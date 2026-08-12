Made by Google आज, यहां देखें Live; Pixel 11 के साथ पहली बार यह डिवाइस भी ला रही कंपनी

Made by Google Event आज एक कीनोट स्पीच के साथ शुरू होगा। इवेंट में, नेक्स्ट-जेनरेशन Google Pixel 11 Series स्मार्टफोन को लॉन्च किया जाएगा। कंपनी पहली बार ब्लूटूथ ट्रैकर भी ला रही है, जो सीधे Apple के AirTag को टक्कर देगा।

भारत में, यह इवेंट 13 अगस्त को सुबह 3:30 बजे (IST) शुरू होगा। हार्डवेयर लॉन्च का यह सालाना इवेंट न्यूयॉर्क में आयोजित किया जाएगा।

Google आज अपना सालाना 'Made by Google' इवेंट आयोजित करने के लिए तैयार है। इस सालाना हार्डवेयर इवेंट में, कंपनी के नेक्स्ट-जेनरेशन फ्लैगशिप स्मार्टफोन, Google Pixel 11 Series कहा जा रहा है को लॉन्च किया जाएगा। पिछले सालों की तरह, 2026 की इस फ्लैगशिप लाइनअप में भी चार मॉडल हो सकते हैं। इसके अलावा, ऐसी भी खबरें हैं कि Pixel Watch 5 भी लॉन्च हो सकती है। साथ ही, Google के पहले ब्लूटूथ ट्रैकर के साथ लोकेशन ट्रैकर सेगमेंट में भी एंट्री कर सकती है, जिसे Pixel Tag के तौर पर पेश किया जा सकता है। इवेंट में क्या-क्या खास होगा और कहां लाइव इवेंट देख पाएंगे, चलिए बताते हैं...

Made by Google Event: यहां देखें लाइव 'मेड बाय गूगल' इवेंट आज एक कीनोट स्पीच के साथ शुरू होगा, जो PT समय के अनुसार दोपहर 3 बजे तय है। यह समय गूगल के आम तौर पर होने वाले हार्डवेयर लॉन्च प्रेजेंटेशन के समय से थोड़ा अलग है। भारत में, यह इवेंट 13 अगस्त को सुबह 3:30 बजे (IST) शुरू होगा। हार्डवेयर लॉन्च का यह सालाना इवेंट न्यूयॉर्क में आयोजित किया जाएगा।

कंपनी के पिछले लॉन्च इवेंट्स की तरह ही, पिक्सेल 11 लॉन्च इवेंट को भी आपके फोन, स्मार्ट टीवी या वेब ब्राउजर पर स्ट्रीम किया जा सकेगा। इसे गूगल स्टोर, कंपनी के सोशल मीडिया हैंडल और उसके यूट्यूब चैनल पर लाइव-स्ट्रीम किया जाएगा।

Made by Google Event में क्या-क्या होगा खास इवेंट का शो स्टॉपर Google Pixel 11 सीरीज स्मार्टफोन्स होंगे। कहा जा रहा है कि कंपनी चार मॉडल पेश करेंगे - पिक्सेल 11, पिक्सेल 11 प्रो, पिक्सेल 11 प्रो एक्सएल और पिक्सेल 11 प्रो फोल्ड। लीक के अनुसार, पूरी पिक्सेल 11 लाइनअप गूगल के 2nm टेंसर G6 चिपसेट के साथ-साथ टाइटन M3 सिक्योरिटी चिप से लैस होगी।

एक खास नया फीचर 'HiLight LED' हो सकता है, जिसके बारे में पहले 'Pixel Glow' के नाम से आने की अफवाह थी। लीक हुई तस्वीरों के आधार पर, यह कैमरा बार में लगा एक बड़ा सफेद गोल हिस्सा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह नोटिफिकेशन लाइट का काम कर सकता है और इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि फोन को उल्टा रखने पर भी यह दिखाई दे।

वहीं, नई पिक्सेल वॉच 5 में पिछली पीढ़ी की तरह ही दो साइज वाली रणनीति जारी रहने की उम्मीद है। खबरों के अनुसार, इसमें एक्टुआ 360 एलटीपीओ एमोलेड डिस्प्ले, क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन W5 जेन 2 चिपसेट (जिसके साथ कॉर्टेक्स-M55 को-प्रोसेसर होगा) और 465mAh तक की बैटरी हो सकती है।