सिक लीव पर 16000 स्टेप्स चलने से गई एक शख्स की नौकरी, फिटनेस-ऐप की वजह से बिगाड़ा हाल, जानें पूरा मामला

सिक लीव पर 16000 स्टेप्स चलने से गई एक शख्स की नौकरी, फिटनेस-ऐप की वजह से बिगाड़ा हाल, जानें पूरा मामला
संक्षेप: एक आदमी ने अपनी ‘सिक लीव’ के दौरान 16,000 से अधिक स्टेप्स चले जिसका डेटा फिटनेस-ऐप से मिला और इसके बाद उसे नौकरी से निकाल दिया गया लेकिन कोर्ट ने उसे जीत दिलाई। इस घटना ने कर्मचारी गोपनीयता व काम पर निगरानी को लेकर गंभीर बहस छेड़ दी है।
सम्बंधित सुझाव
73% OFF
Fastrack Limitless Fs1+ Smartwatch| 2.01" Ultravu Display|950 Nits Brightness|Singlesync Bt Calling|Nitro Fast Charging|110+ Sports Modes|200+ Watchfaces|Upto 7 Day Battery - Rose Gold
- Fastrack Limitless Fs1+ Smartwatch| 2.01" Ultravu Display|950 Nits Brightness|Singlesync Bt Calling|Nitro Fast Charging|110+ Sports Modes|200+ Watchfaces|Upto 7 Day Battery - Rose Gold
₹1599₹5995
खरीदिये
57% OFF
Noise Ultra 3 Luminary with India's 1st Ever Personalised Notification Alerts (Lumilert), 1.96" AMOLED Display, Premium Metallic Dial, Send Upto 5 Emojis (Lumiping), Health Suite (Jet Black)
- Noise Ultra 3 Luminary with India's 1st Ever Personalised Notification Alerts (Lumilert)
- 1.96" AMOLED Display
- Premium Metallic Dial
₹2999₹6999
खरीदिये
45% OFF
Fastrack Astor FR2 Pro 1.43" AMOLED Stainless Steel Smart Watch with SpO2, Heart Rate, BT Calling, Adaptive AOD, Functional Crown, AI Voice Assistant – Smartwatch for Stylish Professionals (Black)
- Fastrack Astor FR2 Pro 1.43" AMOLED Stainless Steel Smart Watch with SpO2
- Heart Rate
- BT Calling
₹2999₹5499
खरीदिये
92% OFF
Fire-Boltt Talk Bluetooth Calling Smartwatch, 1.39" TFT Display with Dual Button, Hands On Voice Assistance, 120 Sports Modes, in Built Mic & Speaker (Talk, Blue)
- Fire-Boltt Talk Bluetooth Calling Smartwatch
- 1.39" TFT Display with Dual Button
- Hands On Voice Assistance
₹999₹11999
खरीदिये
चीन के शियांगसु प्रांत में काम करने वाले एक कर्मचारी को उस समय शॉक लगा जब उसकी कंपनी ने उसके एक ही दिन में 16,000 से अधिक कदम चलने का फिटनेस-ऐप रिकॉर्ड दिखा दिया, जबकि वह ‘पैर में दर्द’ का हवाला देकर बीमारी के कारण छुट्टी पर था। कंपनी ने इसे धोखाधड़ी माना और कर्मचारी को बर्खास्त कर दिया। लेकिन कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सिर्फ फिटनेस ऐप का डेटा प्रमाण नहीं हो सकता कि कर्मचारी ने बीमारी का झांसा दिया हो और उसे लगभग 118,779 युआन (लगभग ₹15 लाख) का मुआवजा मिला।
सम्बंधित सुझाव
73% OFF
Fastrack Limitless Fs1+ Smartwatch| 2.01" Ultravu Display|950 Nits Brightness|Singlesync Bt Calling|Nitro Fast Charging|110+ Sports Modes|200+ Watchfaces|Upto 7 Day Battery - Rose Gold
- Fastrack Limitless Fs1+ Smartwatch| 2.01" Ultravu Display|950 Nits Brightness|Singlesync Bt Calling|Nitro Fast Charging|110+ Sports Modes|200+ Watchfaces|Upto 7 Day Battery - Rose Gold
₹1599₹5995
खरीदिये
57% OFF
Noise Ultra 3 Luminary with India's 1st Ever Personalised Notification Alerts (Lumilert), 1.96" AMOLED Display, Premium Metallic Dial, Send Upto 5 Emojis (Lumiping), Health Suite (Jet Black)
- Noise Ultra 3 Luminary with India's 1st Ever Personalised Notification Alerts (Lumilert)
- 1.96" AMOLED Display
- Premium Metallic Dial
₹2999₹6999
खरीदिये
45% OFF
Fastrack Astor FR2 Pro 1.43" AMOLED Stainless Steel Smart Watch with SpO2, Heart Rate, BT Calling, Adaptive AOD, Functional Crown, AI Voice Assistant – Smartwatch for Stylish Professionals (Black)
- Fastrack Astor FR2 Pro 1.43" AMOLED Stainless Steel Smart Watch with SpO2
- Heart Rate
- BT Calling
₹2999₹5499
खरीदिये
92% OFF
Fire-Boltt Talk Bluetooth Calling Smartwatch, 1.39" TFT Display with Dual Button, Hands On Voice Assistance, 120 Sports Modes, in Built Mic & Speaker (Talk, Blue)
- Fire-Boltt Talk Bluetooth Calling Smartwatch
- 1.39" TFT Display with Dual Button
- Hands On Voice Assistance
₹999₹11999
खरीदिये
आज के डिजिटल युग में स्मार्टफोन, फिटनेस बैंड और ऐप्स हमारी हर गतिविधि रिकॉर्ड करते हैं लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या कंपनियों का ऐसा डेटा इस्तेमाल करना न्यायसंगत है?
