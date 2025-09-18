Trendy फेस्टिव लुक में चाहिए अपनी फोटो? AI से सिर्फ 5 स्टेप्स में बना लें खूबसूरत तस्वीरें Magic of AI Create beautiful Garba Durga Puja photos and trendy festive look in just 5 steps Google Gemini Nano Banana, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Magic of AI Create beautiful Garba Durga Puja photos and trendy festive look in just 5 steps Google Gemini Nano Banana

Trendy फेस्टिव लुक में चाहिए अपनी फोटो? AI से सिर्फ 5 स्टेप्स में बना लें खूबसूरत तस्वीरें

Navratri और Durga Puja के लिए तैयार हो जाएं AI के इस नए ट्रेंड के साथ Gemini Nano Banana की मदद से पाएं गरबा नाईट या दुर्गा पूजा पंडाल वाला लुक बस 5 आसान स्टेप्स में। जानें कौन से प्रॉम्प्ट्स हैं ट्रेंडिंग।

Himani Gupta लाइव हिन्दुस्तानThu, 18 Sep 2025 05:24 PM
share Share
Follow Us on
Trendy फेस्टिव लुक में चाहिए अपनी फोटो? AI से सिर्फ 5 स्टेप्स में बना लें खूबसूरत तस्वीरें

त्योहारों का मौसम आते ही सब लोग रंग-बिरंगे कपड़ों, गरबा-ढोल पार्टी और पंडालों में अपनी अच्छी-अच्छी फोटोज क्लिक कराना चाहते हैं। लेकिन अब आप ऐसी जगह बिना जाए भी घर बैठे अपनी ऐसी फोटो आसानी से बना सकते हैं जिससे ऐसा लगे की आप इन जगहों पर गए हो। ऐसा आप Google की AI इमेज मॉडल Gemini Nano Banana से कर सकते हैं। यह ट्रेंड नवरात्रि और दुर्गा पूजा के लिए खास है चाहे वह साड़ी हो या चनिया-चोली, गरबा या पंडाल, प्रॉम्प्ट्स के जरिए आप लाइटिंग, बैकग्राउंड, कपड़ों के डिजाइन और इमोशन कर सकते हैं। इस Gemini Nano Banana ट्रेंड को कैसे अपनाएं और पांच आसान स्टेप्स जिनसे आप अपना फेस्टिव लुक तैयार कर सकें।

ये भी पढ़ें:Jio का दिवाली गिफ्ट! 2 महीने FREE दे रहा अनलिमिटेड इंटरनेट, 1000+ चैनल, 11 OTT

ऐसे 5 स्टेप्स में बनाएं Navratri और Durga Puja का AI फोटो

Step 1: Gemini ऐप डाउनलोड

Gemini ऐप इंस्टॉल या अपडेट करें। यदि आपके फोन में Gemini प्री-इंस्टॉल नहीं है तो Play Store या App Store से डाउनलोड करें।

Step 2: हाई-क्वालिटी की फोटो चुनें

एक क्लियर सेल्फी या पोर्ट्रेट जिसमें आपका चेहरा साफ दिखाई दे। अच्छी लाइटिंग वाली, फ्रंट फेस फोटो हो तो बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे।

Step 3: ट्रेंडिंग प्रॉम्प्ट्स का उपयोग करें

उदाहरण प्रॉम्प्ट्स जैसे: Create a 4K HD Garba dance scene… mid-twirl in a flowing ghaghra choli, Create a vintage Navratri poster, vibrant embroidered ghaghra retro textured background, Durga Puja saree look… red-white saree with gold jewellery, temple pandal backdrop.

Step 4: प्रॉम्प्ट में डिटेल्स शामिल करें

कपड़ों का रंग, पैटर्न, मिरर वर्क या एंब्रॉयडरी का स्टाइल। बैकग्राउंड: पंडाल, दीये, गरबा नाइट की सजावट, मंदिर जैसी background, गरबा स्टिक आदि। लाइटिंग और फिल्टर सेटिंग: golden-hour, retro film grain, softness, cinematic आदि।

Step 5: इमेज जनरेशन, डाउनलोड और शेयर करें

प्रॉम्प्ट देने के बाद AI इमेज तैयार करेगा। अगर लॉगिन जरूरी हो तो गूगल अकाउंट से करें। फ़ोटो डाउनलोड करके Instagram / WhatsApp / FB पर शेयर करें। ध्यान दें कि अगर आपको प्राइवेसी चिंता हो तो चेहरे की पहचान watermarks आदि देखें।

ये भी पढ़ें:आईफोन फैन्स की खुली किस्मत, Amazon सेल में ₹36,151 सस्ता हुआ iPhone 15
Artificial Intelligence
Know the iPhone 17 expected price, key features, and launch date across the iPhone 17 Pro , Pro Max , and Air editions.