शोर, धुआ और गंदगी किचन से दूर, अभी 68% छूट पर खरीदें ये चिमनी, लिमिटेड टाइम डील
Amazon की तरफ से चिमनी पर बंपर डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिससे आप सस्ते में चिमनी को खरीद सकते हैं। यह चिमनी न ज्यादा शोर करती है, न ज्यादा बिजली की खपत…
प्रोडक्ट्स के सुझाव
रसोई में खाना बनाते समय उठने वाला धुआं, तेल की गंध और चिपचिपापन न सिर्फ किचन की सफाई बिगाड़ता है, बल्कि सेहत पर भी असर डाल सकता है। ऐसे में अगर आप अपनी रसोई को साफ, धुआं-मुक्त और मॉडर्न बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए यह सही मौका है। फिलहाल हाई-सक्शन और लो-नॉइज़ किचन चिमनी पर लिमिटेड टाइम के लिए Amazon पर 68 प्रतिशत तक की भारी छूट दी जा रही है।
यह किचन चिमनी पावरफुल सक्शन टेक्नोलॉजी के साथ आती है, जो तेल, धुएं और तेज गंध को तेजी से बाहर निकालती है। खास बात यह है कि इसका लो-नॉइज ऑपरेशन खाना बनाते समय किसी तरह की असुविधा नहीं देता। ऑटो-क्लीन फीचर, स्टाइलिश डिज़ाइन और एनर्जी-एफिशिएंट मोटर इसे आज के मॉडर्न किचन के लिए एक परफेक्ट चॉइस बनाते हैं।
अगर आप रोज़ाना कुकिंग करते हैं और अपनी रसोई को साफ-सुथरा, हेल्दी और आरामदायक बनाए रखना चाहते हैं, तो यह ऑफर आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। लिमिटेड समय के लिए उपलब्ध इस डील में देरी करना महंगा पड़ सकता है, इसलिए अभी सही समय है कि आप इस मौके का फायदा उठाएं।
1. Crompton AQNova BLDC 1800m3/hr 60cm Slant Chimney|AirIQ technology|Adaptive suction| Intelligent Autoclean|Touch+Motion Sensor|15Yrs Motor & 4Yrs Overall Warranty (CHD-AQI60FLE-IND)(Black)
Specifications
क्यों खरीदें
1800 CMH शक्तिशाली सक्शन
AirIQ टेक्नोलॉजी
स्मार्ट ऑन
लंबी वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
डिस्काउंट के बाद भी यह साधारण चिमनियों के मुकाबले काफी महंगी
60 cm का साइज बड़े चूल्हों के लिए छोटा
इंस्टॉलेशन के लिए अतिरिक्त खर्च
यह स्लैंट चिमनी है, जो अपनी AirIQ टेक्नोलॉजी के लिए जानी जाती है। यह तकनीक किचन की हवा की गुणवत्ता को पहचानकर सक्शन पावर को खुद-ब-खुद एडजस्ट कर लेती है। 1800 m³/hr की जबरदस्त सक्शन क्षमता और बेहद शांत ऑपरेशन वाली इस प्रीमियम चिमनी को अमेजन पर 38 फीसद की छूट के साथ मात्र 30,279 रुपये में खरीदा जा सकता है। इसमें जेस्चर कंट्रोल और स्मार्ट ऑन जैसे आधुनिक फीचर्स मिलते हैं जो आपकी कुकिंग को आसान और धुआं मुक्त बनाते हैं।
2. Glen 60 cm 1500 m³/hr BLDC Filterless Thermal Autoclean Kitchen Chimney, Curved Glass |(Hood RICA 60, Aeration technology|Touch & Gesture Control,Black)
यह एक आधुनिक और शक्तिशाली फिल्टरलेस ऑटोक्लीन चिमनी है, जो अपनी Aeration टेक्नोलॉजी और BLDC मोटर के लिए जानी जाती है। यह मोटर न केवल बिजली की बचत करती है, बल्कि कम शोर के साथ 1500 m³/hr की जबरदस्त सक्शन पावर प्रदान करती है। अमेजन पर इसे 53 फीसद की भारी छूट के साथ 29,990 रुपये की जगह मात्र 13,999 रुपये में खरीदा जा सकता है।
इसमें मोशन सेंसिंग टेक्नोलॉजी दी गई है, जिससे आप बिना बटन छुए सिर्फ हाथ के इशारे से चिमनी को ऑन, ऑफ या स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही, इसका इंटेलिक्लिन फंक्शन हर 15 घंटे के उपयोग के बाद खुद-ब-खुद चिमनी की सफाई कर देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