क्या-क्या सवाल उठे?
- क्या कर्मचारियों का फिटनेस डेटा कंपनियों द्वारा देखा-जाना उचित है?
- क्या सिर्फ कदम-गिनती डेटा यह साबित कर सकती है कि कोई काम नहीं कर रहा था?
सम्बंधित सुझाव
92% OFF
Fire-Boltt Phoenix Pro Smart Watch 1.39 inch Bluetooth Calling, AI Voice Assistant, Metal Body with 120+ Sports Modes, SpO2, Heart Rate Monitoring (Burgandy)
- Fire-Boltt Phoenix Pro Smart Watch 1.39 inch Bluetooth Calling
- AI Voice Assistant
- Metal Body with 120+ Sports Modes
₹999₹11999
खरीदिये
46% OFF
Fastrack Limitless Glide X 1.83" Smart Watch with Ultra UV HD Display, SpO2, Heart Rate & Sleep Tracking, Bluetooth Calling, 100+ Sports Modes, 5-Day Battery, Smartwatch for Men & Women (Black)
- Fastrack Limitless Glide X 1.83" Smart Watch with Ultra UV HD Display
- SpO2
- Heart Rate & Sleep Tracking
₹1499₹2799
खरीदिये
47% OFF
Fastrack Limitless Glide X 1.83" Smart Watch with Ultra UV HD Display, SpO2, Heart Rate & Sleep Tracking, Bluetooth Calling, 100+ Sports Modes, 5-Day Battery, Smartwatch for Men & Women (Blue)
- Fastrack Limitless Glide X 1.83" Smart Watch with Ultra UV HD Display
- SpO2
- Heart Rate & Sleep Tracking
₹1482.33₹2799
खरीदिये
- काम के समय-बीर तक ‘सिक लीव’ के दौरान कैसे कंपनियां अपने लिए सुरक्षित मोड बनाएं?
- निजता एवं तकनीकी व्यवहारवाद की हदें क्या हैं?
घटना की पूरी जानकारी
चीन के Jiangsu Province में स्थित एक कंपनी में काम करने वाले Chen नामक कर्मचारी ने 2019 में अपनी पीठ की चोट के बहाने दो बार छूट्टी ली थी। एक महीने के आराम के बाद वह काम पर लौटा, लेकिन आधे दिन बाद उसने फिर एक पैर में दर्द के कारण छुट्टी मांगी। अस्पताल ने हील स्पर (एड़ी में अस्थि बढ़ना) का निदान किया था।
कंपनी ने इसके बाद उस दिन के उसके फिटनेस-ऐप डेटा को देखा जिसमें उसने 16,000 से अधिक कदम चलने का रिकॉर्ड था। इसके आधार पर कंपनी ने उसे ‘छुट्टी का झांसा देना’ करार देते हुए बर्खास्त कर दिया।
लेकिन Chen ने कानून का रास्ता अपनाया। अदालत ने पाया कि सिर्फ ऐप द्वारा मापे गए कदम पर्याप्त सबूत नहीं थे कि व्यक्ति स्वस्थ था या नहीं परिस्थिति, दर्द का स्तर, घर के भीतर चलना-फिरना व अन्य मानदंडों को अनदेखा किया गया। कोर्ट ने फैसला किया कि कंपनी ने कर्मचारियों की गोपनीयता का उल्लंघन किया है और उसे 118,779 युआन (भारतीय रुपये में लगभग ₹15 लाख) का मुआवजा देने का आदेश दिया।
किन बातों से सबक मिलती है?
डेटा अकेला सबूत नहीं: सिर्फ संख्या-रिपोर्ट जैसे ‘16,000 कदम’ वास्तविक स्वास्थ्य या बीमारी को नहीं मापती।
निगरानी की सीमाएं: कंपनियों को कर्मचारियों का निजी जीवन डाटा बिना अनुमति या पारदर्शिता के नहीं देखना चाहिए।
कानूनी सुरक्षा: कर्मचारी को भी पता होना चाहिए कि उसकी छुट्टी या बीमारी के लिए क्या दस्तावेज़ जरूरी हैं।
प्रत्येक दिशा में समावेशी दृष्टि: तकनीक से जुड़ी निगरानी में मानव-परिस्थिति को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
यह मामला हमें यह याद दिलाता है कि स्मार्टफोन और फिटनेस ट्रैकर सिर्फ स्वास्थ्य के लिए नहीं, कभी-कभी निजी जानकारी का स्रोत भी बन सकते हैं। जब कामकाजी क्षेत्र में निगरानी तकनीकें बढ़ती जा रही हैं, तो कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों को यह समझना होगा कि कहां तकनीक थामनी चाहिए और कहां उसकी आज़ादी देना चाहिए।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।