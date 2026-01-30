Hindustan Hindi News
Mark Zuckerberg का चौंकाने वाला बयान- कहा अब एक आदमी करेगा पूरी टीम का काम, ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं!

संक्षेप:

Meta के CEO Mark Zuckerberg का कहना है कि AI की मदद से अब एक इंसान ही पूरी टीम जितना काम कर सकता है। मार्क इस बात से नौकरी, छंटनी और काम करने के तरीके पर सवाल उठ रहे हैं।

Jan 30, 2026 06:13 pm ISTHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
आज हर जगह AI, AI और बस AI की ही बातें हो रही हैं। घर हो या ऑफिस हर काम में अब AI घुसता जा रहा है। इसी बीच Meta के CEO Mark Zuckerberg ने एक ऐसा बयान दिया है, जिसने लाखों लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। Zuckerberg ने साफ कहा है कि अब AI इतना आगे निकल चुका है कि एक ही इंसान, AI की मदद से पूरी टीम जितना काम कर सकता है। यानी जो काम पहले 5-10 लोग मिलकर करते थे, वही काम अब एक व्यक्ति अकेले कर सकता है। Zuckerberg का मानना है कि AI अब लोगों की काम करने की प्रोडक्टिविटी को इतना बढ़ा सकता है कि बड़ी-बड़ी टीमों की जरूरत कम हो जाएगी।

ये बात सुनने में डराने वाली है। क्योंकि अब सवाल है कि अगर एक व्यक्ति ही काफी है, तो बाकी लोग क्या करेंगे? Mark Zuckerberg ने यह बात Meta की एक मीटिंग के दौरान कही, जहां वह कंपनी के भविष्य और AI प्लान के बारे में बात कर रहे थे। उनका कहना था कि अब AI सिर्फ एक टूल नहीं रहा, बल्कि ऐसा हेल्प टूल बन गया है जो इंसान के साथ मिलकर पूरा काम संभाल सकता है।

AI की मदद से सब काम हुए आसान

पहले किसी ऐप या फीचर को बनाने में अलग-अलग लोगों की जरूरत पड़ती थी। कोई डिजाइन करता था, कोई कोड लिखता था, कोई टेस्ट करता था और कोई मैनेज करता था। लेकिन अब AI की मदद से एक ही व्यक्ति यह सारे काम काफी हद तक खुद कर सकता है। AI खुद कोड लिखने में मदद करता है, गलतियां पकड़ता है और सुझाव भी देता है। इससे काम तेजी से पूरा होता है और कंपनी का खर्च भी कम होता है।

काबिल लोगों पर ध्यान देगी कंपनी

Zuckerberg ने सीधे तौर पर यह नहीं कहा कि Meta में फिर से छंटनी करेगी, लेकिन उनके बयान से यह साफ है कि अब कंपनी ज्यादा लोगों को रखने के बजाय ज्यादा काबिल लोगों पर ध्यान देगी। Meta पहले ही पिछले कुछ सालों में हजारों कर्मचारियों को निकाल चुकी है। ऐसे में AI को लेकर आया यह बयान कर्मचारियों की चिंता और बढ़ा रहा है। कंपनी अब ऐसे कर्मचारियों को प्राथमिकता दे रही है जो AI के साथ काम कर सकें, उसे समझ सकें और उसका सही इस्तेमाल कर सकें।

Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta
दिल्ली की रहने वाली हिमानी गुप्ता को मीडिया में करीब 10 साल का एक्सपीरियंस है। लाइव हिन्दुस्तान में हिमानी बतौर डिप्टी कॉन्टेंट प्रोड्यूसर गैजेट्स सेक्शन में काम कर रही हैं। इससे पहले, उन्होंने नेटवर्क-18 समेत कई दूसरे संस्थानों में काम किया है। हिमानी ने महाराजा अग्रसेन और इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। खाली समय में कुकिंग और फिल्में देखना पसंद है। हर दिन कुछ नया सीखते रहने की कोशिश जारी है। और पढ़ें
Artificial Intelligence

