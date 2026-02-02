शोर, धुआ और गंदगी किचन से दूर, अभी 68% छूट पर खरीदें ये चिमनी, लिमिटेड टाइम डील

संक्षेप: Amazon की तरफ से चिमनी पर बंपर डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिससे आप सस्ते में चिमनी को खरीद सकते हैं। यह चिमनी न ज्यादा शोर करती है, न ज्यादा बिजली की खपत…

Feb 02, 2026 09:20 am IST

रसोई में खाना बनाते समय उठने वाला धुआं, तेल की गंध और चिपचिपापन न सिर्फ किचन की सफाई बिगाड़ता है, बल्कि सेहत पर भी असर डाल सकता है। ऐसे में अगर आप अपनी रसोई को साफ, धुआं-मुक्त और मॉडर्न बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए यह सही मौका है। फिलहाल हाई-सक्शन और लो-नॉइज़ किचन चिमनी पर लिमिटेड टाइम के लिए Amazon पर 68 प्रतिशत तक की भारी छूट दी जा रही है।

यह किचन चिमनी पावरफुल सक्शन टेक्नोलॉजी के साथ आती है, जो तेल, धुएं और तेज गंध को तेजी से बाहर निकालती है। खास बात यह है कि इसका लो-नॉइज ऑपरेशन खाना बनाते समय किसी तरह की असुविधा नहीं देता। ऑटो-क्लीन फीचर, स्टाइलिश डिज़ाइन और एनर्जी-एफिशिएंट मोटर इसे आज के मॉडर्न किचन के लिए एक परफेक्ट चॉइस बनाते हैं।

अगर आप रोज़ाना कुकिंग करते हैं और अपनी रसोई को साफ-सुथरा, हेल्दी और आरामदायक बनाए रखना चाहते हैं, तो यह ऑफर आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। लिमिटेड समय के लिए उपलब्ध इस डील में देरी करना महंगा पड़ सकता है, इसलिए अभी सही समय है कि आप इस मौके का फायदा उठाएं।

Specifications मोटर टाइप एडवांस BLDC मोटर कंट्रोल टच और जेस्चर कंट्रोल शोर का स्तर 43 dB वारंटी 15 साल मोटर पर, 4 साल कॉम्प्रिहेंसिव क्यों खरीदें 1800 CMH शक्तिशाली सक्शन AirIQ टेक्नोलॉजी AirIQ टेक्नोलॉजी स्मार्ट ऑन लंबी वारंटी क्यों खोजें विकल्प डिस्काउंट के बाद भी यह साधारण चिमनियों के मुकाबले काफी महंगी 60 cm का साइज बड़े चूल्हों के लिए छोटा इंस्टॉलेशन के लिए अतिरिक्त खर्च

यह स्लैंट चिमनी है, जो अपनी AirIQ टेक्नोलॉजी के लिए जानी जाती है। यह तकनीक किचन की हवा की गुणवत्ता को पहचानकर सक्शन पावर को खुद-ब-खुद एडजस्ट कर लेती है। 1800 m³/hr की जबरदस्त सक्शन क्षमता और बेहद शांत ऑपरेशन वाली इस प्रीमियम चिमनी को अमेजन पर 38 फीसद की छूट के साथ मात्र 30,279 रुपये में खरीदा जा सकता है। इसमें जेस्चर कंट्रोल और स्मार्ट ऑन जैसे आधुनिक फीचर्स मिलते हैं जो आपकी कुकिंग को आसान और धुआं मुक्त बनाते हैं।

यह एक आधुनिक और शक्तिशाली फिल्टरलेस ऑटोक्लीन चिमनी है, जो अपनी Aeration टेक्नोलॉजी और BLDC मोटर के लिए जानी जाती है। यह मोटर न केवल बिजली की बचत करती है, बल्कि कम शोर के साथ 1500 m³/hr की जबरदस्त सक्शन पावर प्रदान करती है। अमेजन पर इसे 53 फीसद की भारी छूट के साथ 29,990 रुपये की जगह मात्र 13,999 रुपये में खरीदा जा सकता है।

इसमें मोशन सेंसिंग टेक्नोलॉजी दी गई है, जिससे आप बिना बटन छुए सिर्फ हाथ के इशारे से चिमनी को ऑन, ऑफ या स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही, इसका इंटेलिक्लिन फंक्शन हर 15 घंटे के उपयोग के बाद खुद-ब-खुद चिमनी की सफाई कर देता है।

