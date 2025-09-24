WhatsApp में आया मेसेज को ट्रांसलेट करने वाला जबर्दस्त फीचर, 19 भाषाओं तक का सपोर्ट

वॉट्सऐप में मेसेज ट्रांसलेशन फीचर की एंट्री हुई है। वॉट्सऐप का मेसेजिंग ट्रांसलेशन फीचर लैंग्वेज बैरियर को खत्म करने में काफी मदद करेगा। वॉट्सऐप का नया फीचर वन-ऑन-वन चैट और ग्रुप कन्वर्सेशन के साथ ही चैनल अपडेट्स को भी सपोर्ट करता है।

वॉट्सऐप अपने करोड़ों यूजर्स के लिए बड़े काम का फीचर लाया है। इस फीचर का नाम मेसेज ट्रांसलेशन है। मार्क जकरबर्ग ने इस फीचर को अपने ऑफिशियल वॉट्सऐप चैनल पर लॉन्च किया। वॉट्सऐप का मेसेजिंग ट्रांसलेशन फीचर लैंग्वेज बैरियर को खत्म करने में काफी मदद करेगा और यूजर दूसरी भाषा बोलने वाले लोगों से भी बातचीत कर सकेंगे। यह फीचर मेसेजेस को ऐप के अंदर ही ट्रांसलेट कर देता है। यूजर किसी दूसरी भाषा का मेसेज रिसीव होने पर मेसेज को लॉन्ग प्रेस करके ट्रांसलेट ऑप्शन पर टैप करके मेसेज को अपनी भाषा में पढ़ सकेंगे।

चैट थ्रेड के लिए ऑटोमैटिक ट्रांसलेशन वॉट्सऐप का नया फीचर वन-ऑन-वन चैट और ग्रुप कन्वर्सेशन के साथ ही चैनल अपडेट्स को भी सपोर्ट करता है। ऐंड्रॉयड यूजर्स को कंपनी पूरे चैट थ्रेड के लिए ऑटोमैटिक ट्रांसलेशन को इनेबल करने के लिए एक अडिशनल ऑप्शन भी दे रही है। यह ऑप्शन ऐक्टिवेट होने पर कन्वर्सेशन के सभी इनकमिंग मेसेज ऑटोमैटिकली ट्रांसलेट हो जाएंगे। इससे क्रॉस-लैंग्वेज कन्वर्सेशन में यूजर्स को काफी आसानी होगी। इस फीचर के साथ कंपनी ने यूजर्स की प्राइवेसी को मेनटेन रखा है। वॉट्सऐप ने कहा कि ट्रांसलेशन प्रोसेस यूजर्स के डिवाइस पर होगा, ताकि यूजर्स की प्राइवेसी को कोई खतरा न हो।