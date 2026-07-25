फिर सस्ता MacBook ला रहा ऐप्पल, हैवी रैम के साथ मिलेगा तेजतर्रार प्रोसेसर; सामने आई डिटेल

ऐप्पल अब MacBook Neo 2 पर काम कर रहा है। खबर है कि ब्रांड A19 Pro चिप के साथ इसकी टेस्टिंग कर रहा है और इसमें मौजूदा मॉडल की तुलना में बड़ी 12GB रैम मिलेगी। इसे 2027 में लॉन्च किया जा सकता है। यहां देखें अपकमिंग मैकबुक में और क्या खास मिल सकता है

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ऐप्पल का सबसे सस्ता मैकबुक मॉडल MacBook Neo बाजार में काफी लोकप्रिय रहा और अब दूसरी पीढ़ी के MacBook Neo पर काम चल रहा है, और नई रिपोर्ट्स से पता चलता है कि इसमें कुछ खास इम्प्रूवमेंट्स देखने को मिलेंगे, साथ ही यह अपनी किफायती कीमत वाली पहचान भी बनाए रखेगा। ब्लूमबर्ग के मार्क गुरमन और अन्य सूत्रों के अनुसार, ऐप्पल इस डिवाइस की टेस्टिंग A19 Pro चिप के साथ कर रहा है। वे रोजमर्रा के कामों और AI फीचर्स के लिए इसे और बेहतर बनाने के मकसद से अलग-अलग मेमोरी ऑप्शन्स पर भी विचार कर रहे हैं।

ऐप्पल सेकंड जेनरेशन MacBook Neo पर काम कर रहा है, जो 2027 में डेब्यू कर सकता है। इसके A19 Pro चिप और 12GB रैम के साथ आने की उम्मीद है।

मौजूदा मैकबुक नियो में A18 Pro (6-कोर सीपीयू + 5-कोर जीपीयू) चिपसेट है। नए वर्जन में A19 Pro चिप हो सकती है, जिससे सीपीयू परफॉर्मेंस में लगभग 10-15% और जीपीयू परफॉर्मेंस में 40% तक सुधार की उम्मीद है। इसका मतलब है कि मल्टीटास्किंग तेजी से होगी, हल्के-फुल्के क्रिएटिव काम आसानी से होंगे और कुल मिलाकर डिवाइस ज्यादा तेजी से रिस्पॉन्स देगा।

दिलचस्प बात यह है कि A19 Pro का लैपटॉप वर्जन 5-कोर जीपीयू के साथ आ सकता है। यह बदलाव संभवतः लैपटॉप के लिए पावर और बैटरी लाइफ को बैलेंस करने में मदद करता है। A19 Pro चिपसेट iPhone 17 Pro को भी पावर देता है, लेकिन उसमें 6-कोर जीपीयू दिए गए हैं।

मिल सकती है मौजूदा मॉडल से बड़ी रैम मेमोरी की बात करें तो, मौजूदा मॉडल में 8GB रैम है। हो सकता है कि मैकबुक नियो 2 में इसे बढ़ाकर 12GB कर दिया जाएगा। यह एक्स्ट्रा रैम खास तौर पर डिवाइस पर चलने वाले ऐप्पल इंटेलिजेंस फीचर्स के लिए मददगार होगी।

ऐप्पल डिजाइन में कोई बड़ा बदलाव करने की योजना नहीं बना रहा है। वे शायद इसी तरह की कॉम्पैक्ट और हल्की बॉडी बनाए रखेंगे और इसे नयापन देने के लिए समय-समय पर रंग बदलते रहेंगे। अभी के कलर्स (सिल्वर, ब्लश, सिट्रस, इंडिगो) पहले से ही काफी आकर्षक हैं, और भविष्य में और भी विकल्प आने की उम्मीद है।