Specifications साइज 60 cm सक्शन पावर 1500 m³/hr फिल्टर टाइप फिल्टरलेस कंट्रोल टच और मोशन सेंसर शोर का स्तर 58 dB वारंटी 1 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी क्यों खरीदें पावरफुल BLDC मोटर फिल्टरलेस और ऑटोक्लीन Aeration टेक्नोलॉजी स्मार्ट जेस्चर कंट्रोल स्लीक कर्व्ड ग्लास डिज़ाइन बड़ा ऑयल कलेक्टर क्यों खोजें विकल्प इंस्टॉलेशन के लिए अतिरिक्त चार्ज अधिकतम स्पीड पर शोर का स्तर 58 dB केवल 1 साल की प्रोडक्ट वारंटी

यह एक हाई-परफॉरमेंस फिल्टरलेस ऑटोक्लीन किचन चिमनी है, जो अपनी जबरदस्त सक्शन पावर और लंबी वारंटी के लिए मशहूर है। इसमें 1500 m³/hr की सक्शन क्षमता दी गई है, जो भारतीय रसोई के भारी धुएं और तेल को पल भर में साफ़ कर देती है। अमेजन पर इसे 48 फीसद की भारी छूट के साथ मात्र 14,999 रुपये में खरीदा जा सकता है।

इस चिमनी की सबसे बड़ी खासियत इसकी BLDC मोटर पर मिलने वाली 15 साल की बेमिसाल वारंटी है। साथ ही, यह टच कंट्रोल और मोशन सेंसर के साथ आती है, जिससे आप बिना हाथ गंदे किए केवल हवा में हाथ हिलाकर इसे नियंत्रित कर सकते हैं।

Specifications साइज 60 cm सक्शन पावर 1500 m³/hr मोटर टाइप एडवांस BLDC मोटर फिल्टर टाइप फिल्टरलेस ऑटो क्लीन कंट्रोल टच पैनल और मोशन सेंसर विशेष फीचर ड्यूल LED लैंप्स और बिल्ट-इन ऑयल कलेक्टर क्यों खरीदें पावरफुल BLDC मोटर फिल्टरलेस टेक्नोलॉजी 1500 m³/hr सक्शन स्मार्ट जेस्चर कंट्रोल 5 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी हीट ऑटोक्लीन क्यों खोजें विकल्प इसके सही संचालन के लिए पाइप वाली डक्टिंग जरूरी धिकतम स्पीड पर शोर का स्तर 58 dB तक जा सकता अधिकतम स्पीड पर शोर का स्तर 58 dB तक जा सकता

यह एक प्रीमियम 90cm स्लैंट चिमनी है, जो अपनी जबरदस्त 1800 m³/hr सक्शन पावर और शांत BLDC मोटर के लिए जानी जाती है। इसमें 'Smart On' जैसा आधुनिक फीचर दिया गया है, जो चूल्हे की गर्मी महसूस करते ही चिमनी को अपने आप चालू कर देता है। अमेजन पर इसे 64 फीसद की भारी छूट के साथ 53,799 रुपये की जगह मात्र 19,599 रुपये में खरीदा जा सकेगा।

इसका इंटेलीजेंट ऑटो-क्लीन सिस्टम हर 30 घंटे के इस्तेमाल के बाद खुद की सफाई कर लेता है, जिससे आपको मैन्युअली बटन दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। साथ ही, इसका लो नॉइज़ लेवल आपकी रसोई में एक शांत और सुखद वातावरण सुनिश्चित करता है।

Specifications सक्शन पावर 1800 m³/hr मोटर टाइप शक्तिशाली BLDC मोटर मोटर टाइप शक्तिशाली BLDC मोटर कंट्रोल टच और मोशन सेंसर कंट्रोल शोर का स्तर न्यूनतम 46 dB विशेष फीचर स्मार्ट ऑन और इंटेलीजेंट ऑटो क्लीन क्यों खरीदें 1800 CMH शक्तिशाली सक्शन Smart ON फीचर इंटेलीजेंट ऑटो-क्लीन लंबी वारंटी स्लीक स्लैंट डिज़ाइन क्यों खोजें विकल्प इंस्टॉलेशन के लिए अतिरिक्त खर्च 90 cm का बड़ा साइज़ छोटे किचन के लिए जरूरत से ज़्यादा

यह अपनी किफायती कीमत और शानदार 1000 m³/hr की सक्शन क्षमता के लिए जानी जाती है। यह एक क्लासिक पिरामिड स्टाइल चिमनी है जो विशेष रूप से छोटे और मध्यम आकार के किचन के लिए डिज़ाइन की गई है। अमेजन पर इसे 60 फीसद की भारी छूट और 500 रुपये के एक्स्ट्रा कूपन के साथ 14,990 रुपये की जगह मात्र 5,990 रुपये में खरीदा जा सकता है।

