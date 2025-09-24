WhatsApp में आया मेसेज को ट्रांसलेट करने वाला जबर्दस्त फीचर, 19 भाषाओं तक का सपोर्ट Mark Zuckerberg Announced Multilingual Messaging on WhatsApp with Secure Translations know details, Gadgets Hindi News - Hindustan
Mark Zuckerberg Announced Multilingual Messaging on WhatsApp with Secure Translations know details

WhatsApp में आया मेसेज को ट्रांसलेट करने वाला जबर्दस्त फीचर, 19 भाषाओं तक का सपोर्ट

वॉट्सऐप में मेसेज ट्रांसलेशन फीचर की एंट्री हुई है। वॉट्सऐप का मेसेजिंग ट्रांसलेशन फीचर लैंग्वेज बैरियर को खत्म करने में काफी मदद करेगा। वॉट्सऐप का नया फीचर वन-ऑन-वन चैट और ग्रुप कन्वर्सेशन के साथ ही चैनल अपडेट्स को भी सपोर्ट करता है।

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तानWed, 24 Sep 2025 09:04 AM
WhatsApp में आया मेसेज को ट्रांसलेट करने वाला जबर्दस्त फीचर, 19 भाषाओं तक का सपोर्ट

वॉट्सऐप अपने करोड़ों यूजर्स के लिए बड़े काम का फीचर लाया है। इस फीचर का नाम मेसेज ट्रांसलेशन है। मार्क जकरबर्ग ने इस फीचर को अपने ऑफिशियल वॉट्सऐप चैनल पर लॉन्च किया। वॉट्सऐप का मेसेजिंग ट्रांसलेशन फीचर लैंग्वेज बैरियर को खत्म करने में काफी मदद करेगा और यूजर दूसरी भाषा बोलने वाले लोगों से भी बातचीत कर सकेंगे। यह फीचर मेसेजेस को ऐप के अंदर ही ट्रांसलेट कर देता है। यूजर किसी दूसरी भाषा का मेसेज रिसीव होने पर मेसेज को लॉन्ग प्रेस करके ट्रांसलेट ऑप्शन पर टैप करके मेसेज को अपनी भाषा में पढ़ सकेंगे।

चैट थ्रेड के लिए ऑटोमैटिक ट्रांसलेशन

वॉट्सऐप का नया फीचर वन-ऑन-वन चैट और ग्रुप कन्वर्सेशन के साथ ही चैनल अपडेट्स को भी सपोर्ट करता है। ऐंड्रॉयड यूजर्स को कंपनी पूरे चैट थ्रेड के लिए ऑटोमैटिक ट्रांसलेशन को इनेबल करने के लिए एक अडिशनल ऑप्शन भी दे रही है। यह ऑप्शन ऐक्टिवेट होने पर कन्वर्सेशन के सभी इनकमिंग मेसेज ऑटोमैटिकली ट्रांसलेट हो जाएंगे। इससे क्रॉस-लैंग्वेज कन्वर्सेशन में यूजर्स को काफी आसानी होगी। इस फीचर के साथ कंपनी ने यूजर्स की प्राइवेसी को मेनटेन रखा है। वॉट्सऐप ने कहा कि ट्रांसलेशन प्रोसेस यूजर्स के डिवाइस पर होगा, ताकि यूजर्स की प्राइवेसी को कोई खतरा न हो।

WhatsApp

19 भाषाओं तक का सपोर्ट

ऐंड्रॉयड डिवाइसेज पर ट्रांसलेशन लिए ऐप डिवाइस पर लैंग्वेज पैक्स को डाउनलोड करता है, ताकि डेटा को बाहर सेंड किए बिना ही मेसेज ट्रांसलेट हो जाए। वहीं, आईफोन पर यह फीचर ऐपल के बिल्ट-इन एआई की मदद से काम करता है। वॉट्सऐप का यह जबर्दस्त फीचर धीरे-धीरे रोलआउट हो रहा है। आने वाले कुछ दिनों में यह सभी यूजर्स तक पहुंच जाएगा। ऐंड्रॉयड डिवाइस पर यह फीचर 6 भाषाओं- अंग्रेजी, स्पैनिश, हिन्दी, पोर्तुगाली, रशियन और अरबी को सपोर्ट करता है। वहीं, आईफोन पर यह 19 लैंग्वेज के सपोर्ट के साथ आता है। कंपनी आने वाले समय में और भी भाषाओं को इसमें ऐड करेगी।

Whatsapp Gadgets Hindi News
