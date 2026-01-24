Hindustan Hindi News
रीचार्ज एक-FREE OTT अनेक! केवल 175 रुपये में 10 OTT वाले प्लान्स; देखें लिस्ट

संक्षेप:

जियो यूजर्स को चुनिंदा प्लान्स से रीचार्ज करने की स्थिति में एक या दो नहीं बल्कि 10 OTT सेवाओं का ऐक्सेस दिया जा रहा है। इन प्लान्स की कीमत केवल 175 रुपये से शुरू होती है। 

Jan 24, 2026 01:42 pm ISTPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
भारतीय टेलिकॉम कंपनियां अपने सब्सक्राइबर्स को कई ऐसे प्लान्स से रीचार्ज करने का विकल्प देती हैं, जिनके साथ OTT सेवाओं का फ्री ऐक्सेस मिल रहा है। हालांकि, सबसे बड़े यूजरबेस वाले Jio की ओर से कुछ Multi OTT प्लान्स भी ऑफर किए जा रहे हैं। इस प्लान्स की कीमत केवल 175 रुपये से शुरू होती है और इनमें एक या दो नहीं बल्कि पूरे 10 OTT प्लेटफॉर्म्स का ऐक्सेस दिया जा रहा है। आइए आपको इनके बारे में विस्तार से बताते हैं।

Jio का 175 रुपये वाला प्लान

रिलायंस जियो के इस डाटा ओनली प्लान की कीमत 175 रुपये है और यह 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें 10GB एक्सट्रा डाटा के साथ ढेरों OTT सेवाओं का ऐक्सेस दिया जा रहा है। इन सेवाओं की लिस्ट में SonyLIV, ZEE5, Lionsgate Play, Discovery+, SunNXT, Kanchha Lannka, Planet Marathi, Chaupal और Hoichoi सब शामिल हैं।

Jio का 445 रुपये वाला प्लान

जियो का यह प्लान भी 28 दिनों की ही वैलिडिटी के साथ आता है और इसमें 2GB डेली डाटा के साथ सभी नेटवर्क्स पर अनलिमिटेड कॉलिंग और रोज 100 SMS भेजने का विकल्प मिल जाता है। एलिजिबल यूजर्स को अनलिमिटेड 5G डाटा का फायदा दिया जा रहा है और यह प्लान Jio Special Offers के फायदे देता है।

कंपनी 18 महीने के लिए Google Gemini के प्रो-प्लान का फायदा दे रही है। इसमें भी Sony LIV, ZEE5, Liongate Play, Discovery+, Sun NXT, Kanchha Lannka, Planet Marathi, Chaupal,FanCode और Hoichoi का ऐक्सेस शामिल है।

Jio का 500 रुपये वाला प्लान

जियो यूजर्स को 500 रुपये वाले प्लान से रीचार्ज करने पर भी 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ 2GB डेली डाटा, रोज 100 SMS और सभी नेटवर्क्स पर अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग का फायदा दिया जा रहा है। इस प्लान से रीचार्ज करने की स्थिति में यूजर्स को YouTube Premium, Prime Video Mobile Edition, JioHotstar (TV/Mobile), Sony LIV, ZEE5, Liongate Play, Discovery+, Sun NXT, Kanchha Lannka, Planet Marathi, Chaupal, FanCode और Hoichoi सब शामिल हैं।

कंपनी इसके साथ भी अनलिमिटेड 5G डाटा और 18 महीनों के लिए Google Gemini Pro प्लान का ऐक्सेस दे रही है। यूजर्स को JioHome का दो महीने का फ्री ट्रायल और JioAICloud का ऐक्सेस भी मिल रहा है।

