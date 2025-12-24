Hindustan Hindi News
Christmas 2025 Scam: WhatsApp पर आ रहा खतरनाक मैसेज, एक क्लिक में उड़ सकते हैं पैसे

संक्षेप:

क्रिसमस 2025 के मौके पर WhatsApp पर फ्री गिफ्ट और बोनस के नाम से खतरनाक स्कैम फैलाया जा रहा है, जिससे लोगों के बैंक अकाउंट मिनटों में खाली हो रहे हैं। आपको इससे बचने के लिए अलर्ट रहना होगा। 

Dec 24, 2025 06:12 pm ISTPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
क्रिसमस (Christmas 2025) का त्योहार नजदीक आते ही इसकी तैयारियां तेज हो गई हैं। लोग गिफ्ट्स, ऑफर्स और सरप्राइज का इंतजार कर रहे हैं लेकिन इसी खुशी का फायदा उठाकर साइबर अटैकर्स एक नए Merry Christmas WhatsApp Scam को अंजाम दे रहे हैं। इस स्कैम के जरिए अटैकर्स कुछ ही मिनटों में लोगों का बैंक अकाउंट खाली कर रहे हैं। ऐसे में सावधानी बरतना बेहद जरूरी हो गया है।

कैसे काम करता है WhatsApp Christmas Scam?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, WhatsApp Christmas Scam के तहत जालसाज यूजर्स को व्हाट्सएप पर आकर्षक मेसेज भेज रहे हैं। इनमें आमतौर पर लिखा होता है, ‘Merry Christmas! You’ve received a gift’ या ‘Christmas bonus waiting for you’। मेसेज में एक लिंक दिया जाता है, जिसे क्लिक कर गिफ्ट या बोनस क्लेम करने का दावा किया जाता है।

यही लिंक असल में खतरनाक होता है। जैसे ही यूजर इस पर क्लिक करता है, वह एक फेक वेबसाइट पर पहुंच जाता है, जो दिखने में किसी मशहूर ब्रैंड या कंपनी की ऑफिशियल साइट जैसी लगती है। वहां यूजर से नाम, मोबाइल नंबर, बैंक डिटेल्स, OTP या कार्ड से जुड़ी जानकारी मांगी जाती है।

मिनटों में खाली हो सकता है बैंक अकाउंट

जैसे ही यूजर अपनी पर्सनल या पेमेंट डिटेल्स दर्ज करता है, हैकर्स को उसके डिवाइस और बैंक अकाउंट तक पहुंच मिल जाती है। इसके बाद साइबर अपराधी बिना समय गंवाए अकाउंट से पैसे निकाल लेते हैं। कई मामलों में लोगों को तब तक भनक नहीं लगती, जब तक उनके अकाउंट से पूरा बैलेंस साफ नहीं हो जाता।

त्यौहारों में बढ़ जाते हैं ऐसे स्कैम

साइबर एक्सपर्ट्स के मुताबिक, त्योहारों का समय स्कैमर्स के लिए सबसे आसान मौका होता है। इस दौरान लोग ज्यादा रिलैक्स रहते हैं और ऑफर्स व गिफ्ट्स को लेकर उत्साहित होते हैं। ऐसे में वे बिना ज्यादा सोचे-समझे लिंक पर क्लिक कर देते हैं। हैकर्स इसी लापरवाही का फायदा उठाते हैं और लोगों को अपने जाल में फंसा लेते हैं।

कैसे रखें खुद को सुरक्षित?

क्रिसमस या किसी भी त्योहार के दौरान अगर आपको पर फ्री गिफ्ट, बोनस या इनाम से जुड़ा कोई मेसेज मिले, तो उस पर भरोसा ना करें। अनजान या संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से बचें। कभी भी अपनी बैंक डिटेल्स, OTP या पर्सनल जानकारी किसी लिंक या वेबसाइट पर रजिस्टर ना करें। साथ ही, मेसेज को तुरंत रिपोर्ट करें और दूसरों को भी इसके बारे में जागरूक करें।

