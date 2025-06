Meta AI ऐप पर फूटा यूजर्स का गुस्सा, प्राइवेसी पर उठे सवाल, अनजाने में न करें बड़ी गलती

इससे कैसे बचें?

मेटा एआई यूज करते वक्त अगर आप अपनी बातों को प्राइवेट रखना चाहते हैं, तो आपको प्रोफाइल आइकन पर टैप करके ऐप सेटिंग्स में जाना होगा। यहां आपको डेटा और प्राइवेसी सेक्शन में 'Manage you information' का ऑप्शन दिखेहा। इसमें आपको 'Make all your prompts visible only to you' को सेलेक्ट करना है।