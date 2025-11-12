Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Man lost his job after fitness app showed 16000 steps on sick leave sparks privacy debate
सिक लीव पर 16000 स्टेप्स चलने से गई एक शख्स की नौकरी, फिटनेस-ऐप की वजह से बिगाड़ा हाल, जानें पूरा मामला

सिक लीव पर 16000 स्टेप्स चलने से गई एक शख्स की नौकरी, फिटनेस-ऐप की वजह से बिगाड़ा हाल, जानें पूरा मामला

संक्षेप: एक आदमी ने अपनी ‘सिक लीव’ के दौरान 16,000 से अधिक स्टेप्स चले जिसका डेटा फिटनेस-ऐप से मिला और इसके बाद उसे नौकरी से निकाल दिया गया लेकिन कोर्ट ने उसे जीत दिलाई। इस घटना ने कर्मचारी गोपनीयता व काम पर निगरानी को लेकर गंभीर बहस छेड़ दी है।

Wed, 12 Nov 2025 02:49 PMHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

discount

73% OFF

Fastrack Limitless Fs1+ Smartwatch| 2.01" Ultravu Display|950 Nits Brightness|Singlesync Bt Calling|Nitro Fast Charging|110+ Sports Modes|200+ Watchfaces|Upto 7 Day Battery - Rose Gold

Fastrack Limitless Fs1+ Smartwatch| 2.01" Ultravu Display|950 Nits Brightness|Singlesync Bt Calling|Nitro Fast Charging|110+ Sports Modes|200+ Watchfaces|Upto 7 Day Battery - Rose Gold

  • checkFastrack Limitless Fs1+ Smartwatch| 2.01" Ultravu Display|950 Nits Brightness|Singlesync Bt Calling|Nitro Fast Charging|110+ Sports Modes|200+ Watchfaces|Upto 7 Day Battery - Rose Gold
amazon-logo

₹1599

₹5995

खरीदिये

discount

57% OFF

Noise Ultra 3 Luminary with India's 1st Ever Personalised Notification Alerts (Lumilert), 1.96" AMOLED Display, Premium Metallic Dial, Send Upto 5 Emojis (Lumiping), Health Suite (Jet Black)

Noise Ultra 3 Luminary with India's 1st Ever Personalised Notification Alerts (Lumilert), 1.96" AMOLED Display, Premium Metallic Dial, Send Upto 5 Emojis (Lumiping), Health Suite (Jet Black)

  • checkNoise Ultra 3 Luminary with India's 1st Ever Personalised Notification Alerts (Lumilert)
  • check1.96" AMOLED Display
  • checkPremium Metallic Dial
amazon-logo

₹2999

₹6999

खरीदिये

discount

45% OFF

Fastrack Astor FR2 Pro 1.43" AMOLED Stainless Steel Smart Watch with SpO2, Heart Rate, BT Calling, Adaptive AOD, Functional Crown, AI Voice Assistant – Smartwatch for Stylish Professionals (Black)

Fastrack Astor FR2 Pro 1.43" AMOLED Stainless Steel Smart Watch with SpO2, Heart Rate, BT Calling, Adaptive AOD, Functional Crown, AI Voice Assistant – Smartwatch for Stylish Professionals (Black)

  • checkFastrack Astor FR2 Pro 1.43" AMOLED Stainless Steel Smart Watch with SpO2
  • checkHeart Rate
  • checkBT Calling
amazon-logo

₹2999

₹5499

खरीदिये

discount

92% OFF

Fire-Boltt Talk Bluetooth Calling Smartwatch, 1.39" TFT Display with Dual Button, Hands On Voice Assistance, 120 Sports Modes, in Built Mic & Speaker (Talk, Blue)

Fire-Boltt Talk Bluetooth Calling Smartwatch, 1.39" TFT Display with Dual Button, Hands On Voice Assistance, 120 Sports Modes, in Built Mic & Speaker (Talk, Blue)

  • checkFire-Boltt Talk Bluetooth Calling Smartwatch
  • check1.39" TFT Display with Dual Button
  • checkHands On Voice Assistance
amazon-logo

