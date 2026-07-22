Best MacBook for Programming कम कीमत में कोडिंग और डेवलपमेंट के लिए ये हैं बेस्ट Apple लैपटॉप
कम कीमत में बेहतरीन कोडिंग और डेवलपमेंट परफॉर्मेंस के लिए Apple MacBook Air 15 inch M2 chip और Macbook Air M2 (13.6-inch) अमेज़न पर शानदार विकल्प हैं। दमदार बैटरी और स्मूथ प्रोसेसिंग वाले ये Apple MacBooks कम बजट में आपकी कोडिंग जर्नी को बेहद आसान बना देंगे।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
कोडिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए एक भरोसेमंद लैपटॉप की तलाश कर रहे डेवलपर्स के लिए अमेजन पर मैकबुक के कई बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं। कम बजट में शानदार परफॉर्मेंस और लंबी बैटरी लाइफ चाहने वालों के लिए ऐप्पल के ये मॉडल्स पहली पसंद बनते जा रहे हैं।
कम कीमत में दमदार कोडिंग परफॉर्मेंस
अमेजन पर उपलब्ध MacBook Air M2 और MacBook Air M3 जैसे मॉडल्स अपनी बेहतरीन स्पीड और एफिशिएंसी के लिए जाने जाते हैं। 8-कोर और 10-कोर जीपीयू के साथ आने वाले ये लैपटॉप्स भारी-भरकम कोड को आसानी से कंपाइल करते हैं। इसमें मिलने वाली 18 से 22 घंटे तक की बैटरी लाइफ प्रोग्रामर्स को बिना बार-बार चार्ज किए लंबे समय तक काम करने की आज़ादी देती है।
डेवलपर्स के लिए क्यों है यह बेस्ट विकल्प?
इन मैकबुक्स की सबसे बड़ी खासियत इनका यूनिफाइड मेमोरी आर्किटेक्चर और शांत फैनलेस डिज़ाइन है। यह मल्टीटास्किंग को बेहद स्मूथ बनाता है, जिससे वीएस कोड, डॉकर और डेटाबेस टूल्स एक साथ बिना किसी लैग के रन होते हैं। साथ ही, इसका कॉम्पैक्ट और स्लिम डिज़ाइन इसे ट्रेवलिंग के दौरान इस्तेमाल करने के लिए बेहद सुविधाजनक बनाता है। यदि आप कम दाम में प्रीमियम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक्सपीरियंस चाहते हैं, तो अमेजन की ये डील्स आपके लिए परफेक्ट साबित हो सकती हैं।
1. Apple 2024 MacBook Air (13-inch, Apple M3 chip with 8‑core CPU and 10‑core GPU, 24GB Unified Memory, 512GB) - Silver
Apple 2024 MacBook Air (13-inch, M3 चिप, 24GB रैम, 512GB SSD) एक बेहद शक्तिशाली और पोर्टेबल लैपटॉप है, जो कोडिंग, प्रोग्रामिंग और पेशेवर मल्टीटास्किंग के लिए एकदम सही विकल्प है। 24GB यूनिफाइड मेमोरी और 10-कोर जीपीयू के साथ आने वाला यह मॉडल भारी-भरकम सॉफ्टवेयर और एआई टूल्स को बेहद आसानी से हैंडल करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
दमदार परफॉर्मेंस
शानदार बैटरी लाइफ
अल्ट्रा-पोर्टेबल डिज़ाइन
बेहतरीन कनेक्टिविटी और डिस्प्ले
क्यों खोजें विकल्प
कीमत आम बेस मॉडल्स के मुकाबले काफी ज्यादा
लंबे समय तक अत्यधिक भारी काम करने पर थोड़ा गर्म
2. Apple 2024 MacBook Air 15″ Laptop with M3 chip: 38.91 cm (15.3″) Liquid Retina Display, 16GB Unified Memory, 512GB SSD Storage, Backlit Keyboard, 1080p FaceTime HD Camera, Touch ID- Silver
