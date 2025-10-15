14 इंच की डिस्प्ले, सिंगल चार्ज में 24 घंटे चलने वाला MacBook Pro, ढेर सारे AI फीचर्स से लैस

संक्षेप: Apple ने नए MacBook Pro 14 (2025, M5) को लॉन्च किया है। भारत में इसकी शुरुआती कीमत ₹1,69,900 है। नए M5 चिप में AI और GPU परफॉर्मेंस, तेज SSD और बेहतर मेमोरी बैंडविड्थ दी गई है।

Apple ने अपनी 14 इंच की MacBook Pro कैटेगरी में एक बड़ा अपडेट किया है नए M5 चिप के साथ आए हैं। कंपनी ने इसे नए AI और ग्राफिक्स वर्कलोड्स को बेहतर तरीके से संभालने के लिए तैयार किया है। नई MacBook Pro 14 M5 के साथ Apple का दावा है कि AI-आधारित कार्यों में यह 3.5 गुना बेहतर परफॉरमेंस देगा, जबकि ग्राफिक्स वर्कलोड्स में 1.6 गुना तेजी लाएगा। इसके अलावा, SSD स्पीड को भी दोगुना करने की बात सामने आई है।

MacBook Pro 14 की कीमत भारत में इस मॉडल की सबसे निम्न वेरिएंट होगी 16GB Unified Memory + 512GB SSD, जिसकी कीमत 1,69,900 रुपए रखी गई है। इसके अलावा 1TB SSD व 24GB/32GB ऑप्शन के साथ और मॉडलों की कीमतें क्रमशः 1,89,900 रुपए और 2,09,900 रुपए हैं।

MacBook Pro 14 के प्रमुख फीचर्स MacBook Pro 14 में M5 चिप का निर्माण 3nm प्रक्रिया द्वारा किया गया है, जो अधिक पावर एफिशिएंसी और प्रदर्शन सुनिश्चित करता है। यह 10-core CPU (4 performance cores + 6 efficiency cores) और 10-core GPU पर आधारित है। MacBook Pro लैपटॉप GPU के प्रत्येक कोर में Neural Accelerator समाहित है, जिससे AI कार्यों में बड़ी बढ़त मिलेगी। Apple का दावा है कि M5 MacBook Pro में पूरे दिन की बैटरी लाइफ मिल सकती है। बेहतर पावर एफिशिएंसी के चलते उससे भी बेहतर उपयोग अवधि संभव हो सकती है।

M5 में 153GB/s unified memory bandwidth दी गई है, जो M4 की तुलना में लगभग 30% अधिक है। यह बदलाव स्मूद मल्टीटास्किंग और बड़े डेटा वर्कलोड्स को संभालने में सहायक होगा। SSD स्पीड भी दोगुनी करने की बात कही गई है इससे बड़ी फाइलें और वर्कस्टेशन टास्क तेज हो सकते हैं। पोर्ट्स में Thunderbolt / USB-C सपोर्ट और HDMI आदि दिखते हुए रहेंगे।