लग्जरी ब्रांड लाया 80 घंटे चलने वाले हेडफोन स्पीकर, सेल कल से शुरू; इतनी है कीमत

Marshall Milton ANC Headphones Launched in India: दमदार साउंड वाले स्पीकर तलाश रहे हैं, जिससे चलते-फिरते म्यूजिक का मजा लिया जा सके, तो प्रीमियम ब्रांड मार्शल के नए Milton ANC हेडफोन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। फुल चार्ज में यह 80 घंटे तक चल सकते हैं। देखें कीमत और खासियत

Marshall Milton ANC Headphones Launched in India: अपने प्रीमियम ऑडियो डिवाइस के लिए पॉपुलर ब्रांड मार्शल ने भारत में 'Milton ANC' नाम के वायरलेस ऑन-ईयर हेडफोन लॉन्च किए हैं। इनमें 'एडाप्टिव एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन' (ANC) फीचर है और कंपनी का दावा है कि बिना ANC के एक बार चार्ज करने पर 80 घंटे तक चल सकती है। नॉइज कैंसिलेशन चालू होने पर भी ये नए हेडफोन 50 घंटे से ज्यादा का प्लेबैक दे सकते हैं और इनमें ब्लूटूथ 6.0, साउंडस्टेज स्पैटियल ऑडियो और एडाप्टिव लाउडनेस का सपोर्ट भी मिलता है। मार्शल ने मिल्टन ANC को फोल्ड होने वाले डिजाइन, छह माइक्रोफोन और बदली जा सकने वाली बैटरी के साथ पेश किया है। ये हेडफोन भारत में 2 जुलाई से बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे।

इतनी है Marshall Milton ANC की कीमत भारत में मार्शल मिल्टन एएनसी की कीमत 19,999 रुपये है और यह ब्लैक फिनिश में उपलब्ध है। कंपनी ने बताया कि यह हेडफोन 2 जुलाई से कंपनी की वेबसाइट, ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म और देश के प्रमुख रिटेल स्टोर पर खरीदने के लिए उपलब्ध होंगे।

Marshall Milton ANC की खासियत मार्शल मिल्टन एएनसी हेडफोन की बैटरी लाइफ को लेकर कंपनी का दावा है कि ये ANC के बिना 80 घंटे तक और ANC चालू होने पर 50 घंटे से ज्यादा का प्लेबैक टाइम दे सकते हैं। इन हेडफोन में बैटरी बचाने की सुविधा है और इनकी बैटरी बदली जा सकती है। कंपनी का कहना है कि 15 मिनट की चार्जिंग में यह 9.5 घंटे तक का प्लेबैक टाइम दे सकते हैं, जबकि पूरी तरह चार्ज होने में इसे लगभग दो घंटे लगते हैं। 200 ग्राम वजनी यह हेडफोन फोल्डेबल और मजबूत डिजाइन के साथ आते हैं। इसमें मेमोरी फोम ईयर कुशन, टेक्सचर्ड TPU ईयरकप, ब्रास की डिटेलिंग और पाउडर-कोटेड मेटल आर्म्स दिए गए हैं। हेडफोन में मीडिया प्लेबैक, वॉल्यूम एडजस्टमेंट और कॉल कंट्रोल के लिए एक कस्टमाइजेबल M-बटन भी है।