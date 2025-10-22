सेल शुरू! MacBook Pro 14-inch (2025) और iPad Pro M5 पर खास ऑफर्स; इतनी है कीमत

संक्षेप: ऐपल की ओर से बीते दिनों लॉन्च किए गए MacBook Pro 14-inch (2025) और iPad Pro M5 की सेल भारत में शुरू हो गई है। इनपर खास ऑफर्स का फायदा भी अलग से दिया जा रहा है।

कैलिफोर्निया की टेक कंपनी Apple ने पिछले हफ्ते अपने नए MacBook Pro 14-inch (2025) और iPad Pro (M5 चिप) लॉन्च किए थे। अब ये दोनों डिवाइस भारत समेत ग्लोबल मार्केट में सेल के लिए उपलब्ध हैं। कंपनी का दावा है कि नया MacBook Pro अब पहले की तुलना में 3.5 गुना बेहतर AI परफॉर्मेंस और 1.6 गुना तेज ग्राफिक्स परफॉर्मेंस देता है। वहीं, iPad Pro में कंपनी का अब तक का सबसे एडवांस्ड M5 चिपसेट और 13 इंच तक का डिस्प्ले दिया गया है।

MacBook Pro 14-inch (2025) की कीमत और ऑफर्स भारत में नए MacBook Pro 14-inch (2025) की शुरुआती कीमत 1,69,900 रुपये रखी गई है। यह वेरिएंट 16GB RAM और 512GB स्टोरेज के साथ आता है। वहीं इसका 1TB मॉडल 1,89,900 रुपये में और 24GB RAM + 1TB स्टोरेज वाला हाई-एंड वेरिएंट 2,09,900 रुपये में मिलेगा। अगर आप और ज्यादा पावर चाहते हैं, तो एक्स्ट्रा कॉस्ट पर इसे 32GB यूनिफाइड मेमोरी और 4TB स्टोरेज तक कस्टमाइज किया जा सकता है।

नया लैपटॉप दो रंगों- Silver और Space Black में उपलब्ध है। ग्राहक इसे Apple की वेबसाइट, ऑफलाइन स्टोर्स, और अथराइज्ड रिटेलर्स से खरीद सकते हैं। Apple ने इस पर 10,000 रुपये तक का इंस्टेंट डिस्काउंट भी ऑफर किया है, जो चुनिंदा बैंक कार्ड्स पर EMI या No-Cost EMI ट्रांजैक्शन के साथ अप्लाई होगा।

iPad Pro (M5 Chip) की कीमत और ऑफर्स नए iPad Pro (M5 Chip) की कीमत भारत में 99,990 रुपये से शुरू होती है। यह 11-इंच Wi-Fi मॉडल के लिए है, जिसमें 256GB स्टोरेज मिलता है। वहीं, इसका Wi-Fi + Cellular वेरिएंट 1,19,900 रुपये से शुरू होता है। वहीं, अगर आप बड़ी स्क्रीन वाला मॉडल चाहते हैं, तो 13-इंच iPad Pro (M5 Chip) की कीमत 1,29,900 रुपये (Wi-Fi) और 1,49,900 रुपये (Wi-Fi + Cellular) से शुरू होती है।