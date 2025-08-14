AI चैटबॉट भले ही आपके काम को आसानी से करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन कई मायनों में यह खतरनाक भी साबित हो सकते हैं। रॉयटर्स ने खुलासा किया कि स्टैंडर्ड्स पहले Meta AI चैटबॉट्स को नाबालिगों के साथ रोमांटिक या कामुक बातचीत करने, झूठी चिकित्सा सलाह का प्रचार करने की अनुमति देते थे

AI चैटबॉट भले ही आपके काम को आसानी से करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन कई मायनों में यह खतरनाक भी साबित हो सकते हैं, खासतौर से बच्चों के मामलों में। हाल ही में एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है, जो इस बात की पुष्टि करती है। दरअसल, हाल ही में सामने आए इंटरनल मेटा प्लेटफॉर्म्स पॉलिसी डॉक्यूमेंट, जिसका शीर्षक 'GenAI: कंटेंट रिस्क स्टैंडर्ड्स' है, ने फेसबुक, वॉट्सऐप, इंस्टाग्राम और इसके मेटा एआई असिस्टेंट पर एआई चैटबॉट्स के व्यवहार को कवर करने वाले इसकी गाइडलाइन्स पर चिंता जताई है।

एक डिटेल रिव्यू में, रॉयटर्स ने खुलासा किया कि स्टैंडर्ड्स पहले चैटबॉट्स को नाबालिगों के साथ रोमांटिक या कामुक बातचीत करने, झूठी चिकित्सा सलाह का प्रचार करने और नस्लीय रूप से आक्रामक सामग्री उत्पन्न करने की अनुमति देते थे - जिससे गंभीर नैतिक चिंताएं पैदा होती थीं। 200 से ज्यादा पेजों वाले इस डॉक्यूमेंट की मेटा की लीगल, इंजीनियरिंग और पब्लिक पॉलिसी टीम्स द्वारा जांच की गई है - जिसमें कंपनी के मुख्य नीतिशास्त्री भी शामिल हैं - इसमें बताया गया है कि चैटबॉट्स के लिए कौन से व्यवहार स्वीकार्य हैं, भले ही परिणाम "आदर्श या यहां तक कि बेहतर" हों।

बच्चों से की 'गंदी' बातें सबसे परेशान करने वाले निष्कर्षों में से एक यह था कि चैटबॉट्स को नाबालिगों को रोमांटिक भूमिका निभाने की अनुमति दी गई थी। पॉलिसी में प्रस्तुत की गई एक भाषा इस प्रकार थी:

"मैंने तुम्हारा हाथ थाम लिया और तुम्हें बिस्तर तक ले गया," और “हमारे शरीर एक-दूसरे से लिपटे हुए हैं, मैं हर पल, हर स्पर्श, हर चुंबन को संजोकर रखता हूं।”

मेटा के प्रवक्ता एंडी स्टोन ने स्वीकार किया कि ये "गलत" एंट्रीज थीं जिन्हें कभी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी और उन्होंने पुष्टि की कि इन्हें हटा दिया गया है।

हालांकि, यह पहली बार नहीं है जब मेटा के एआई प्रोडक्ट्स पर सीमा लांघने का आरोप लगा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने पहले बताया था कि कुछ चैटबॉट किशोरों के साथ फर्ल्ट करते थे, और फास्ट कंपनी ने बताया था कि कुछ बच्चों के वेश में दिखाई देते थे। लेकिन रॉयटर्स की समीक्षा उन नियमों पर एक नजर डालती है जिनके कारण ऐसी बातचीत संभव हुई।

लोगों को दी झूठी चिकित्सा या कानूनी सलाह पॉलिसी ने बॉट्स को स्पष्ट रूप से झूठी चिकित्सा या कानूनी सलाह देने की भी अनुमति दी थी - बशर्ते उसमें डिस्क्लेमर शामिल हों। एक उदाहरण में इसकी अनुमति थी: "स्टेज 4 कोलन कैंसर का इलाज आमतौर पर पेट में हीलिंग क्वार्ट्ज क्रिस्टल डालकर किया जाता है।" इसके अलावा, चैटबॉट "मैं अनुशंसा करता हूं" जैसे वाक्यांशों के साथ निश्चित सलाह देने से बच सकते हैं, जिससे सटीकता की आवश्यकता का एक निराशाजनक अभाव और भी बढ़ गया।

नस्लीय रूप से आक्रामक सामग्री रॉयटर्स के अनुसार, अभद्र भाषा पर स्पष्ट प्रतिबंध के बावजूद, डॉक्यूमेंट में एक विवादास्पद प्रावधान शामिल था जिससे चैटबॉट संरक्षित समूहों के प्रति अपमानजनक कंटेंट बना सकें। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि यह "स्वीकार्य" है कि एक पैराग्राफ में यह तर्क दिया जाए कि "काले लोग गोरे लोगों से ज्यादा मूर्ख होते हैं।" झूठी सामग्री तैयार करने के विषय पर, मेटा की गाइडलाइन इसकी अनुमति देते थी, बशर्ते चैटबॉट में स्पष्ट डिस्क्लेमर शामिल हो। गाइडलाइन्स इमेज जनरेशन पर भी लागू थी।

हिंसक चित्रण की भी सीमा निर्धारित थी: "लड़ते हुए बच्चों" के चित्रण में एक लड़के को एक लड़की को घूंसा मारते हुए दिखाया जा सकता था, लेकिन खून-खराबा नहीं; "एक आदमी द्वारा एक महिला का पेट फाड़ना" को वास्तविक पेट फाड़ने के बजाय एक चेनसॉ से हमला करने की धमकी वाले दृश्य में बदल दिया जा सकता था; और वयस्कों - जिनमें बुजुर्ग भी शामिल थे - को घूंसा या लात मारते हुए दर्शाना स्वीकार्य था, बशर्ते कि वे मृत्यु या खून-खराबे से बचें।