2027 में आ सकता है मैकबुक नियो 2 कथित तौर पर मैकबुक नियो 2 को 2027 में लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे ऐप्पल को सब कुछ ठीक करने के लिए काफी समय मिलेगा। यह लैपटॉप शक्तिशाली मैकबुक प्रो मॉडल के साथ प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश नहीं कर रहा है। इसके बजाय, यह उन छात्रों, प्रोफेशनल्स और कैजुअल यूजर्स के लिए एक बढ़िया विकल्प बन रहा है, जो ज्यादा पैसे खर्च किए बिना मजबूत बिल्ड क्वालिटी, दमदार परफॉर्मेंस और अच्छा डिजाइन चाहते हैं।

चलिए एक नजर डालते हैं मौजूदा MacBook Neo की कीमत और खासियत पर भारत में लॉन्च के समय, मैकबुक नियो की कीमत बेस 256GB मॉडल के लिए कीमत 69,900 रुपये और 512GB मॉडल के लिए 79,900 रुपये थी। इसे चार कलर ऑप्शन - ब्लश, सिट्रस, इंडिगो और सिल्वर में लॉन्च किया गया था। वर्तमान में Flipkart पर MacBook Neo का 256GB मॉडल 79,900 रुपये और 512GB मॉडल 89,900 रुपये में मिल रहा है।

ऐप्पल का नया मैकबुक नियो, आईफोन 16 प्रो मॉडल में मिलने वाले A18 Pro चिप पर चलता है और कंपनी का दावा है यह चिप, इंटेल कोर अल्ट्रा 5 चिप वाले विंडोज पीसी की तुलना में रेगुलर कामों में 50 प्रतिशत तक तेज है, जबकि कुछ AI कामों के लिए तीन गुना तक तेज परफॉर्मेंस देता है। लैपटॉप 8GB की यूनिफाइड मेमोरी और 256GB या 512GB एसएसडी स्टोरेज से लैस है। कंपनी का कहना है कि इसमें इन-बिल्ट एंटीवायरस मिलता है।

डिस्प्ले भी जबर्दस्त मैकबुक नियो में 4000 निट्स की पीक ब्राइटनेस वाली 13-इंच (2408×1506 पिक्सेल) लिक्विड रेटिना आईपीएस डिस्प्ले है और इसकी पिक्सेल डेंसिटी 219 पीपीआई है। इसमें ऐप्पल का मैजिक कीबोर्ड है और 512GB मॉडल टच आईडी को भी सपोर्ट करता है। हाल ही में लॉन्च हुए मैकबुक एयर की तरह, यह ऐप्पल के लेटेस्ट macOS Tahoe पर चलता है। इसमें 1080p फेसटाइम एचडी वेबकैम है और इसमें वॉयस आइसोलेशन और वाइड स्पेक्ट्रम माइक्रोफोन मोड के साथ डुअल माइक ऐरे है। इसमें डोल्बी एटमॉस के साथ डुअल स्पीकर सेटअप और स्पैटियल ऑडियो का सपोर्ट भी मिलता है।

कनेक्टिविटी के लिए ढेर सारे पोर्ट ऐप्पल का कहना है कि मैकबुक नियो वाई-फाई 6E और ब्लूटूथ 6 कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है, और इसमें एक USB 3.0 Type-C पोर्ट (4K रिजॉल्यूशन पर एक एक्सटर्नल डिस्प्ले के लिए नेटिव DisplayPort 1.4 के साथ) और एक USB 2.0 Type-C पोर्ट है - ये दोनों पोर्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। एक हेडफोन जैक भी है, जो लेफ्ट किनारे पर है।

लंबी चलने वाली बैटरी भी मैकबुक नियो में 36.5Wh की बैटरी है जिसे 20W USB Type-C एडॉप्टर का इस्तेमाल करके चार्ज किया जा सकता है, जो डिवाइस के साथ 1.5m USB Type-C चार्जिंग केबल के साथ आता है। ऐप्पल का कहना है कि लैपटॉप एक बार चार्ज करने पर 11 घंटे तक वेब ब्राउजिंग या 16 घंटे तक वीडियो स्ट्रीमिंग दे सकता है। सिर्फ 1.23 किलोग्राम वजनी इस लैपटॉप का साइज 297.5×206.4×12.7 एमएम है।

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