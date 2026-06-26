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महंगा होने के बाद भी सस्ते में मिल रहा MacBook Neo लैपटॉप, यहां से खरीदें 10,000 रुपए सस्ते में

Himani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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Apple के MacBook Neo की कीमत बढ़ने के बाद भी Vijay Sales पर 10,000 रुपए तक का डिस्काउंट मिल रहा है। ऐसे में ऑफर खत्म होने से पहले डील की शर्तें देखकर खरीदारी करना फायदेमंद हो सकता है।

महंगा होने के बाद भी सस्ते में मिल रहा MacBook Neo लैपटॉप, यहां से खरीदें 10,000 रुपए सस्ते में

एप्पल ने अपने यूजर्स को बड़ा झटका देते हुए MacBook की कीमत बढ़ा दी है। लेकिन अगर आप अभी कम कीमत में MacBook Neo खरीदना चाहते हैं तो आपके पास ऐसा करने का आखिरी मौका है। विजय सेल्स की वेबसाइट पर Apple MacBook Neo सीधे 10,000 रुपए के डिस्काउंट पर मिल रहा है। यानी की खरीदार 10,000 रुपए तक की बचत कर सकते हैं। इसके सात ही MacBook Neo पर इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। इसके अलावा चुनिंदा बैंक कार्ड्स पर नो-कॉस्ट EMI जैसे फायदे भी मिल रहे हैं। ऐसे में अगर आप पढ़ाई, ऑफिस के काम या रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए Apple का नया लैपटॉप खरीदना चाहते हैं, तो यह ऑफर आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। यह ऑफर सीमित समय के लिए है इसलिए जल्द इसका फायदा उठा लें।

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कीमत बढ़ने के बाद भी मिल रहा 10,000 रुपए का डिस्काउंट

भारत में MacBook Neo अब पहले से महंगा हो गया है। Apple ने इसकी शुरुआती कीमत अब 79,900 रुपए कर दी है। लेकिन Vijay Sales पर यह अभी अभी 69,900 रुपए में बेचा जा रहा है। यानी की आप 10,000 रुपए के डिस्काउंट पर लैपटॉप को खरीद पाएंगे।

इसके साथ ही आप आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक और SBI बैंक कार्ड से 6000 रुपए के बैंक डिस्काउंट पर बेचा जा रहा है।

MacBook Neo हुआ महंगा, लेकिन Vijay Sales पर मिल रहा ₹10,000 तक का डिस्काउंट
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MacBook Neo की खासियतें

MacBook Neo में 13 इंच का Liquid Retina डिस्प्ले दिया गया है, जो शानदार कलर, बेहतर ब्राइटनेस और शार्प विजुअल्स का अनुभव देता है। परफॉर्मेंस के लिए लैपटॉप में Apple A18 Pro चिप दी गई है, जो मल्टीटास्किंग, वेब ब्राउजिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग और ऑफिस से जुड़े काम आसानी से संभाल सकती है। MacBook Neo में 8GB Unified Memory और 256GB SSD स्टोरेज मिलती है, जिससे ऐप्स तेजी से खुलते हैं और फाइल ट्रांसफर भी तेज होता है। कंपनी का दावा है कि इसकी बैटरी एक बार चार्ज करने पर पूरे दिन तक साथ दे सकती है, इसलिए बार-बार चार्जिंग की चिंता नहीं रहती।

सिक्योरिटी के लिए इसमें Touch ID दिया गया है, जिससे फिंगरप्रिंट की मदद से लैपटॉप को अनलॉक किया जा सकता है। इसके अलावा Magic Keyboard, बड़ा Force Touch Trackpad, Wi-Fi, Bluetooth और USB Type-C पोर्ट जैसे फीचर्स भी मिलते हैं। macOS पर चलने वाला यह लैपटॉप Apple के दूसरे डिवाइस जैसे iPhone और iPad के साथ भी आसानी से कनेक्ट हो जाता है, जिससे यूजर्स को बेहतर इकोसिस्टम का अनुभव मिलता है।

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Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta

हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।

शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।

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