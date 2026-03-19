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Mark Zuckerberg का बड़ा ऐलान! अब Facebook पर पोस्ट करने के मिलेंगे पैसे, ₹2.7 लाख तक कमाने का मौका

Mar 19, 2026 03:10 pm ISTHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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Meta ने नया क्रिएटर प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसमें Instagram और YouTube क्रिएटर्स को Facebook पर पोस्ट करने के लिए लाखों रुपये तक दिए जाएंगे। जानिए कैसे होगी कमाई:

Mark Zuckerberg का बड़ा ऐलान! अब Facebook पर पोस्ट करने के मिलेंगे पैसे, ₹2.7 लाख तक कमाने का मौका

अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं या कंटेंट क्रिएटर हैं, तो आपके लिए बड़ी खबर है। फेसबुक की पैरेंट कंपनी Meta अब क्रिएटर्स को अपनी तरफ खींचने के लिए बड़ा कदम उठा रही है। कंपनी ने एक नया प्रोग्राम शुरू किया है, जिसके तहत Instagram और YouTube जैसे प्लेटफॉर्म पर पहले से पॉपुलर क्रिएटर्स को फेसबुक पर पोस्ट करने के बदले पैसे दिए जाएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस प्रोग्राम में क्रिएटर्स को लाखों रुपये तक कमाने का मौका मिल सकता है। यही वजह है कि यह खबर तेजी से वायरल हो रही है। आज के समय में ज्यादातर क्रिएटर्स YouTube, Instagram जैसे प्लेटफॉर्म पर ज्यादा एक्टिव हैं, इससे Facebook की पकड़ थोड़ी कम हुई है। इसी को बदलने के लिए Meta अब पैसा लगाकर क्रिएटर्स को वापस लाना चाहता है।

इतनी होगी कमाई

इस प्रोग्राम में क्रिएटर्स को हर महीने पैसे दिए जाएंगे। जिनके पास 20 हजार से 1 लाख तक फॉलोअर्स हैं, उन्हें हर महीने कुछ सौ डॉलर तक मिल सकते हैं। वहीं जिनके पास 10 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, उन्हें हर महीने करीब $3000 (लगभग 2.7 लाख रुपए) तक मिल सकते हैं। Facebook अब कंटेंट क्रिएटर्स को उनकी कमाई समझाने और बढ़ाने के लिए नए मेट्रिक्स ला रहा है।

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आसान भाषा में समझें तो अब कमाई सिर्फ views पर नहीं, बल्कि इस बात पर होगी कि आपका कंटेंट कितना engaging है, लोग उसे कितनी देर तक देखते हैं और कितनी अच्छी quality के views मिलते हैं। इसके लिए कंपनी ने कुछ नए टूल दिए हैं जैसे Qualified View, यानी वो views जिनसे आपको पैसे मिल सकते हैं। Earnings Rate, जिससे पता चलेगा कि हर 1000 views पर लगभग कितनी कमाई हो रही है। और Non-Qualified Views, जिसमें बताया जाएगा कि किन views से कमाई क्यों नहीं हो रही।

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Meta ऐसा क्यों कर रहा

Meta का यह कदम सीधे तौर पर YouTube और Instagram जैसे प्लेटफॉर्म से मुकाबला करने के लिए है। असल में, आजकल युवा यूजर्स Facebook पर कम और दूसरे प्लेटफॉर्म पर ज्यादा समय बिताते हैं। इसी को बदलने के लिए कंपनी क्रिएटर्स को पैसे देकर उन्हें Facebook पर एक्टिव करना चाहती है। जब बड़े क्रिएटर्स Facebook पर आएंगे, तो उनके फॉलोअर्स भी वहां एक्टिव होंगे, जिससे प्लेटफॉर्म की ग्रोथ बढ़ेगी।

बढ़ रहा कॉम्पिटिशन

आज के समय में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बीच सबसे बड़ी लड़ाई “क्रिएटर्स” को लेकर है। YouTube पहले से ही क्रिएटर्स को अच्छा पैसा देता है। Instagram भी Reels और ब्रांड डील्स के जरिए कमाई का मौका देता है। अब Facebook भी इसी रेस में तेजी से आगे बढ़ना चाहता है। Meta पहले भी क्रिएटर्स को करोड़ों डॉलर दे चुका है, ताकि प्लेटफॉर्म पर कंटेंट बढ़ सके।

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Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta

हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।

शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।

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