₹999

₹11999

खरीदिये

discount

69% OFF

Titan Zeal 1.85" AMOLED Metal Case Smart Watch with BT Calling, SpO2, 100+ Sports Modes, Auto Sports Recognition, Fast Charging Smartwatch for Men & Women with – Black Leather Strap (Black)

Titan Zeal 1.85" AMOLED Metal Case Smart Watch with BT Calling, SpO2, 100+ Sports Modes, Auto Sports Recognition, Fast Charging Smartwatch for Men & Women with – Black Leather Strap (Black)

  • checkTitan Zeal 1.85" AMOLED Metal Case Smart Watch with BT Calling
  • checkSpO2
  • check100+ Sports Modes
amazon-logo

₹3999

₹12995

खरीदिये

चीन के शियांगसु प्रांत में काम करने वाले एक कर्मचारी को उस समय शॉक लगा जब उसकी कंपनी ने उसके एक ही दिन में 16,000 से अधिक कदम चलने का फिटनेस-ऐप रिकॉर्ड दिखा दिया, जबकि वह ‘पैर में दर्द’ का हवाला देकर बीमारी के कारण छुट्टी पर था। कंपनी ने इसे धोखाधड़ी माना और कर्मचारी को बर्खास्त कर दिया। लेकिन कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सिर्फ फिटनेस ऐप का डेटा प्रमाण नहीं हो सकता कि कर्मचारी ने बीमारी का झांसा दिया हो और उसे लगभग 118,779 युआन (लगभग ₹15 लाख) का मुआवजा मिला।

सम्बंधित सुझाव

discount

73% OFF

Fastrack Limitless Fs1+ Smartwatch| 2.01" Ultravu Display|950 Nits Brightness|Singlesync Bt Calling|Nitro Fast Charging|110+ Sports Modes|200+ Watchfaces|Upto 7 Day Battery - Rose Gold

Fastrack Limitless Fs1+ Smartwatch| 2.01" Ultravu Display|950 Nits Brightness|Singlesync Bt Calling|Nitro Fast Charging|110+ Sports Modes|200+ Watchfaces|Upto 7 Day Battery - Rose Gold

  • checkFastrack Limitless Fs1+ Smartwatch| 2.01" Ultravu Display|950 Nits Brightness|Singlesync Bt Calling|Nitro Fast Charging|110+ Sports Modes|200+ Watchfaces|Upto 7 Day Battery - Rose Gold
amazon-logo

₹1599

₹5995

खरीदिये

discount

57% OFF

Noise Ultra 3 Luminary with India's 1st Ever Personalised Notification Alerts (Lumilert), 1.96" AMOLED Display, Premium Metallic Dial, Send Upto 5 Emojis (Lumiping), Health Suite (Jet Black)

Noise Ultra 3 Luminary with India's 1st Ever Personalised Notification Alerts (Lumilert), 1.96" AMOLED Display, Premium Metallic Dial, Send Upto 5 Emojis (Lumiping), Health Suite (Jet Black)

  • checkNoise Ultra 3 Luminary with India's 1st Ever Personalised Notification Alerts (Lumilert)
  • check1.96" AMOLED Display
  • checkPremium Metallic Dial
amazon-logo

₹2999

₹6999

खरीदिये

discount

45% OFF

Fastrack Astor FR2 Pro 1.43" AMOLED Stainless Steel Smart Watch with SpO2, Heart Rate, BT Calling, Adaptive AOD, Functional Crown, AI Voice Assistant – Smartwatch for Stylish Professionals (Black)

Fastrack Astor FR2 Pro 1.43" AMOLED Stainless Steel Smart Watch with SpO2, Heart Rate, BT Calling, Adaptive AOD, Functional Crown, AI Voice Assistant – Smartwatch for Stylish Professionals (Black)

  • checkFastrack Astor FR2 Pro 1.43" AMOLED Stainless Steel Smart Watch with SpO2
  • checkHeart Rate
  • checkBT Calling
amazon-logo

₹2999

₹5499

खरीदिये

discount

92% OFF

Fire-Boltt Talk Bluetooth Calling Smartwatch, 1.39" TFT Display with Dual Button, Hands On Voice Assistance, 120 Sports Modes, in Built Mic & Speaker (Talk, Blue)

