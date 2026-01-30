Mark Zuckerberg का चौंकाने वाला बयान- कहा अब एक आदमी करेगा पूरी टीम का काम, ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं!

संक्षेप: Meta के CEO Mark Zuckerberg का कहना है कि AI की मदद से अब एक इंसान ही पूरी टीम जितना काम कर सकता है। मार्क इस बात से नौकरी, छंटनी और काम करने के तरीके पर सवाल उठ रहे हैं।

आज हर जगह AI, AI और बस AI की ही बातें हो रही हैं। घर हो या ऑफिस हर काम में अब AI घुसता जा रहा है। इसी बीच Meta के CEO Mark Zuckerberg ने एक ऐसा बयान दिया है, जिसने लाखों लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। Zuckerberg ने साफ कहा है कि अब AI इतना आगे निकल चुका है कि एक ही इंसान, AI की मदद से पूरी टीम जितना काम कर सकता है। यानी जो काम पहले 5-10 लोग मिलकर करते थे, वही काम अब एक व्यक्ति अकेले कर सकता है। Zuckerberg का मानना है कि AI अब लोगों की काम करने की प्रोडक्टिविटी को इतना बढ़ा सकता है कि बड़ी-बड़ी टीमों की जरूरत कम हो जाएगी।

ये बात सुनने में डराने वाली है। क्योंकि अब सवाल है कि अगर एक व्यक्ति ही काफी है, तो बाकी लोग क्या करेंगे? Mark Zuckerberg ने यह बात Meta की एक मीटिंग के दौरान कही, जहां वह कंपनी के भविष्य और AI प्लान के बारे में बात कर रहे थे। उनका कहना था कि अब AI सिर्फ एक टूल नहीं रहा, बल्कि ऐसा हेल्प टूल बन गया है जो इंसान के साथ मिलकर पूरा काम संभाल सकता है।

AI की मदद से सब काम हुए आसान पहले किसी ऐप या फीचर को बनाने में अलग-अलग लोगों की जरूरत पड़ती थी। कोई डिजाइन करता था, कोई कोड लिखता था, कोई टेस्ट करता था और कोई मैनेज करता था। लेकिन अब AI की मदद से एक ही व्यक्ति यह सारे काम काफी हद तक खुद कर सकता है। AI खुद कोड लिखने में मदद करता है, गलतियां पकड़ता है और सुझाव भी देता है। इससे काम तेजी से पूरा होता है और कंपनी का खर्च भी कम होता है।