झटका! ग्लोबल आउटेज से ठप हुए Amazon, Prime Video, Snapchat, Perplexity और Venmo

झटका! ग्लोबल आउटेज से ठप हुए Amazon, Prime Video, Snapchat, Perplexity और Venmo

संक्षेप: ग्लोबल आउटेज के चलते दिवाली के दिन दुनियाभर में कई सर्वर प्रभावित हुए। सामने आया है कि Amazon, Prime Video, Snapchat, Perplexity और Venmo जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स भी कुछ वक्त के लिए ठप रहे। 

Mon, 20 Oct 2025 06:23 PMPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
दीपावली के मौके पर सोमवार शाम दुनिया भर में एक बड़े टेक्नोलॉजी आउटेज (Tech Outage) ने इंटरनेट वर्ल्ड को हिला दिया। इस आउटेज के कारण Amazon, Prime Video, Snapchat, Perplexity AI और Venmo जैसी बड़ी सेवाएं अचानक ठप हो गईं। लाखों यूजर्स ने बताया कि वे ना तो ऐप्स को खोल पा रहे हैं और ना ही वेबसाइट्स पर लॉगिन कर पा रहे हैं।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह आउटेज भारत, अमेरिका, यूरोप और कई अन्य देशों में एक साथ देखा गया। DownDetector जैसे प्लेटफॉर्म्स पर हजारों यूजर्स ने कुछ ही मिनटों में शिकायतें दर्ज कीं। Amazon की वेबसाइट पर Internal Error और Prime Video पर Something went wrong जैसे मेसेज दिखाई देने लगे। ऐसा ही कई वेबसाइट्स पर हुआ।

Snapchat यूजर्स ने भी बताया कि वे चैट या स्टोरीज लोड नहीं कर पा रहे थे, जबकि Perplexity AI और Venmo पर 'Service unavailable' का एरर दिख रहा था।

सामने आए कई संभावित कारण

अब तक कंपनियों की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह समस्या किसी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर या DNS सर्वर डाउन होने के चलते हो सकती है। चूंकि कई बड़ी टेक कंपनियां अपने बैकएंड सर्वर AWS (Amazon Web Services) या Google Cloud पर चलाती हैं, इसलिए एक सेंट्रल नेटवर्क फेलियर से कई सर्विसेज एक साथ ठप हो जाती हैं।

लाखों यूजर्स पर हुआ असर

आउटेज ने ना सिर्फ एंटरटेनमेंट बल्कि ई-कॉमर्स, पेमेंट्स और कंटेंट प्लेटफॉर्म्स को भी प्रभावित किया है। Venmo जैसी पेमेंट ऐप्स के डाउन होने से कई लोगों को ट्रांजैक्शन में परेशानी आई। Amazon की सेवाएं ठप होने से यूजर्स शॉपिंग या ऑर्डर ट्रैकिंग नहीं कर पाए।

कब तक ठीक होगा?

कई प्लेटफॉर्म्स ने अब अपनी सेवाओं को धीरे-धीरे रीस्टोर करना शुरू कर दिया है। हालांकि, अब तक यह साफ नहीं है कि इस आउटेज की वजह क्या थी और इसे पूरी तरह ठीक होने में कितना समय लगेगा।