पावरफुल BLDC मोटर
फिल्टरलेस और ऑटोक्लीन
Aeration टेक्नोलॉजी
स्मार्ट जेस्चर कंट्रोल
स्लीक कर्व्ड ग्लास डिज़ाइन
बड़ा ऑयल कलेक्टर
क्यों खोजें विकल्प
इंस्टॉलेशन के लिए अतिरिक्त चार्ज
अधिकतम स्पीड पर शोर का स्तर 58 dB
केवल 1 साल की प्रोडक्ट वारंटी
3. Elica 60cm 1500 m3/hr BLDC Filterless Autoclean Kitchen Chimney with 15 Years Motor & 5 Years Comprehensive Warranty | WDFL 600 BLDC HAC LTW MS NERO | Black | Touch + Motion Sensor Control
यह एक हाई-परफॉरमेंस फिल्टरलेस ऑटोक्लीन किचन चिमनी है, जो अपनी जबरदस्त सक्शन पावर और लंबी वारंटी के लिए मशहूर है। इसमें 1500 m³/hr की सक्शन क्षमता दी गई है, जो भारतीय रसोई के भारी धुएं और तेल को पल भर में साफ़ कर देती है। अमेजन पर इसे 48 फीसद की भारी छूट के साथ मात्र 14,999 रुपये में खरीदा जा सकता है।
इस चिमनी की सबसे बड़ी खासियत इसकी BLDC मोटर पर मिलने वाली 15 साल की बेमिसाल वारंटी है। साथ ही, यह टच कंट्रोल और मोशन सेंसर के साथ आती है, जिससे आप बिना हाथ गंदे किए केवल हवा में हाथ हिलाकर इसे नियंत्रित कर सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
पावरफुल BLDC मोटर
फिल्टरलेस टेक्नोलॉजी
1500 m³/hr सक्शन
स्मार्ट जेस्चर कंट्रोल
5 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी
हीट ऑटोक्लीन
क्यों खोजें विकल्प
इसके सही संचालन के लिए पाइप वाली डक्टिंग जरूरी
धिकतम स्पीड पर शोर का स्तर 58 dB तक जा सकता
4. Crompton QuietPro Plus BLDC 1800m3/hr 90cm Slant Chimney| Filterless Intelligent Autoclean| Built In Oil Collector| Touch+Motion Sensor Control|10Yrs Motor & 2Yrs Overall Warranty (CHD-QPPI90FLE-IND)
यह एक प्रीमियम 90cm स्लैंट चिमनी है, जो अपनी जबरदस्त 1800 m³/hr सक्शन पावर और शांत BLDC मोटर के लिए जानी जाती है। इसमें 'Smart On' जैसा आधुनिक फीचर दिया गया है, जो चूल्हे की गर्मी महसूस करते ही चिमनी को अपने आप चालू कर देता है। अमेजन पर इसे 64 फीसद की भारी छूट के साथ 53,799 रुपये की जगह मात्र 19,599 रुपये में खरीदा जा सकेगा।
इसका इंटेलीजेंट ऑटो-क्लीन सिस्टम हर 30 घंटे के इस्तेमाल के बाद खुद की सफाई कर लेता है, जिससे आपको मैन्युअली बटन दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। साथ ही, इसका लो नॉइज़ लेवल आपकी रसोई में एक शांत और सुखद वातावरण सुनिश्चित करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
1800 CMH शक्तिशाली सक्शन
Smart ON फीचर
इंटेलीजेंट ऑटो-क्लीन
लंबी वारंटी
स्लीक स्लैंट डिज़ाइन
क्यों खोजें विकल्प
इंस्टॉलेशन के लिए अतिरिक्त खर्च
90 cm का बड़ा साइज़ छोटे किचन के लिए जरूरत से ज़्यादा
5. Hindware Smart Appliances | Marvia 60 cm Chimney | 1000 CMH | Pyramid | Push Button | Efficient Dual LED Lamps and Double Baffle Filter | 5 Yrs Warranty on Motor & 2 Yrs on Product (Black)
यह अपनी किफायती कीमत और शानदार 1000 m³/hr की सक्शन क्षमता के लिए जानी जाती है। यह एक क्लासिक पिरामिड स्टाइल चिमनी है जो विशेष रूप से छोटे और मध्यम आकार के किचन के लिए डिज़ाइन की गई है। अमेजन पर इसे 60 फीसद की भारी छूट और 500 रुपये के एक्स्ट्रा कूपन के साथ 14,990 रुपये की जगह मात्र 5,990 रुपये में खरीदा जा सकता है।