Fire-Boltt Talk Bluetooth Calling Smartwatch, 1.39" TFT Display with Dual Button, Hands On Voice Assistance, 120 Sports Modes, in Built Mic & Speaker (Talk, Blue)

  • checkFire-Boltt Talk Bluetooth Calling Smartwatch
  • check1.39" TFT Display with Dual Button
  • checkHands On Voice Assistance
amazon-logo

₹999

₹11999

खरीदिये

discount

69% OFF

Titan Zeal 1.85" AMOLED Metal Case Smart Watch with BT Calling, SpO2, 100+ Sports Modes, Auto Sports Recognition, Fast Charging Smartwatch for Men & Women with – Black Leather Strap (Black)

Titan Zeal 1.85" AMOLED Metal Case Smart Watch with BT Calling, SpO2, 100+ Sports Modes, Auto Sports Recognition, Fast Charging Smartwatch for Men & Women with – Black Leather Strap (Black)

  • checkTitan Zeal 1.85" AMOLED Metal Case Smart Watch with BT Calling
  • checkSpO2
  • check100+ Sports Modes
amazon-logo

₹3999

₹12995

खरीदिये

आज के डिजिटल युग में स्मार्टफोन, फिटनेस बैंड और ऐप्स हमारी हर गतिविधि रिकॉर्ड करते हैं लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या कंपनियों का ऐसा डेटा इस्तेमाल करना न्यायसंगत है?

क्या-क्या सवाल उठे?

- क्या कर्मचारियों का फिटनेस डेटा कंपनियों द्वारा देखा-जाना उचित है?

- क्या सिर्फ कदम-गिनती डेटा यह साबित कर सकती है कि कोई काम नहीं कर रहा था?

सम्बंधित सुझाव

discount

92% OFF

Fire-Boltt Phoenix Pro Smart Watch 1.39 inch Bluetooth Calling, AI Voice Assistant, Metal Body with 120+ Sports Modes, SpO2, Heart Rate Monitoring (Burgandy)

Fire-Boltt Phoenix Pro Smart Watch 1.39 inch Bluetooth Calling, AI Voice Assistant, Metal Body with 120+ Sports Modes, SpO2, Heart Rate Monitoring (Burgandy)

  • checkFire-Boltt Phoenix Pro Smart Watch 1.39 inch Bluetooth Calling
  • checkAI Voice Assistant
  • checkMetal Body with 120+ Sports Modes
amazon-logo

₹999

₹11999

खरीदिये

discount

46% OFF

Fastrack Limitless Glide X 1.83" Smart Watch with Ultra UV HD Display, SpO2, Heart Rate & Sleep Tracking, Bluetooth Calling, 100+ Sports Modes, 5-Day Battery, Smartwatch for Men & Women (Black)

Fastrack Limitless Glide X 1.83" Smart Watch with Ultra UV HD Display, SpO2, Heart Rate & Sleep Tracking, Bluetooth Calling, 100+ Sports Modes, 5-Day Battery, Smartwatch for Men & Women (Black)

  • checkFastrack Limitless Glide X 1.83" Smart Watch with Ultra UV HD Display
  • checkSpO2
  • checkHeart Rate & Sleep Tracking
amazon-logo

₹1499

₹2799

खरीदिये

discount

47% OFF

Fastrack Limitless Glide X 1.83" Smart Watch with Ultra UV HD Display, SpO2, Heart Rate & Sleep Tracking, Bluetooth Calling, 100+ Sports Modes, 5-Day Battery, Smartwatch for Men & Women (Blue)

Fastrack Limitless Glide X 1.83" Smart Watch with Ultra UV HD Display, SpO2, Heart Rate & Sleep Tracking, Bluetooth Calling, 100+ Sports Modes, 5-Day Battery, Smartwatch for Men & Women (Blue)

  • checkFastrack Limitless Glide X 1.83" Smart Watch with Ultra UV HD Display
  • checkSpO2
  • checkHeart Rate & Sleep Tracking
amazon-logo

₹1482.33

₹2799

खरीदिये

discount

91% OFF

Fire-Boltt Brillia Smart Watch 2.02” AMOLED Display, Bluetooth Calling, SpO2, Heart Rate Monitor, 120+ Sports Modes, Fitness Tracker, Voice Assistant, Smart Watch for Man & Women– Champagne