इसमें डबल बैफल फिल्टर दिया गया है, जो भारतीय रसोई के भारी तेल और धुएं को साफ़ करने में बेहद प्रभावी है। साथ ही, इसके दो शक्तिशाली LED लैंप्स खाना पकाते समय आपके चूल्हे पर साफ़ रोशनी सुनिश्चित करते हैं।

Specifications सक्शन पावर 1000 m³/hr फिल्टर टाइप डबल बैफल फिल्टर कंट्रोल पुश बटन फिनिश प्रीमियम पाउडर कोटेड ब्लैक क्यों खरीदें बजट फ्रेंडली 6,000 रुपये के अंदर ब्रांडेड चिमनी डबल बैफल फिल्टर तेल और चिपचिपाहट को साफ करने के लिए सबसे प्रभावी और टिकाऊ फिल्टर लंबी वारंटी मजबूत बनावट उपयोग में आसान ड्यूल LED लैंप्स क्यों खोजें विकल्प पुश बटन कंट्रोल आधुनिक टच या जेस्चर कंट्रोल के मुकाबले थोड़े पुराने ऑटो-क्लीन फीचर नहीं इंस्टॉलेशन के लिए अलग से भुगतान

यह अपनी किफायती कीमत और दमदार 1050 m³/hr सक्शन क्षमता के लिए जानी जाती है। यह एक क्लासिक पिरामिड स्टाइल चिमनी है जो विशेष रूप से छोटे और मध्यम आकार के किचन के लिए डिज़ाइन की गई है। अमेजन पर इसे 50 फीसद की भारी छूट और 300 रुपये के एक्स्ट्रा कूपन के साथ 10,000 रुपये की जगह मात्र 4,999 रुपये में खरीदा जा सकता है।

इसमें स्टेनलेस स्टील बैफल फिल्टर दिया गया है, जो भारी तेल और ग्रीस को हवा से अलग करने में बेहद प्रभावी है। साथ ही, इसके 240 वॉट के शक्तिशाली मोटर पर 7 साल की लंबी वारंटी दी गई है, जो इसकी क्वालिटी और टिकाऊपन का भरोसा दिलाती है।

Specifications सक्शन पावर 1050 m³/hr फिल्टर टाइप स्टेनलेस स्टील बैफल फिल्टर कंट्रोल 3-स्पीड पुश बटन फिनिश ब्लैक मैट पाउडर कोटेड क्यों खरीदें अल्ट्रा किफायती तेल और धुएं को साफ करने के लिए सबसे उपयुक्त मोटर पर 7 साल की लंबी वारंटी LED लाइटिंग मजबूत बनावट क्यों खोजें विकल्प पुश बटन कंट्रोल आधुनिक टच या जेस्चर कंट्रोल के मुकाबले थोड़े पुराने लग सकते हैं ऑटो-क्लीन फीचर की कमी इंस्टॉलेशन के लिए अलग से भुगतान

यह पिरामिड किचन चिमनी है, जो अपने 'एलीगेंट लुक' और दमदार 1050 m³/hr सक्शन क्षमता के लिए जानी जाती है। यह विशेष रूप से छोटे और मध्यम आकार के किचन के लिए डिज़ाइन की गई है, जो खाना पकाने के दौरान उठने वाले धुएं और गंध को प्रभावी ढंग से बाहर निकालती है। अमेजन पर इसे 68 फीसद की भारी छूट के साथ 15,990 रुपये की जगह मात्र 5,099 रुपये में खरीदा जा सकता है।

इसमें डबल बैफल फिल्टर दिया गया है, जो तेल और ग्रीस को साफ़ करने में बेहद कुशल और टिकाऊ है। साथ ही, इसके दो शक्तिशाली LED लैंप्स खाना पकाते समय आपके चूल्हे पर साफ़ रोशनी सुनिश्चित करते हैं।

Specifications फिल्टर टाइप डबल बैफल फिल्टर कंट्रोल 3-स्पीड पुश बटन डिजाइन पिरामिड शेप्ड वारंटी 5 साल मोटर पर, 1 साल प्रोडक्ट पर क्यों खरीदें 1050 m³/hr सक्शन पावर डबल बैफल फिल्टर शानदार डिज़ाइन ड्यूल LED लैंप्स मोटर पर 5 साल और पूरे प्रोडक्ट पर 1 साल की भरोसेमंद वारंटी क्यों खोजें विकल्प पुश बटन कंट्रोल आधुनिक टच या जेस्चर कंट्रोल के मुकाबले थोड़े पुराने ऑटो-क्लीन फीचर की कमी

