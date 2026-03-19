Mark Zuckerberg का बड़ा ऐलान! अब Facebook पर पोस्ट करने के मिलेंगे पैसे, ₹2.7 लाख तक कमाने का मौका

Meta ने नया क्रिएटर प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसमें Instagram और YouTube क्रिएटर्स को Facebook पर पोस्ट करने के लिए लाखों रुपये तक दिए जाएंगे। जानिए कैसे होगी कमाई:

अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं या कंटेंट क्रिएटर हैं, तो आपके लिए बड़ी खबर है। फेसबुक की पैरेंट कंपनी Meta अब क्रिएटर्स को अपनी तरफ खींचने के लिए बड़ा कदम उठा रही है। कंपनी ने एक नया प्रोग्राम शुरू किया है, जिसके तहत Instagram और YouTube जैसे प्लेटफॉर्म पर पहले से पॉपुलर क्रिएटर्स को फेसबुक पर पोस्ट करने के बदले पैसे दिए जाएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस प्रोग्राम में क्रिएटर्स को लाखों रुपये तक कमाने का मौका मिल सकता है। यही वजह है कि यह खबर तेजी से वायरल हो रही है। आज के समय में ज्यादातर क्रिएटर्स YouTube, Instagram जैसे प्लेटफॉर्म पर ज्यादा एक्टिव हैं, इससे Facebook की पकड़ थोड़ी कम हुई है। इसी को बदलने के लिए Meta अब पैसा लगाकर क्रिएटर्स को वापस लाना चाहता है।

इतनी होगी कमाई इस प्रोग्राम में क्रिएटर्स को हर महीने पैसे दिए जाएंगे। जिनके पास 20 हजार से 1 लाख तक फॉलोअर्स हैं, उन्हें हर महीने कुछ सौ डॉलर तक मिल सकते हैं। वहीं जिनके पास 10 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, उन्हें हर महीने करीब $3000 (लगभग 2.7 लाख रुपए) तक मिल सकते हैं। Facebook अब कंटेंट क्रिएटर्स को उनकी कमाई समझाने और बढ़ाने के लिए नए मेट्रिक्स ला रहा है।

आसान भाषा में समझें तो अब कमाई सिर्फ views पर नहीं, बल्कि इस बात पर होगी कि आपका कंटेंट कितना engaging है, लोग उसे कितनी देर तक देखते हैं और कितनी अच्छी quality के views मिलते हैं। इसके लिए कंपनी ने कुछ नए टूल दिए हैं जैसे Qualified View, यानी वो views जिनसे आपको पैसे मिल सकते हैं। Earnings Rate, जिससे पता चलेगा कि हर 1000 views पर लगभग कितनी कमाई हो रही है। और Non-Qualified Views, जिसमें बताया जाएगा कि किन views से कमाई क्यों नहीं हो रही।

Meta ऐसा क्यों कर रहा Meta का यह कदम सीधे तौर पर YouTube और Instagram जैसे प्लेटफॉर्म से मुकाबला करने के लिए है। असल में, आजकल युवा यूजर्स Facebook पर कम और दूसरे प्लेटफॉर्म पर ज्यादा समय बिताते हैं। इसी को बदलने के लिए कंपनी क्रिएटर्स को पैसे देकर उन्हें Facebook पर एक्टिव करना चाहती है। जब बड़े क्रिएटर्स Facebook पर आएंगे, तो उनके फॉलोअर्स भी वहां एक्टिव होंगे, जिससे प्लेटफॉर्म की ग्रोथ बढ़ेगी।