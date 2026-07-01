लग्जरी ब्रांड लाया 80 घंटे चलने वाले हेडफोन स्पीकर, सेल कल से शुरू; इतनी है कीमत
Marshall Milton ANC Headphones Launched in India: दमदार साउंड वाले स्पीकर तलाश रहे हैं, जिससे चलते-फिरते म्यूजिक का मजा लिया जा सके, तो प्रीमियम ब्रांड मार्शल के नए Milton ANC हेडफोन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। फुल चार्ज में यह 80 घंटे तक चल सकते हैं। देखें कीमत और खासियत
Marshall Milton ANC Headphones Launched in India: अपने प्रीमियम ऑडियो डिवाइस के लिए पॉपुलर ब्रांड मार्शल ने भारत में 'Milton ANC' नाम के वायरलेस ऑन-ईयर हेडफोन लॉन्च किए हैं। इनमें 'एडाप्टिव एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन' (ANC) फीचर है और कंपनी का दावा है कि बिना ANC के एक बार चार्ज करने पर 80 घंटे तक चल सकती है। नॉइज कैंसिलेशन चालू होने पर भी ये नए हेडफोन 50 घंटे से ज्यादा का प्लेबैक दे सकते हैं और इनमें ब्लूटूथ 6.0, साउंडस्टेज स्पैटियल ऑडियो और एडाप्टिव लाउडनेस का सपोर्ट भी मिलता है। मार्शल ने मिल्टन ANC को फोल्ड होने वाले डिजाइन, छह माइक्रोफोन और बदली जा सकने वाली बैटरी के साथ पेश किया है। ये हेडफोन भारत में 2 जुलाई से बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे।
इतनी है Marshall Milton ANC की कीमत
भारत में मार्शल मिल्टन एएनसी की कीमत 19,999 रुपये है और यह ब्लैक फिनिश में उपलब्ध है। कंपनी ने बताया कि यह हेडफोन 2 जुलाई से कंपनी की वेबसाइट, ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म और देश के प्रमुख रिटेल स्टोर पर खरीदने के लिए उपलब्ध होंगे।
Marshall Milton ANC की खासियत
मार्शल मिल्टन एएनसी हेडफोन की बैटरी लाइफ को लेकर कंपनी का दावा है कि ये ANC के बिना 80 घंटे तक और ANC चालू होने पर 50 घंटे से ज्यादा का प्लेबैक टाइम दे सकते हैं। इन हेडफोन में बैटरी बचाने की सुविधा है और इनकी बैटरी बदली जा सकती है। कंपनी का कहना है कि 15 मिनट की चार्जिंग में यह 9.5 घंटे तक का प्लेबैक टाइम दे सकते हैं, जबकि पूरी तरह चार्ज होने में इसे लगभग दो घंटे लगते हैं। 200 ग्राम वजनी यह हेडफोन फोल्डेबल और मजबूत डिजाइन के साथ आते हैं। इसमें मेमोरी फोम ईयर कुशन, टेक्सचर्ड TPU ईयरकप, ब्रास की डिटेलिंग और पाउडर-कोटेड मेटल आर्म्स दिए गए हैं। हेडफोन में मीडिया प्लेबैक, वॉल्यूम एडजस्टमेंट और कॉल कंट्रोल के लिए एक कस्टमाइजेबल M-बटन भी है।
मार्शल मिल्टन एएनसी में 32mm के डायनामिक ड्राइवर और 32 ओहम का इम्पीडेंस है। ये हेडफोन Hi-Res ऑडियो के साथ-साथ SBC, AAC, LC3 और LDAC कोडेक को सपोर्ट करते हैं। ये SBC, AAC और LC3 कोडेक पर 20Hz से 20,000Hz तक का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स देते हैं, जबकि LDAC इस रेंज को 96kHz पर 40,000Hz तक बढ़ा देता है। ये मार्शल ब्लूटूथ ऐप के जरिए साउंडस्टेज स्पैटियल ऑडियो को भी सपोर्ट करते हैं। कनेक्टिविटी के लिए, Marshall Milton ANC में LE ऑडियो के साथ Bluetooth 6.0, Bluetooth मल्टीपॉइंट, 10 मीटर तक की वायरलेस रेंज और USB Type-C से 3.5mm वायर्ड कनेक्शन की सुविधा है। ये हेडफोन Marshall Bluetooth ऐप के साथ काम करते हैं और ओवर-द-एयर सॉफ्टवेयर अपडेट को सपोर्ट करते हैं।
लेखक के बारे मेंArpit Soni
अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।और पढ़ें
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