'Made in India' iPhone 16 दुनियाभर में सबसे ज्यादा बिका, Samsung की A सीरीज ने भी रचा इतिहास

भारत से स्मार्टफोन निर्यात में iPhone 16 नंबर-1 पर, 18% हिस्सेदारी के साथ। Samsung Galaxy A सीरीज ने 25.5% हिस्सेदारी हासिल की और Motorola तीसरे नंबर पर। जानें H1 2025 के एक्सपोर्ट ट्रेंड्स।

भारत अब सिर्फ मोबाइल फोन का सबसे बड़ा बाजार नहीं बल्कि एक बड़ा स्मार्टफोन एक्सपोर्ट हब भी बन चुका है। 2025 की पहली छमाही (H1 2025) में भारत से हुए स्मार्टफोन निर्यात के आंकड़े सामने आए हैं और नतीजे चौंकाने वाले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, iPhone 16 भारत से सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होने वाला स्मार्टफोन रहा, जिसने पूरे निर्यात का 18% हिस्सा अपने नाम किया। यह साफ दिखाता है कि Apple भारत में बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है और दुनिया भर की मांग यहीं से पूरी की जा रही है।

वहीं दूसरी ओर, Samsung की Galaxy A सीरीज ने जबरदस्त परफॉरमेंस किया और कुल एक्सपोर्ट में 25.5% हिस्सेदारी हासिल की। खास बात यह है कि iPhone 16 जहां प्रीमियम सेगमेंट को रिप्रेज़ेंट करता है, वहीं Samsung A सीरीज किफायती और मिड-रेंज मार्केट को पकड़ती है। यानी भारत अब हर तरह के स्मार्टफोन प्रीमियम और बजट दुनियाभर में भेज रहा है। इतना ही नहीं, Motorola ने भी चौंकाया है और Xiaomi व Vivo को पछाड़ते हुए तीसरे नंबर पर आ गया है। ये सभी नतीजे यह साबित करते हैं कि भारत अब ग्लोबल टेक्नॉलॉजी सप्लाई चेन में अहम भूमिका निभा रहा है।

iPhone 16: Export का बादशाह Counterpoint Research की रिपोर्ट के अनुसार, iPhone 16 सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हुआ स्मार्टफोन रहा। अकेले इस मॉडल ने ही पूरे निर्यात का 18% हिस्सा ले लिया। इसके अलावा iPhone 15 और iPhone 16e जैसे मॉडल भी टॉप 5 लिस्ट में शामिल रहे। इसका मतलब यह है कि Apple की भारत में मौजूद फैक्ट्रियां अब सिर्फ घरेलू जरूरतों के लिए नहीं बल्कि इंटरनेशनल मार्केट के लिए भी काम कर रही हैं।

Apple ने पिछले कुछ सालों में भारत में iPhone मैन्युफैक्चरिंग को तेजी से बढ़ाया है। सरकार की PLI (Production Linked Incentive) स्कीम से भी Apple को फायदा मिला है। अब भारत से एक्सपोर्ट होने वाले iPhones अमेरिका, यूरोप और मिडिल ईस्ट जैसे बड़े मार्केट में बेचे जा रहे हैं।

Samsung Galaxy A सीरीज: मिड-रेंज का दमदार खिलाड़ी प्रीमियम सेगमेंट में जहां Apple आगे है, वहीं मिड-रेंज सेगमेंट को Samsung की Galaxy A सीरीज ने संभाला हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक, A सीरीज ने 25.5% हिस्सा एक्सपोर्ट मार्केट में हासिल किया। Galaxy A सीरीज के फोन आमतौर पर 15,000 से 30,000 रुपये की रेंज में आते हैं और इनकी डिमांड विदेशों में भी काफी है।

यह फोन बड़े डिस्प्ले, अच्छी बैटरी और 5G सपोर्ट जैसे फीचर्स के कारण पॉपुलर हैं। खास बात यह है कि Samsung ने अपनी A सीरीज को “किफायती लेकिन दमदार” बनाकर पेश किया है। यही वजह है कि यह सीरीज इंटरनेशनल मार्केट में भी ज्यादा बिक रही है।

Motorola: तीसरे नंबर की बड़ी छलांग सबसे बड़ा सरप्राइज रहा Motorola का प्रदर्शन। जहां पहले Xiaomi और Vivo जैसे ब्रांड भारत से काफी निर्यात करते थे, वहीं इस बार Motorola ने इन्हें पीछे छोड़ दिया। रिपोर्ट के मुताबिक, Motorola ने कुल निर्यात में 2.5% हिस्सेदारी ली और तीसरे स्थान पर रहा। Motorola की Edge और G सीरीज जैसे फोन अब भारत में बनते हैं और इन्हें विदेशों में भेजा जा रहा है। कंपनी की रणनीति साफ है क्वालिटी और भरोसे पर फोकस करना। इस कदम से Motorola ने ग्लोबल मार्केट में अपनी पकड़ फिर से मजबूत करनी शुरू कर दी है।