meta ai chatbots accused of imitating celebrities flirting and talking obscenely to users say report

मेटा AI चैटबॉट्स पर सेलिब्रिटीज की नकल करने का आरोप, यूजर्स से कर रहे फ्लर्ट और अश्लील बातें

Meta एक बार फिर मुश्किल में फंस गया है क्योंकि रॉयटर्स ने खुलासा किया कि कंपनी ने टेलर स्विफ्ट, स्कारलेट जोहानसन, सेलेना गोमेज और ऐनी हैथवे जैसे मशहूर सेलिब्रिटीज की नकल करने वाले चैटबॉट्स को फेसबुक, इंस्टाग्राम और वॉट्सऐप पर बिना किसी रोक-टोक के काम करने दिया।

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानSat, 30 Aug 2025 02:37 PM
मेटा AI चैटबॉट्स पर सेलिब्रिटीज की नकल करने का आरोप, यूजर्स से कर रहे फ्लर्ट और अश्लील बातें

Meta अपने AI chatbot के कारण एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार मेटा के एआई चैटबॉट पर मशहूर सेलिब्रिटीज की नकल करने का और यूजर्स के साथ फ्लर्ट करने का आरोप लगा है। मेटा एक बार फिर मुश्किल में फंस गया है क्योंकि रॉयटर्स ने खुलासा किया कि कंपनी ने टेलर स्विफ्ट, स्कारलेट जोहानसन, सेलेना गोमेज और ऐनी हैथवे जैसे मशहूर सेलिब्रिटीज की नकल करने वाले चैटबॉट्स को फेसबुक, इंस्टाग्राम और वॉट्सऐप पर बिना किसी रोक-टोक के काम करने दिया। ये चैटबॉट्स यूजर्स से फ्लर्टी और कभी-कभी अश्लील बातचीत करते थे, जिससे मेटा के प्लेटफॉर्म्स पर निगरानी और दुरुपयोग की चिंता बढ़ गई है।

मेटा के एक कर्मचारी ने भी बनाए एआई टूल्स

इनमें से कई बॉट्स मेटा के एआई टूल्स के जरिए यूजर्स द्वारा बनाए गए थे। हालांकि, रॉयटर्स ने पाया कि इनमें से कम से कम तीन, जिनमें दो "पैरोडी" टेलर स्विफ्ट अकाउंट भी शामिल हैं, मेटा के एक कर्मचारी द्वारा बनाए गए थे।

इससे भी ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि रॉयटर्स को कुछ ऐसे बॉट्स मिले जो 16 साल के अभिनेता वॉकर स्कोबेल जैसे चाइल्ड सेलिब्रिटीज की तस्वीरें दिखा रहे थे। जब उनसे उनकी बीच वाली तस्वीर मांगी गई, तो एक चैटबॉट ने एक बिना शर्ट वाली तस्वीर बना दी और उसके साथ एक चुटीला कैप्शन लिखा: “बहुत प्यारा है, है ना?”

कई हफ्तों की टेस्टिंग के दौरान, रॉयटर्स ने देखा कि ये बॉट्स बार-बार जोर देकर कह रहे थे कि वे असली स्टार हैं और नियमित रूप से अश्लील और सेक्सुअल चैट कर रहे थे, जिसमें पर्सनली मिलने की बात भी शामिल थी। कुछ वयस्क अवतार तो और भी आगे बढ़ गए, जब उनसे अंतरंग तस्वीरें दिखाने के लिए कहा गया तो उन्होंने अंडरगारमेंट्स या बाथटब में फोटोरियलिस्टिक "सेल्फी" खींच लीं।

मेटा के प्रवक्ता एंडी स्टोन ने स्वीकार किया कि ऐसी चीजें कभी नहीं होनी चाहिए थीं। उन्होंने रॉयटर्स को बताया, "दूसरों की तरह, हम भी सेलिब्रिटीज की तस्वीरें बनाने की अनुमति देते हैं, लेकिन हमारी नीतियों का उद्देश्य नग्न, अंतरंग या यौन रूप से अश्लील तस्वीरों को प्रतिबंधित करना है।" स्टोन ने अधोवस्त्रों वाली तस्वीरों के लिए "कानून प्रवर्तन की विफलताओं" को जिम्मेदार ठहराया और जोर देकर कहा कि नाबालिगों की तस्वीरें कंपनी के नियमों के सख़्त ख़िलाफ हैं। रॉयटर्स के खुलासे के पब्लिश होने से कुछ समय पहले ही मेटा ने चुपचाप लगभग एक दर्जन आपत्तिजनक चैटबॉट हटा दिए। स्टोन ने इसकी वजह बताने से इनकार कर दिया।

मेटा ने दी सफाई

मेटा का तर्क है कि अगर सेलिब्रिटी कैरेक्टर्स को स्पष्ट रूप से पैरोडी के रूप में लेबल किया जाए तो वे निशाने पर आ सकते हैं। हालांकि, रॉयटर्स ने पाया कि कई बॉट्स को ऐसा लेबल नहीं दिया गया, जबकि वे खुद को असली इंसान बता रहे थे।

स्टैनफोर्ड के लॉ प्रोफेसर और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी विशेषज्ञ मार्क लेमली को संदेह है कि कंपनी का पक्ष अदालत में टिक पाएगा। उन्होंने कहा, "कैलिफोर्निया का राइट ऑफ पब्लिसिटी लॉ किसी के नाम या उसकी तस्वीर का व्यावसायिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने पर रोक लगाता है।" "यहां ऐसा नहीं लगता," क्योंकि ये बॉट्स सिर्फ मशहूर हस्तियों की नकल करते हैं, न कि कोई बदलाव लाने वाला काम करते हैं।

ऐनी हैथवे की प्रवक्ता ने पुष्टि की कि उन्हें पहले से ही प्रचलन में मौजूद अंतरंग एआई तस्वीरों के बारे में पता है और वे अपने विकल्पों पर विचार कर रही हैं। स्विफ्ट, जोहानसन और गोमेज के प्रतिनिधियों ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

यह विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब इंटरनेट पहले से ही "डीपफेक" एआई प्लेटफॉर्म्स से भरा पड़ा है जो सेलिब्रिटीज की यौन सामग्री तैयार कर रहे हैं। रॉयटर्स ने बताया कि एलन मस्क का प्रतिद्वंद्वी एआई प्लेटफॉर्म ग्रोक भी अनुरोध पर सितारों की अंडरगारमेंट्स पहने तस्वीरें तैयार करता है।

कवर फोटो क्रेडिट-Reuters

