Macbook की टक्कर वाले Laptop, ₹50 हजार से कम में डील, ऐसे उठाएं फायदा

Jan 20, 2026 01:49 pm IST

Amazon Great Republic Day Sale 2026: लैपटॉप की दुनिया में Apple की Macbook सीरीज काफी पॉपुलर है। पहला इसकी ब्रांड वैल्यू, दूसरी लाइटवेट और स्मूथनेस और ऐपल का इकोसिस्टम यह चार वजह इसे बाकी लैपटॉप से अलग बनाती हैं। हालांकि अब मार्केट में कुछ ऐसे लैपटॉप आ चुके हैं, जो इन चारों चीजों में Macbook को पीछे छोड़ रहे हैं, वही लंबी बैटरी लाइफ और कम कीमत के मामले में यह Macbook से कहीं बेहतर साबित हो रहे हैं। इतना ही Macbook को टक्कर देने वाले इन लैपटॉप को Amazon Great Republic Day Sale में खरीदने पर भारी डिस्काउंट ऑफर के साथ खरीदा जा सकता है…

अमेजन सेल में अलग-अलग ब्रांड के लैपटॉप पर 35% से 40% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। साथ ही एक्सचेंज ऑफर समेत कई अन्य तरह के डिस्काउंट ऑफर के साथ खरीद सकते हैं, अगर आप सभी डिस्काउंट का लुत्फ उठा लेते हैं, तो Macbook के टक्कर वाले इन लैपटॉप को 50 हजार रुपये में खरीद पाएंगे।

इस थिन एंड लाइट लैपटॉप को 29% की भारी छूट के साथ 71,763 रुपये की जगह पर मात्र 50,990 रुपये में खरीदा जा सकता है। अगर आप SBI क्रेडिट कार्ड पर 10% इंस्टेंट डिस्काउंट या अन्य बैंक ऑफर्स जैसे Amazon Pay ICICI कैशबैक का फायदा उठाते हैं, तो फाइनल कीमत 48,000-50,000 रुपये के आसपास आ सकती है। यह लैपटॉप 13वीं जनरेशन के पावरफुल Intel Core i5-1334U प्रोसेसर के साथ आता है, जो रोजमर्रा के काम, मल्टीटास्किंग, स्टडीज और लाइट ऑफिस यूज के लिए परफेक्ट है। सिर्फ 1.66 kg वजन और 120Hz हाई रिफ्रेश रेट वाली FHD डिस्प्ले इसे काफी पोर्टेबल और स्मूथ बनाती है। साथ ही MS Office 2024 लाइफटाइम, Windows 11 और 15 महीने McAfee सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है।

Specifications ग्राफिक्स Intel Iris Xe Graphics मेमोरी 16GB DDR4 RAM स्टोरेज 512GB SSD डिस्प्ले 15.6 इंच FHD ऑपरेटिंग सिस्टम Windows 11 Home सॉफ्टवेयर MS Office Home & Student 2024 + 15 Month McAfee वजन 1.66 kg वारंटी 1 साल की वारंटी क्यों खरीदें 13th Gen Intel Core i5-1334U + 16GB DDR4 RAM से मल्टीटास्किंग और फास्ट वर्क आसान वीडियो, ब्राउजिंग और स्टडीज में बेहद क्लियर और फ्लुइड अनुभव हल्का और पोर्टेबल 512GB SSD से इंस्टेंट बूट और फाइल ओपनिंग MS Office Home & Student 2024 लाइफटाइम + 15 महीने McAfee क्यों खोजें विकल्प हैवी गेमिंग या प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग के लिए नहीं क्रिएटिव वर्क जैसे फोटो एडिटिंग में औसत नॉर्मल यूज में 5-7 घंटे

इस लैपटॉप को 20% की छूट के साथ 65,387 रुपये की जगह पर मात्र 52,490 रुपये में खरीदा जा सकता है। Amazon Pay ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड से पेमेंट पर 1,574 रुपये तक कैशबैक मिल सकता है, जिससे फाइनल कीमत 50,000 रुपये के आसपास आ सकती है। यह लैपटॉप 13वीं जनरेशन के Intel Core i5-1335U (10 कोर्स, Up to 4.6GHz) प्रोसेसर के साथ आता है, जो मल्टीटास्किंग, स्टडीज, ऑफिस वर्क और लाइट क्रिएटिव टास्क के लिए शानदार है। सिर्फ 1.59 kg वजन, बैकलिट कीबोर्ड, FHD माइक्रो-एज डिस्प्ले और FHD कैमरा विद शटर इसे काफी प्रीमियम और पोर्टेबल बनाता है।

Specifications प्रोसेसर 13th Generation Intel Core i5-1335U ग्राफिक्स Intel Iris Xe Graphics मेमोरी 16GB DDR4-3200 MHz RAM स्टोरेज 512GB PCIe NVMe M.2 SSD डिस्प्ले 15.6 इंच FHD ऑपरेटिंग सिस्टम Windows 11 Home सॉफ्टवेयर Microsoft 365 (1 साल) + Office 2024 वारंटी 1 साल की वारंटी क्यों खरीदें 13th Gen i5-1335U + 16GB DDR4 RAM से फास्ट मल्टीटास्किंग और क्विक रिस्पॉन्स लो लाइट में टाइपिंग आसान और प्रोफेशनल फील हल्का और पोर्टेबल वीडियो और स्टडीज में इमर्सिव व्यू Iris Xe ग्राफिक्स से लाइट गेमिंग/स्ट्रीमिंग + FHD कैमरा विद प्राइवेसी शटर क्यों खोजें विकल्प बैटरी बैकअप नॉर्मल यूज में 4-7 घंटे प्रोफेशनल फोटो/वीडियो एडिटिंग के लिए बेस्ट नहीं कुछ यूजर्स को वॉल्यूम कम लगता है