इसमें डबल बैफल फिल्टर दिया गया है, जो भारतीय रसोई के भारी तेल और धुएं को साफ़ करने में बेहद प्रभावी है। साथ ही, इसके दो शक्तिशाली LED लैंप्स खाना पकाते समय आपके चूल्हे पर साफ़ रोशनी सुनिश्चित करते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
बजट फ्रेंडली 6,000 रुपये के अंदर ब्रांडेड चिमनी
डबल बैफल फिल्टर तेल और चिपचिपाहट को साफ करने के लिए सबसे प्रभावी और टिकाऊ फिल्टर
लंबी वारंटी
मजबूत बनावट
उपयोग में आसान
ड्यूल LED लैंप्स
क्यों खोजें विकल्प
पुश बटन कंट्रोल आधुनिक टच या जेस्चर कंट्रोल के मुकाबले थोड़े पुराने
ऑटो-क्लीन फीचर नहीं
इंस्टॉलेशन के लिए अलग से भुगतान
6. Wonderchef Power Elite Chimney | 60cm |1050 m3/hr| Baffle Filter | 3 Speed Push Button Controls | Powerful Suction | Low Noise| 7 Year Wr | Black
यह अपनी किफायती कीमत और दमदार 1050 m³/hr सक्शन क्षमता के लिए जानी जाती है। यह एक क्लासिक पिरामिड स्टाइल चिमनी है जो विशेष रूप से छोटे और मध्यम आकार के किचन के लिए डिज़ाइन की गई है। अमेजन पर इसे 50 फीसद की भारी छूट और 300 रुपये के एक्स्ट्रा कूपन के साथ 10,000 रुपये की जगह मात्र 4,999 रुपये में खरीदा जा सकता है।
इसमें स्टेनलेस स्टील बैफल फिल्टर दिया गया है, जो भारी तेल और ग्रीस को हवा से अलग करने में बेहद प्रभावी है। साथ ही, इसके 240 वॉट के शक्तिशाली मोटर पर 7 साल की लंबी वारंटी दी गई है, जो इसकी क्वालिटी और टिकाऊपन का भरोसा दिलाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
अल्ट्रा किफायती
तेल और धुएं को साफ करने के लिए सबसे उपयुक्त
मोटर पर 7 साल की लंबी वारंटी
LED लाइटिंग
मजबूत बनावट
क्यों खोजें विकल्प
पुश बटन कंट्रोल आधुनिक टच या जेस्चर कंट्रोल के मुकाबले थोड़े पुराने लग सकते हैं
ऑटो-क्लीन फीचर की कमी
इंस्टॉलेशन के लिए अलग से भुगतान
7. Livpure Alder Neo 60 cm 1050 m3/hr Pyramid Kitchen Chimney with Elegant Look, Double Baffle Filter, Push Button, Dual LED Lamps (Black) |5 Years Warranty on Motor,1 Year Comprehensive) by Livpure
यह पिरामिड किचन चिमनी है, जो अपने 'एलीगेंट लुक' और दमदार 1050 m³/hr सक्शन क्षमता के लिए जानी जाती है। यह विशेष रूप से छोटे और मध्यम आकार के किचन के लिए डिज़ाइन की गई है, जो खाना पकाने के दौरान उठने वाले धुएं और गंध को प्रभावी ढंग से बाहर निकालती है। अमेजन पर इसे 68 फीसद की भारी छूट के साथ 15,990 रुपये की जगह मात्र 5,099 रुपये में खरीदा जा सकता है।
इसमें डबल बैफल फिल्टर दिया गया है, जो तेल और ग्रीस को साफ़ करने में बेहद कुशल और टिकाऊ है। साथ ही, इसके दो शक्तिशाली LED लैंप्स खाना पकाते समय आपके चूल्हे पर साफ़ रोशनी सुनिश्चित करते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
1050 m³/hr सक्शन पावर
डबल बैफल फिल्टर
शानदार डिज़ाइन
ड्यूल LED लैंप्स
मोटर पर 5 साल और पूरे प्रोडक्ट पर 1 साल की भरोसेमंद वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
पुश बटन कंट्रोल आधुनिक टच या जेस्चर कंट्रोल के मुकाबले थोड़े पुराने
ऑटो-क्लीन फीचर की कमी
