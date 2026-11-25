Instagram चैट में Muse AI से करें बातें, ट्रैवल प्लान बनाएगा, शॉपिंग डील भी ढूंढेगा
Instagram ने अपने डायरेक्ट मैसेज (DM) में Muse AI का सपोर्ट जोड़ दिया है। इस नई सुविधा से यूजर्स इंस्टाग्राम के पोस्ट्स को सीधे म्यूज के साथ शेयर कर सकते हैं और उसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं। अब यूजर को किसी भी चीज के बारे में जानकाटी जुटाने के लिए इंस्टाग्राम छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
Muse AI in Instagram DM: इंस्टाग्राम के करोड़ों यूजर्स के लिए अच्छी खबर है। इंस्टाग्राम ने अपने डायरेक्ट मैसेज (DM) में Muse AI का सपोर्ट जोड़ दिया है। इसकी मदद से यूजर्स सीधे चैट में ही पोस्ट के बारे में सवाल पूछ सकेंगे, नई जगहों के बारे में जान सकेंगे, ट्रैवल प्लान बनवा सकेंगे और शॉपिंग डील भी खोज सकेंगे। इतना ही नहीं, म्यूज सेव की गई पोस्ट और रील्स को मैनेज करने में भी मदद करेगा। अब यूजर को किसी भी चीज के बारे में जानकाटी जुटाने के लिए किसी अन्य ऐप पर जाने और इंस्टाग्राम छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐप के अंदर ही काम हो जाएगा। चलिए बताते हैं कैसे काम ककरेगा नया फीचर...
सम्बंधित सुझाव
Designing and Building AI Products and Services: Designing and Building AI Products and Services in practice
- Designing and Building AI Products and Services: Designing and Building AI Products and Services in practice
₹1678.95
खरीदिये
AI Business Starter Kit: A Practical Guide to AI, Automation, Digital Products and Profitable Online Services
- AI Business Starter Kit: A Practical Guide to AI
- Automation
- Digital Products and Profitable Online Services
₹370
खरीदिये
17% OFF
The AI Value Ladder: Turn One Useful Skill into Services, Systems, Products, and Durable Distribution Without Hype
- The AI Value Ladder: Turn One Useful Skill into Services
- Systems
- Products
₹2151₹2603
खरीदिये
How to Really Make Money with AI: A Practical Guide to Selling Services, Digital Products, and Turning AI into Real Income (AI Made Practical)
- How to Really Make Money with AI: A Practical Guide to Selling Services
- Digital Products
- and Turning AI into Real Income (AI Made Practical)
₹399
खरीदिये
इन पांच देशों में शुरू हो रही सुविधा
मेटा के अनुसार, इंस्टाग्राम DM में म्यूज की सुविधा फिलहाल अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको, जापान और सिंगापुर में शुरू हो रही है। यह फीचर एंड्रॉयड और आईओएस दोनों ही प्लेटफॉर्म के यूजर्स को मिलेगा। भारत में इसे रोलआउट कब तक किया जाएगा, फिलहाल इसकी जानकारी सामने नहीं आई है।
म्यूज करेगा इतने सारे काम
कंपनी ने अपने एक पोस्ट में बताया कि इस नई सुविधा से यूजर्स इंस्टाग्राम के पोस्ट्स को सीधे म्यूज के साथ शेयर कर सकते हैं और उसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं। चाहे कोई रेस्टोरेंट के बारे में जानना हो, कोई घूमने की जगह हो या स्क्रॉल करते समय दिखने वाला कोई प्रोडक्ट हो, यूजर्स AI असिस्टेंट को चैट में शामिल करके उसे काम पर लगा सकते हैं। यानी यूजर को अब किसी सवाल का जवाब पाने या जानकारी जुटाने के लिए इंस्टाग्राम छोड़कर अलग से म्यूज ऐप खोलने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अब वे इंस्टाग्राम के DM थ्रेड में ही म्यूज से बातचीत कर सकेंगे।
प्रोडक्ट पसंद आने पर ढूंढ सकेंगे डील
अगर आपको इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते समय कोई चश्मा या जूता पसंद आता है, तो आप उस पोस्ट को म्यूज के साथ शेयर करके उसे उन प्रोडक्ट की डील ढूंढने को कह सकते हैं। म्यूज उन प्रोडक्ट के बारे में डील्स यूजर्स को दिखाएगा।
सम्बंधित सुझाव
74% OFF
Ajjas 4G Lite (Remote Engine Lock) Wired Hidden AI Smart GPS Tracker for Car/Bike with Driving Score, Location Tracking, Geo-Fence Alert, 15+ Features (1 Year Free Platform)
- Ajjas 4G Lite (Remote Engine Lock) Wired Hidden AI Smart GPS Tracker for Car/Bike with Driving Score
- Location Tracking
- Geo-Fence Alert
₹1548₹5999
खरीदिये
My Supermarket Simulator Store Management Journey - Elite
- My Supermarket Simulator Store Management Journey - Elite
₹1773.87
खरीदिये
15% OFF
Real World AI: A Practical Framework for Integrating AI Technology into Products and Services. Second Edition.
- Real World AI: A Practical Framework for Integrating AI Technology into Products and Services. Second Edition.
₹1206₹1423
खरीदिये
79% OFF
Net Protector Antivirus - Total Security 2026 | Windows PC/Laptop |1 PC -1 Year with ZeroVDeepLearn Ai | + 1 Year Windows Boost for PC/Laptop (Email Delivery in 1 Hour - No CD)
- Net Protector Antivirus - Total Security 2026 | Windows PC/Laptop |1 PC -1 Year with ZeroVDeepLearn Ai | + 1 Year Windows Boost for PC/Laptop (Email Delivery in 1 Hour - No CD)
₹410₹1999
खरीदिये
रेसिपी वीडियो से बनाएगा ग्रोसरी लिस्ट
मेटा ने बताया कि यूजर्स अब इंस्टाग्राम पर बुकमार्क की गई पोस्ट और रील्स के साथ और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, वे म्यूज से अपने सेव किए गए कंटेंट को 'कलेक्शन' नाम के कस्टम फोल्डर्स में व्यवस्थित करने के लिए कह सकते हैं। इसके अलावा, सेव की गई फैशन रील्स से नए आउटफिट के आइडिया भी मिल सकेंगे। वे म्यूज से किसी रेसिपी वीडियो को ग्रोसरी लिस्ट में बदलने, अपने पसंदीदा ट्रैवल क्रिएटर्स के कंटेंट से आने वाली ट्रिप के लिए एक ट्रैवल प्लान तैयार करने, या फिर उनके द्वारा सेव की गई फैशन रील्स के आधार पर आउटफिट आइडिया देने के लिए भी कह सकते हैं।
यूजर के पास रहेगा पूरा कंट्रोल
मेटा का कहना है कि इंस्टाग्राम यूजर्स के पास म्यूज का पूरा कंट्रोल रहता है। उनकी मंजूरी के बिना कुछ भी शेयर, पब्लिश या भेजा नहीं जाता है, और वे कभी भी म्यूज से अपनी जानकारी हटाने या किए गए कामों को अनडू (undo) करने के लिए कह सकते हैं।
लेखक के बारे मेंArpit Soni
अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।और पढ़ें