reality Labs डिवीजन में अपनी लागत कम करने के चलते इस प्रोजेक्ट को रोक दिया था। हालांकि अब AI वियरेबल्स की बढ़ती मांग और अपने स्मार्ट ग्लासेस की सफलता के बाद कंपनी ने इस प्रोजेक्ट को फिर से शुरू किया है। साल 2025 में Meta ने अपने Meta Ray-Ban smart glasses के लगभग 70 लाख यूनिट शिप किए, जिससे यह साफ हो गया कि यूजर्स AI-इनेबल्ड वियरेबल डिवाइसेज में दिलचस्पी ले रहे हैं।

स्मार्टवॉच में मिलेगा Meta AI असिस्टेंट

रिपोर्ट्स के मुताबिक, Malibu 2 स्मार्टवॉच में इन-बिल्ट Meta AI असिस्टेंट दिया जा सकता है। यह डिवाइस हेल्थ ट्रैकिंग, हार्ट रेट मॉनिटरिंग और स्लीप एनालिसिस जैसे बेसिक फीचर्स के अलावा AI बेस्ड रियल-टाइम इंटरैक्शन की सुविधा दे सकती है। माना जा रहा है कि यह वॉच कंपनी के स्मार्ट ग्लासेस के साथ मिलकर काम करेगी, जिससे यूजर एक कनेक्टेड और इंटीग्रेटेड एक्सपीरियंस पा कर सकेंगे।

पिछले साल Meta ने अपने स्मार्ट ग्लासेस के लिए एक न्यूरल बैंड पेश किया था, जो कलाई की मसल्स की हलचल से डिवाइस को कंट्रोल करने की सुविधा देता है। संभव है कि Malibu 2 में भी इसी तरह की जेस्चर-बेस्ड टेक्नोलॉजी शामिल की जाए। इससे यूजर्स बिना स्क्रीन को टच किए मेन्यू नेविगेट कर सकेंगे और AI कमांड्स दे सकेंगे।

इन वियरेबल्स के साथ होगा सीधा मुकाबला

अगर यह स्मार्टवॉच मार्केट में आती है, तो इसका सीधा मुकाबला Apple, Google और Samsung जैसी कंपनियों से होगा। हालांकि Meta की स्ट्रेटजी ट्रे़डिशनल हेल्थ-फोकस्ड स्मार्टवॉच से अलग दिखा रही है, जहां AI इंटीग्रेशन और मिक्स्ड रियलिटी पर ज्यादा फोकस होगा।

कब लॉन्च होगी Meta की स्मार्टवॉच?

लॉन्च टाइमलाइन को लेकर अभी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साल 2026 के आखिर तक यह डिवाइस मार्केट में पेश किया जा सकता है। इसकी कीमत का खुलासा भी फिलहाल नहीं हुआ है। इतना जरूर है कि अगर Malibu 2 उम्मीदों पर खरी उतरती है, तो यह AI वियरेबल्स की दुनिया में बड़ा बदलाव ला सकती है और स्टैंडर्ड्स सेट कर सकती है।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari

प्राणेश तिवारी पिछले चार साल से लाइव हिन्दुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर टेक्नोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश, आठ साल से ज्यादा वक्त से साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया को शब्दों में ढाल रहे हैं। गैजेट्स इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) उनकी एक्सपर्टीज हैं, जहां वह मुश्किल टेक्नोलॉजी को सरल और असरदार भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। लेटेस्ट गैजेट्स रिव्यू करना और नए ऐप्स पर वक्त बिताना उन्हें जॉब का पसंदीदा हिस्सा लगता है।
करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से करने वाले प्राणेश ने न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में भी भूमिका निभाई। लॉकडाउन में 'सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां' लघुकथा संग्रह भी लिखा। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड से सम्मानित प्राणेश ने स्मार्टफोन, AI, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन जैसे विषयों पर गहराई से तथ्यात्मक रिपोर्टिंग की है। काम के अलावा उन्हें लिखना और सफर करना पसंद है, दोनों ही उनके लिए दुनिया को समझने और कहानियों में बदलने का जरिया हैं।