Fire-Boltt Brillia Smart Watch 2.02” AMOLED Display, Bluetooth Calling, SpO2, Heart Rate Monitor, 120+ Sports Modes, Fitness Tracker, Voice Assistant, Smart Watch for Man & Women– Champagne

  • checkFire-Boltt Brillia Smart Watch 2.02” AMOLED Display
  • checkBluetooth Calling
  • checkSpO2
amazon-logo

₹1699

₹18999

खरीदिये

- काम के समय-बीर तक ‘सिक लीव’ के दौरान कैसे कंपनियां अपने लिए सुरक्षित मोड बनाएं?

- निजता एवं तकनीकी व्यवहारवाद की हदें क्या हैं?

घटना की पूरी जानकारी

चीन के Jiangsu Province में स्थित एक कंपनी में काम करने वाले Chen नामक कर्मचारी ने 2019 में अपनी पीठ की चोट के बहाने दो बार छूट्टी ली थी। एक महीने के आराम के बाद वह काम पर लौटा, लेकिन आधे दिन बाद उसने फिर एक पैर में दर्द के कारण छुट्टी मांगी। अस्पताल ने हील स्पर (एड़ी में अस्थि बढ़ना) का निदान किया था।

कंपनी ने इसके बाद उस दिन के उसके फिटनेस-ऐप डेटा को देखा जिसमें उसने 16,000 से अधिक कदम चलने का रिकॉर्ड था। इसके आधार पर कंपनी ने उसे ‘छुट्टी का झांसा देना’ करार देते हुए बर्खास्त कर दिया।

लेकिन Chen ने कानून का रास्ता अपनाया। अदालत ने पाया कि सिर्फ ऐप द्वारा मापे गए कदम पर्याप्त सबूत नहीं थे कि व्यक्ति स्वस्थ था या नहीं परिस्थिति, दर्द का स्तर, घर के भीतर चलना-फिरना व अन्य मानदंडों को अनदेखा किया गया। कोर्ट ने फैसला किया कि कंपनी ने कर्मचारियों की गोपनीयता का उल्लंघन किया है और उसे 118,779 युआन (भारतीय रुपये में लगभग ₹15 लाख) का मुआवजा देने का आदेश दिया।

किन बातों से सबक मिलती है?

डेटा अकेला सबूत नहीं: सिर्फ संख्या-रिपोर्ट जैसे ‘16,000 कदम’ वास्तविक स्वास्थ्य या बीमारी को नहीं मापती।

निगरानी की सीमाएं: कंपनियों को कर्मचारियों का निजी जीवन डाटा बिना अनुमति या पारदर्शिता के नहीं देखना चाहिए।

कानूनी सुरक्षा: कर्मचारी को भी पता होना चाहिए कि उसकी छुट्टी या बीमारी के लिए क्या दस्तावेज़ जरूरी हैं।

प्रत्येक दिशा में समावेशी दृष्टि: तकनीक से जुड़ी निगरानी में मानव-परिस्थिति को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

यह मामला हमें यह याद दिलाता है कि स्मार्टफोन और फिटनेस ट्रैकर सिर्फ स्वास्थ्य के लिए नहीं, कभी-कभी निजी जानकारी का स्रोत भी बन सकते हैं। जब कामकाजी क्षेत्र में निगरानी तकनीकें बढ़ती जा रही हैं, तो कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों को यह समझना होगा कि कहां तकनीक थामनी चाहिए और कहां उसकी आज़ादी देना चाहिए।

Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta
दिल्ली की रहने वाली हिमानी गुप्ता को मीडिया में करीब 10 साल का एक्सपीरियंस है। लाइव हिन्दुस्तान में हिमानी बतौर डिप्टी कॉन्टेंट प्रोड्यूसर गैजेट्स सेक्शन में काम कर रही हैं। इससे पहले, उन्होंने नेटवर्क-18 समेत कई दूसरे संस्थानों में काम किया है। हिमानी ने महाराजा अग्रसेन और इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। खाली समय में कुकिंग और फिल्में देखना पसंद है। हर दिन कुछ नया सीखते रहने की कोशिश जारी है। और पढ़ें
Smartwatch

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।