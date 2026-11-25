Instagram ने अपने डायरेक्ट मैसेज (DM) में Muse AI का सपोर्ट जोड़ दिया है। इस नई सुविधा से यूजर्स इंस्टाग्राम के पोस्ट्स को सीधे म्यूज के साथ शेयर कर सकते हैं और उसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं। अब यूजर को किसी भी चीज के बारे में जानकाटी जुटाने के लिए इंस्टाग्राम छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

इंस्टाग्राम DM में म्यूज की सुविधा फिलहाल अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको, जापान और सिंगापुर में शुरू हो रही है।

Muse AI in Instagram DM: इंस्टाग्राम के करोड़ों यूजर्स के लिए अच्छी खबर है। इंस्टाग्राम ने अपने डायरेक्ट मैसेज (DM) में Muse AI का सपोर्ट जोड़ दिया है। इसकी मदद से यूजर्स सीधे चैट में ही पोस्ट के बारे में सवाल पूछ सकेंगे, नई जगहों के बारे में जान सकेंगे, ट्रैवल प्लान बनवा सकेंगे और शॉपिंग डील भी खोज सकेंगे। इतना ही नहीं, म्यूज सेव की गई पोस्ट और रील्स को मैनेज करने में भी मदद करेगा। अब यूजर को किसी भी चीज के बारे में जानकाटी जुटाने के लिए किसी अन्य ऐप पर जाने और इंस्टाग्राम छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐप के अंदर ही काम हो जाएगा। चलिए बताते हैं कैसे काम ककरेगा नया फीचर...

इन पांच देशों में शुरू हो रही सुविधा मेटा के अनुसार, इंस्टाग्राम DM में म्यूज की सुविधा फिलहाल अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको, जापान और सिंगापुर में शुरू हो रही है। यह फीचर एंड्रॉयड और आईओएस दोनों ही प्लेटफॉर्म के यूजर्स को मिलेगा। भारत में इसे रोलआउट कब तक किया जाएगा, फिलहाल इसकी जानकारी सामने नहीं आई है।

म्यूज करेगा इतने सारे काम कंपनी ने अपने एक पोस्ट में बताया कि इस नई सुविधा से यूजर्स इंस्टाग्राम के पोस्ट्स को सीधे म्यूज के साथ शेयर कर सकते हैं और उसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं। चाहे कोई रेस्टोरेंट के बारे में जानना हो, कोई घूमने की जगह हो या स्क्रॉल करते समय दिखने वाला कोई प्रोडक्ट हो, यूजर्स AI असिस्टेंट को चैट में शामिल करके उसे काम पर लगा सकते हैं। यानी यूजर को अब किसी सवाल का जवाब पाने या जानकारी जुटाने के लिए इंस्टाग्राम छोड़कर अलग से म्यूज ऐप खोलने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अब वे इंस्टाग्राम के DM थ्रेड में ही म्यूज से बातचीत कर सकेंगे।

प्रोडक्ट पसंद आने पर ढूंढ सकेंगे डील अगर आपको इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते समय कोई चश्मा या जूता पसंद आता है, तो आप उस पोस्ट को म्यूज के साथ शेयर करके उसे उन प्रोडक्ट की डील ढूंढने को कह सकते हैं। म्यूज उन प्रोडक्ट के बारे में डील्स यूजर्स को दिखाएगा।

रेसिपी वीडियो से बनाएगा ग्रोसरी लिस्ट मेटा ने बताया कि यूजर्स अब इंस्टाग्राम पर बुकमार्क की गई पोस्ट और रील्स के साथ और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, वे म्यूज से अपने सेव किए गए कंटेंट को 'कलेक्शन' नाम के कस्टम फोल्डर्स में व्यवस्थित करने के लिए कह सकते हैं। इसके अलावा, सेव की गई फैशन रील्स से नए आउटफिट के आइडिया भी मिल सकेंगे। वे म्यूज से किसी रेसिपी वीडियो को ग्रोसरी लिस्ट में बदलने, अपने पसंदीदा ट्रैवल क्रिएटर्स के कंटेंट से आने वाली ट्रिप के लिए एक ट्रैवल प्लान तैयार करने, या फिर उनके द्वारा सेव की गई फैशन रील्स के आधार पर आउटफिट आइडिया देने के लिए भी कह सकते हैं।