यह Apple 2024 MacBook Air 15″ मॉडल 15.3-इंच की बड़ी लिक्विड रेटिना डिस्प्ले और 16GB रैम के साथ आता है, जो कोडिंग, स्प्लिट-स्क्रीन वर्क और मल्टीटास्किंग के लिए बेहद शानदार अनुभव देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बड़ी स्क्रीन साइज
दमदार M3 चिप
लॉन्ग-लास्किंग बैटरी
स्लिम और पोर्टेबल
क्यों खोजें विकल्प
प्रीमियम कीमत
बिना पंखे के डिजाइन के कारण गर्म
3. Apple 2024 MacBook Air 15″ Laptop with M3 chip: 38.91 cm (15.3″) Liquid Retina Display, 24GB Unified Memory, 512GB SSD Storage, Backlit Keyboard, 1080p FaceTime HD Camera, Touch ID- Starlight
यह Apple 2024 MacBook Air 15″ मॉडल 24GB यूनिफाइड मेमोरी और 15.3-इंच की बड़ी लिक्विड रेटिना डिस्प्ले के साथ आता है, जो भारी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग और एक साथ कई कोडिंग एनवायरनमेंट चलाने के लिए बेहतरीन है।
Specifications
क्यों खरीदें
बड़ी और स्पष्ट स्क्रीन
अधिक रैम क्षमता
पावरफुल M3 चिप
लंबी बैटरी लाइफ
क्यों खोजें विकल्प
प्रीमियम कीमत
बिना पंखे के होने के कारण यह हल्का गर्म
1. मैकबुक का हिंदी में क्या अर्थ है?
"मैकबुक" ऐप्पल कंपनी द्वारा बनाए जाने वाले लैपटॉप का एक ब्रांड नाम है। 'मैकबुक' का हिंदी में कोई अलग या शाब्दिक अनुवाद नहीं किया जाता है, क्योंकि यह एक विशिष्ट उत्पाद का नाम है। इसे हिंदी में भी "मैकबुक" ही कहा जाता है।
2. लैपटॉप और मैकबुक में क्या अंतर है?
ऑपरेटिंग सिस्टम: साधारण 'लैपटॉप' किसी भी ब्रांड का हो सकता है और आम तौर पर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है। इसके विपरीत, 'मैकबुक' केवल ऐप्पल कंपनी का लैपटॉप होता है और यह विशेष रूप से उनके अपने 'मैकओएस' (macOS) ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही काम करता है।
निर्माता: लैपटॉप कई कंपनियां (जैसे एचपी, लेनोवो, Dell, आसुस आदि) बनाती हैं, जबकि मैकबुक केवल ‘ऐप्पल’ द्वारा ही बनाया जाता है।
बिल्ड क्वालिटी और इकोसिस्टम: मैकबुक अपनी प्रीमियम एल्युमिनियम बॉडी, बेहतरीन बैटरी लाइफ और ऐप्पल के अन्य उपकरणों (जैसे आईफोन और आईपैड) के साथ मजबूत कनेक्टिविटी (इकोसिस्टम) के लिए जाने जाते हैं।
3. लैपटॉप को शुद्ध हिंदी में क्या कहते हैं?
लैपटॉप को शुद्ध हिंदी में "गोदी कंप्यूटर" या "लैपटॉप कंप्यूटर" कहा जाता है। चूँकि इसे गोद में रखकर आसानी से चलाया जा सकता है, इसलिए इसे गोदी कंप्यूटर भी कहा जाता है, हालाँकि बोलचाल और तकनीकी रूप से हिंदी में भी इसे 'लैपटॉप' ही कहा जाता है।
4. मैक ओएस का हिंदी में क्या अर्थ है?
“मैक ओएस” का पूरा रूप मैकिंतोष ऑपरेटिंग सिस्टम है। 'मैक' ऐप्पल के कंप्यूटरों का संक्षिप्त नाम है और 'ओएस' का अर्थ 'ऑपरेटिंग सिस्टम' (प्रचालन तंत्र) होता है। इसलिए, 'मैक ओएस' का हिंदी अर्थ "मैकिंतोष प्रचालन तंत्र" है, जो ऐप्पल के कंप्यूटरों को संचालित करने वाला मुख्य सॉफ्टवेयर है।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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