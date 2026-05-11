WhatsApp पर आया शादी का कार्ड, क्लिक करते ही लुट गया शख्स, घर बैठे लगी 5 लाख की चपत

WhatsApp पर आए एक मैसेज पर क्लिक करना एक शख्स को भारी पड़ गया। इस मैसेज में लिखा था, 'हमें आपको अपनी शादी में बुलाकर बहुत खुशी हो रही है। कृपया समारोह की पूरी जानकारी के लिए साथ में जुड़ा हुआ इन्विटेशन डाउनलोड करें। इस स्कैम में शख्स को 5 लाख रुपये का नुकसान हुआ।

जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, ठगों के चारों करने का तरीका भी एडवांस होते जा रहा है। लोगों से ऑनलाइन पैसे ऐंठने के लिए धोखेबाज नए-नए तरीके ढूंढ रहे हैं। आजकल सबसे आम स्कैम में से एक है 'WhatsApp Wedding Invite' स्कैम, जिसकी वजह से बहुत से लोगों को पैसों का नुकसान उठाना पड़ा है। हाल ही एक ऐसी ही घटना सामने आई, जिसमें बेंगलुरु के 42 साल के एक बिजनेसमैन को काफी पैसों का नुकसान हुआ। बिजनेसमैन को घर बैठे 5 लाख का चूना लग गया, वो भी बस एक गलत क्लिक के कारण। क्या है पूरा मामला, चलिए डिटेल में बताते हैं सबकुछ...

शख्स के साथ ऐसे हुआ फ्रॉड टाइम्सनाउ की रिपोर्ट के अनुसार, शख्स ने WhatsApp पर आए एक मैसेज पर टैप किया, जिसमें लिखा था, ‘हमें आपको अपनी शादी में बुलाकर बहुत खुशी हो रही है। कृपया समारोह की पूरी जानकारी के लिए साथ में जुड़ा हुआ निमंत्रण डाउनलोड करें। आपकी मौजूदगी और आशीर्वाद हमारे इस खास दिन को सचमुच यादगार बना देंगे। हम आपके साथ इस खूबसूरत पल का जश्न मनाने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।’

घर बैठे लगी 5 लाख रुपये की चपत जब शख्स ने उस पर क्लिक किया, तो टेक्स्ट के साथ एक APK फाइलें भी आ गईं। उन्हें यह भनक तक नहीं हुई कि इसमें क्या हो सकता है। उन्होंने वो फाइलें डाउनलोड कर लीं और भेजने वालों को डिवाइस का एक्सेस भी दे दिया। हालात तब बिगड़ गए जब पीड़ित को सुबह 4:45 से 4:54 बजे के बीच मैसेज मिले कि कई UPI ट्रांजैक्शन के जरिए उसके खाते से लगभग 5,00,440 रुपये निकाल लिए गए हैं।

पुलिस के अनुसार, APK फाइल का इस्तेमाल कथित तौर पर Google Play Store के बाहर से एक मोबाइल एप्लिकेशन इंस्टॉल करने के लिए किया गया था, और ऐसा करते समय प्राप्तकर्ता को इसकी भनक भी नहीं लगने दी गई। इसके जरिए, भेजने वाले को Google Pay, बैंकिंग ऐप्स, कैमरा और ऐसे ही कई अन्य एप्लिकेशन्स तक पहुँचने की अनुमति मिल गई होगी।

शिकायत के आधार पर, पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ आईटी एक्ट 2000 की धारा 66(C) और 66(D) के तहत पहचान की चोरी और धोखाधड़ी का मामला भी दर्ज किया है। इसके अलावा, भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 के तहत भी एक मामला दर्ज किया गया है। मामले के जांचकर्ताओं का मानना ​​है कि एक बड़े साइबर धोखाधड़ी अभियान के हिस्से के तौर पर, यही मैसेज और APK फाइल शहर भर में कई अन्य मोबाइल यूजर्स को भी भेजी गई है।

ऐसे स्कैम से सेफ रहने के लिए नीचे कुछ टिप्स दिए गए हैं: - किसी भी पुराने दोस्त या रिश्तेदार से शादी का इनवाइट आए तो सीधे फोन कॉल करके पूछें।

- सिर्फ WhatsApp मैसेज, वॉइस नोट या फॉरवर्ड मैसेज पर भरोसा न करें। स्कैमर्स नंबर स्पूफिंग या फेक अकाउंट इस्तेमाल करते हैं।

- किसी भी लिंक पर क्लिक न करें। 'Wedding Card देखें', 'View Invite', 'RSVP Now', 'e-Card' जैसे लिंक वाले मैसेज सबसे खतरनाक हैं। लिंक क्लिक करते ही फेक पेज खुलता है जो OTP, UPI PIN या बैंक डिटेल्स चुरा लेता है।

- Bit.ly, tinyurl जैसी छोटी लिंक्स से पूरी तरह बचें।

- वेडिंग सीजन में खासतौर से ऐसे स्कैम ज्यादा होते हैं, इसलिए सतर्क रहें और अपने परिवार के बुजुर्गों और बच्चों को भी ये टिप्स समझाएं।