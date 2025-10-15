Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़MacBook Pro With M5 Chip 14 inch display 24 hours battery life XDR Display Launched in India check price

14 इंच की डिस्प्ले, सिंगल चार्ज में 24 घंटे चलने वाला MacBook Pro, ढेर सारे AI फीचर्स से लैस

संक्षेप: Apple ने नए MacBook Pro 14 (2025, M5) को लॉन्च किया है। भारत में इसकी शुरुआती कीमत ₹1,69,900 है। नए M5 चिप में AI और GPU परफॉर्मेंस, तेज SSD और बेहतर मेमोरी बैंडविड्थ दी गई है।

Wed, 15 Oct 2025 09:09 PMHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on
14 इंच की डिस्प्ले, सिंगल चार्ज में 24 घंटे चलने वाला MacBook Pro, ढेर सारे AI फीचर्स से लैस

Apple ने अपनी 14 इंच की MacBook Pro कैटेगरी में एक बड़ा अपडेट किया है नए M5 चिप के साथ आए हैं। कंपनी ने इसे नए AI और ग्राफिक्स वर्कलोड्स को बेहतर तरीके से संभालने के लिए तैयार किया है। नई MacBook Pro 14 M5 के साथ Apple का दावा है कि AI-आधारित कार्यों में यह 3.5 गुना बेहतर परफॉरमेंस देगा, जबकि ग्राफिक्स वर्कलोड्स में 1.6 गुना तेजी लाएगा। इसके अलावा, SSD स्पीड को भी दोगुना करने की बात सामने आई है।

MacBook Pro 14 की कीमत

भारत में इस मॉडल की सबसे निम्न वेरिएंट होगी 16GB Unified Memory + 512GB SSD, जिसकी कीमत 1,69,900 रुपए रखी गई है। इसके अलावा 1TB SSD व 24GB/32GB ऑप्शन के साथ और मॉडलों की कीमतें क्रमशः 1,89,900 रुपए और 2,09,900 रुपए हैं।

ये भी पढ़ें:गुम या खो गया Voter Id Card तो घर बैठे 10 मिनट में बनाएं नया, बहुत आसान प्रोसेस

MacBook Pro 14 के प्रमुख फीचर्स

MacBook Pro 14 में M5 चिप का निर्माण 3nm प्रक्रिया द्वारा किया गया है, जो अधिक पावर एफिशिएंसी और प्रदर्शन सुनिश्चित करता है। यह 10-core CPU (4 performance cores + 6 efficiency cores) और 10-core GPU पर आधारित है। MacBook Pro लैपटॉप GPU के प्रत्येक कोर में Neural Accelerator समाहित है, जिससे AI कार्यों में बड़ी बढ़त मिलेगी। Apple का दावा है कि M5 MacBook Pro में पूरे दिन की बैटरी लाइफ मिल सकती है। बेहतर पावर एफिशिएंसी के चलते उससे भी बेहतर उपयोग अवधि संभव हो सकती है।

M5 में 153GB/s unified memory bandwidth दी गई है, जो M4 की तुलना में लगभग 30% अधिक है। यह बदलाव स्मूद मल्टीटास्किंग और बड़े डेटा वर्कलोड्स को संभालने में सहायक होगा। SSD स्पीड भी दोगुनी करने की बात कही गई है इससे बड़ी फाइलें और वर्कस्टेशन टास्क तेज हो सकते हैं। पोर्ट्स में Thunderbolt / USB-C सपोर्ट और HDMI आदि दिखते हुए रहेंगे।

MacBook Pro 14 M5 में 14.2 इंच Liquid Retina XDR डिस्प्ले उपयोग किया गया है, जिसमें ProMotion तकनीक के तहत 120Hz तक रिफ्रेश रेट समर्थित है। इसके ब्राइटनेस स्तर, कंट्रास्ट रेशियो और पिक्सल डेंसिटी पिछली पीढ़ी के समान बनाए रखे गए हैं। इसमें 12-मेगापिक्सल का सेंटर स्टेज कैमरा, डॉल्बी एटमॉस के साथ छह-स्पीकर सेटअप और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के लिए एक टच आईडी सेंसर है।

ये भी पढ़ें:खुशखबरी! OnePlus दिवाली सेल में ₹12,000 तक सस्ते हुए DSLR जैसे कैमरा वाले 5 फोन
Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta
दिल्ली की रहने वाली हिमानी गुप्ता को मीडिया में करीब 10 साल का एक्सपीरियंस है। लाइव हिन्दुस्तान में हिमानी बतौर डिप्टी कॉन्टेंट प्रोड्यूसर गैजेट्स सेक्शन में काम कर रही हैं। इससे पहले, उन्होंने नेटवर्क-18 समेत कई दूसरे संस्थानों में काम किया है। हिमानी ने महाराजा अग्रसेन और इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। खाली समय में कुकिंग और फिल्में देखना पसंद है। हर दिन कुछ नया सीखते रहने की कोशिश जारी है। और पढ़ें
Apple

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।