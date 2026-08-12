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Made by Google आज, यहां देखें Live; Pixel 11 के साथ पहली बार यह डिवाइस भी ला रही कंपनी

By Arpit Soni
लाइव हिन्दुस्तान
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Made by Google Event आज एक कीनोट स्पीच के साथ शुरू होगा। इवेंट में, नेक्स्ट-जेनरेशन Google Pixel 11 Series स्मार्टफोन को लॉन्च किया जाएगा। कंपनी पहली बार ब्लूटूथ ट्रैकर भी ला रही है, जो सीधे Apple के AirTag को टक्कर देगा।

Google Pixel 11
भारत में, यह इवेंट 13 अगस्त को सुबह 3:30 बजे (IST) शुरू होगा। हार्डवेयर लॉन्च का यह सालाना इवेंट न्यूयॉर्क में आयोजित किया जाएगा।

Google आज अपना सालाना 'Made by Google' इवेंट आयोजित करने के लिए तैयार है। इस सालाना हार्डवेयर इवेंट में, कंपनी के नेक्स्ट-जेनरेशन फ्लैगशिप स्मार्टफोन, Google Pixel 11 Series कहा जा रहा है को लॉन्च किया जाएगा। पिछले सालों की तरह, 2026 की इस फ्लैगशिप लाइनअप में भी चार मॉडल हो सकते हैं। इसके अलावा, ऐसी भी खबरें हैं कि Pixel Watch 5 भी लॉन्च हो सकती है। साथ ही, Google के पहले ब्लूटूथ ट्रैकर के साथ लोकेशन ट्रैकर सेगमेंट में भी एंट्री कर सकती है, जिसे Pixel Tag के तौर पर पेश किया जा सकता है। इवेंट में क्या-क्या खास होगा और कहां लाइव इवेंट देख पाएंगे, चलिए बताते हैं...

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Made by Google Event: यहां देखें लाइव

'मेड बाय गूगल' इवेंट आज एक कीनोट स्पीच के साथ शुरू होगा, जो PT समय के अनुसार दोपहर 3 बजे तय है। यह समय गूगल के आम तौर पर होने वाले हार्डवेयर लॉन्च प्रेजेंटेशन के समय से थोड़ा अलग है। भारत में, यह इवेंट 13 अगस्त को सुबह 3:30 बजे (IST) शुरू होगा। हार्डवेयर लॉन्च का यह सालाना इवेंट न्यूयॉर्क में आयोजित किया जाएगा।

कंपनी के पिछले लॉन्च इवेंट्स की तरह ही, पिक्सेल 11 लॉन्च इवेंट को भी आपके फोन, स्मार्ट टीवी या वेब ब्राउजर पर स्ट्रीम किया जा सकेगा। इसे गूगल स्टोर, कंपनी के सोशल मीडिया हैंडल और उसके यूट्यूब चैनल पर लाइव-स्ट्रीम किया जाएगा।

Made by Google Event में क्या-क्या होगा खास

इवेंट का शो स्टॉपर Google Pixel 11 सीरीज स्मार्टफोन्स होंगे। कहा जा रहा है कि कंपनी चार मॉडल पेश करेंगे - पिक्सेल 11, पिक्सेल 11 प्रो, पिक्सेल 11 प्रो एक्सएल और पिक्सेल 11 प्रो फोल्ड। लीक के अनुसार, पूरी पिक्सेल 11 लाइनअप गूगल के 2nm टेंसर G6 चिपसेट के साथ-साथ टाइटन M3 सिक्योरिटी चिप से लैस होगी।

एक खास नया फीचर 'HiLight LED' हो सकता है, जिसके बारे में पहले 'Pixel Glow' के नाम से आने की अफवाह थी। लीक हुई तस्वीरों के आधार पर, यह कैमरा बार में लगा एक बड़ा सफेद गोल हिस्सा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह नोटिफिकेशन लाइट का काम कर सकता है और इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि फोन को उल्टा रखने पर भी यह दिखाई दे।

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वहीं, नई पिक्सेल वॉच 5 में पिछली पीढ़ी की तरह ही दो साइज वाली रणनीति जारी रहने की उम्मीद है। खबरों के अनुसार, इसमें एक्टुआ 360 एलटीपीओ एमोलेड डिस्प्ले, क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन W5 जेन 2 चिपसेट (जिसके साथ कॉर्टेक्स-M55 को-प्रोसेसर होगा) और 465mAh तक की बैटरी हो सकती है।

पहली बार ब्लूटूथ ट्रैकर ला रही कंपनी

एक और डिवाइस जिसके आने की उम्मीद है, वह है Pixel Tag; इसके साथ कंपनी ब्लूटूथ ट्रैकर मार्केट में कदम रख सकती है। माना जा रहा है कि यह सीधे Apple के AirTag को टक्कर देगा और इसकी कीमत भी उसके आस-पास ही हो सकती है। लीक हुई जानकारी के अनुसार, इसका डिजाइन गोल 'पक' (puck) जैसा है, जो मार्केट में मौजूद दूसरे ब्लूटूथ ट्रैकर्स से मिलता-जुलता है। Pixel Tag में एक इन-बिल्ट लाउडस्पीकर हो सकता है, जो Google के 'Find My Device' नेटवर्क के जरिए आवाज वाले अलर्ट से खोई हुई चीजों को ढूंढने में मदद करेगा।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।

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