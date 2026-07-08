अब WhatsApp का AI एजेंट संभालेगा बिजनेस, 24/7 करेगा काम, सभी के लिए FREE

अगर आप भी WhatsApp Business का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। कंपनी एक ऐसा AI टूल लेकर आई है, जो व्यापार बढ़ाने में मदद करेगा। यह ग्राहकों के बातचीत करेगा और उनके सवालों के जवाब देगा। क्या-क्या और कैसे काम करेगा वॉट्सऐप का नया फीचर, सवाल-जवाब में जानें…

WhatsApp अपने पर यूजर्स के लिए एक बेहद काम का फीचर लेकर आया है। दरअसल, कंपनी ने WhatsApp बिजनेस यूजर्स के लिए 'मेटा बिजनेस एजेंट' लॉन्च किया है। यह AI एजेंट बिना किसी फीस के, बिजनेस के लिए कस्टमर के साथ बातचीत को 24/7 मैनेज कर सकता है। यानी, अगर आपका कोई बिजनेस है, तो आप वॉट्सऐप पर अपना AI एजेंट सेट कर सकते हैं। इसके बाद AI चौबीसों घंटे ग्राहकों के जवाब देने, उनके सवालों के जवाब देने या लीड्स को क्लोज करने का काम खुद करेगा। यह सब मुफ़्त में होगा। हालांकि, जरूरत पड़ने पर कोई इंसान भी चैट संभाल सकता है। यह घोषणा मुंबई में वॉट्सऐप के तीसरे सालाना बिजनेस समिट में की गई। क्या-क्या और कैसे काम करेगा वॉट्सऐप का नया फीचर, सवाल-जवाब में जानें…

WhatsApp AI बिजनेस एजेंट क्या है? मेटा बिजनेस एजेंट, वॉट्सऐप पर बिजनेस के लिए मेटा की एक AI सर्विस है। यह ग्राहकों के सवालों के जवाब देने और आम बातचीत को संभालने के लिए बिजनेस द्वारा शेयर की गई जानकारी (जैसे कैटलॉग, वेबसाइट, बिजनेस प्रोफाइल और खुलने का समय) का इस्तेमाल करता है। AI एजेंट इन बातचीत को कभी भी संभाल सकता है, जो छोटे बिजनेस के लिए मैन्युअल रूप से करना शायद मुमकिन न हो। और जरूरत पड़ने पर इंसान भी इसमें शामिल हो सकते हैं।

क्या मेटा ने भारत में WhatsApp AI बिजनेस एजेंट लॉन्च किया है? हां, मेटा ने भारत में बिजनेस एजेंट लॉन्च किया है, लेकिन इसे पूरी तरह से रोलआउट किया जाएगा। अभी यह कुछ देशों में चुनिंदा बिजनेस के लिए ही उपलब्ध है, जिसका मतलब है कि हर बिजनेस यूजर इसे तुरंत इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। यानी, जहां कुछ बिजनेस वॉट्सऐप पर AI एजेंट का इस्तेमाल शुरू कर सकते हैं, वहीं दूसरों को इसके सबके लिए उपलब्ध होने तक कुछ समय इंतजार करना पड़ सकता है। अगर आपको अभी तक मेटा बिजनेस एजेंट का एक्सेस नहीं मिला है, तो आप वेटलिस्ट में शामिल हो सकते हैं।

WhatsApp AI बिजनेस एजेंट कैसे काम करता है? अगर आप वॉट्सऐप पर अपने बिजनेस के लिए मेटा बिजनेस एजेंट सेट अप करना चाहते हैं, तो आप 'टूल्स' टैब में जाकर ऐसा कर सकते हैं। यहां आपको AI एजेंट का ऑप्शन मिलेगा। इसे चुनने के बाद, बस स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों का पालन करें। सेटअप के बाद, बिजनेस AI एजेंट को डॉक्यूमेंट और इमेज अपलोड करके, सैंपल जवाब जोड़कर, सबसे ज्यादा बिकने वाले प्रोडक्ट का सुझाव देकर और खरीदारी की जानकारी शेयर करके ट्रेन कर सकते हैं। मेटा का कहना है कि इससे असिस्टेंट को ग्राहकों के लिए बेहतर जवाब तैयार करने में मदद मिलती है।

बिजनेस यह भी चुन सकते हैं कि AI कब जवाब दे, जैसे कि सभी नए वन-टू-वन चैट, सेव किए गए कॉन्टैक्ट्स के अलावा बाकी चैट, या Facebook या Instagram विज्ञापनों से शुरू हुए चैट। वे जवाबों को रोककर भी रख सकते हैं जबकि सिस्टम बातचीत से सीखता रहता है, और वे जब चाहें अलग-अलग चैट के लिए AI को चालू या बंद कर सकते हैं।

अगर कोई यूजर मैन्युअल रूप से जवाब देने का फैसला करता है, तो उस चैट में AI जवाब देना बंद कर देता है, जब तक कि खुद यूजर उसे अनम्यूट न करे या AI जवाबों को फिर से चालू न करे। मेटा ने कहा कि अगर मेटा बिजनेस एजेंट को लगता है कि किसी कस्टमर पर ध्यान देने की जरूरत है, तो बिजनेस को एक नोटिफिकेशन मिलेगा।

मेटा के WhatsApp AI एजेंट की क्या खासियतें हैं? वॉट्सऐप पर मेटा का बिजनेस एजेंट अलग-अलग विषयों पर पूछे गए सवालों का जवाब दे सकता है। इसमें बिजनेस के खुलने-बंद होने के समय और लोकेशन की जानकारी, या प्रोडक्ट्स से जुड़ी जानकारी शामिल हो सकती है। AI एजेंट कीमतों के बारे में जानकारी दे सकता है या ग्राहक की जरूरतों के आधार पर उन्हें चीजों के सुझाव दे सकता है। मेटा का कहना है कि जब कोई ग्राहक पहली बार इस एजेंट वाले बिजनेस के साथ चैट शुरू करेगा, तो उसे इसकी जानकारी दी जाएगी। उन्हें यह मैसेज दिखेगा: "AI की क्वालिटी बेहतर करने और इस बिजनेस के लिए मैसेज बनाने के लिए, मेटा का AI चैट को प्रोसेस करता है।"

कस्टमर चैट के अलावा, मेटा बिजनेस एजेंट छूटी हुई बातचीत की समरी भी बना सकता है और कस्टमर के साथ बातचीत से जरूरी जानकारी (इनसाइट्स) निकाल सकता है। ध्यान रखें कि मेटा बिजनेस एजेंट का इस्तेमाल करके चैट में भेजे या पाए गए मैसेज को इसके AI को बेहतर बनाने के लिए इकट्ठा किया जा सकता है, भले ही बाद में AI एजेंट को म्यूट कर दिया जाए। हालांकि, अगर कोई बिजनेस मेटा बिजनेस एजेंट को हटा देता है, तो नई चैट का इस्तेमाल AI को ट्रेन करने के लिए नहीं किया जाएगा।

मेटा बिजनेस एजेंट चालू करने से वॉट्सऐप के कुछ फीचर पर असर पड़ सकता है, जैसे कि ब्रॉडकास्ट लिस्ट, गायब होने वाले मैसेज (disappearing messages) और ग्रीटिंग या अवे मैसेज। जब आप पहली बार AI एजेंट को चालू करेंगे, तो आपके पहले से जुड़े हुए डिवाइस भी डिस्कनेक्ट हो जाएंगे।