इस लैपटॉप को 28% की भारी छूट के साथ 89,390 रुपये की जगह पर मात्र 63,990 रुपये में खरीदा जा सकता है। SBI क्रेडिट कार्ड पर 1,500 रुपये तक डिस्काउंट, Amazon Pay ICICI से 1,919 रुपये तक कैशबैक मिल सकता है, जिससे फाइनल कीमत ₹60,000 के आसपास आ सकती है। यह लैपटॉप 13वीं जनरेशन के Intel Core i7-13620H प्रोसेसर के साथ आता है, जो पावरफुल मल्टीटास्किंग, लाइट क्रिएटिव वर्क, स्टडीज और ऑफिस यूज के लिए शानदार है। सिर्फ 1.6 kg वजन, टॉप मेटल कवर, बैकलिट कीबोर्ड, IR कैमरा और WUXGA 300 nits डिस्प्ले इसे काफी प्रीमियम और पोर्टेबल बनाता है।

Specifications ग्राफिक्स Intel UHD Graphics मेमोरी 16GB DDR5-4800 स्टोरेज 512GB M.2 PCIe 4.0 NVMe SSD डिस्प्ले 15.3 इंच WUXGA (1920x1200) IPS ऑपरेटिंग सिस्टम Windows 11 Home सॉफ्टवेयर Office Home 2024 + Xbox Game Pass Ultimate 3-month वजन 1.6 kg वारंटी 1 साल की वारंटी क्यों खरीदें फास्ट और स्मूथ मल्टीटास्किंग लो लाइट में टाइपिंग आसान, प्रोफेशनल फील 300 nits एंटी-ग्लेयर, TUV लो ब्लू लाइट आंखों के लिए बेहतर हल्का और प्रीमियम FHD 1080p IR कैमरा विद प्राइवेसी शटर, Dolby Audio स्पीकर्स, रैपिड चार्ज क्यों खोजें विकल्प हैवी गेमिंग या प्रो वीडियो एडिटिंग के लिए नहीं प्रोफेशनल क्रिएटिव वर्क के लिए लिमिटेड

इस थिन एंड लाइट लैपटॉप को 27% की भारी छूट के साथ 78,409 की जगह पर मात्र 56,990 रुपये में खरीदा जा सकता है। SBI क्रेडिट कार्ड पर 2,000 रुपये तक डिस्काउंट, Amazon Pay ICICI से 1,709 रुपये तक कैशबैक मिल सकता है, जिससे फाइनल कीमत 53,000-55,000 रुपये के आसपास आ सकती है। यह लैपटॉप 13वीं जनरेशन के Intel Core i5-1334U प्रोसेसर के साथ आता है, जो मल्टीटास्किंग, स्टडीज, ऑफिस वर्क और डेली यूज के लिए परफेक्ट है। 1TB SSD से ढेर सारा स्टोरेज, 16GB RAM, बैकलिट कीबोर्ड, 120Hz FHD डिस्प्ले और सिर्फ 1.62 kg वजन इसे काफी पोर्टेबल और प्रीमियम बनाता है।

Specifications ग्राफिक्स Intel Iris Xe Graphics स्टोरेज 1TB M.2 PCIe NVMe SSD ऑपरेटिंग सिस्टम Windows 11 Home सॉफ्टवेयर MS Office Home and Student 2024 (Lifetime) + 15 Month McAfee फीचर्स Backlit Keyboard with Numeric Keypad वजन 1.62 kg क्यों खरीदें ढेर सारी फाइल्स, सॉफ्टवेयर और मीडिया स्टोर करने के लिए बेस्ट 13th Gen i5-1334U + 16GB DDR4 RAM से आसान मल्टीटास्किंग और क्विक रिस्पॉन्स लो लाइट में टाइपिंग कम्फर्टेबल, नंबरिक कीपैड के साथ ब्राइट और स्मूथ डिस्प्ले हल्का और पोर्टेबल क्यों खोजें विकल्प हैवी गेमिंग या प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग के लिए नहीं क्रिएटिव फोटो/वीडियो एडिटिंग में लिमिटेड

इस गेमिंग लैपटॉप को 19% की छूट के साथ 74,999 रुपये की जगह पर मात्र 60,990 रुपये में खरीदा जा सकता है। सेल में 2000 रुपये का कूपन, SBI क्रेडिट कार्ड पर 1,500 रुपये तक डिस्काउंट, Amazon Pay ICICI से 1,829 रुपये तक कैशबैक मिल सकता है, जिससे फाइनल कीमत 55,000-58,000 रुपये के आसपास आ सकती है। लैपटॉप 13वीं जनरेशन के Intel Core i5-13420H प्रोसेसर और NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB GDDR6 ग्राफिक्स के साथ आता है, जो बजट में शानदार गेमिंग, वीडियो एडिटिंग और क्रिएटिव वर्क के लिए परफेक्ट है। 144Hz FHD डिस्प्ले, मल्टी-कलर इल्यूमिनेटेड कीबोर्ड और सिर्फ 1.99 kg वजन इसे काफी पोर्टेबल और आकर्षक बनाता है।

Specifications प्रोसेसर Intel Core i5-13420H ग्राफिक्स NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB GDDR6 मेमोरी 16GB DDR4 SODIMM स्टोरेज 512GB NVMe PCIe Gen4 SSD ऑपरेटिंग सिस्टम Windows 11 Home वजन 1.99 kg वारंटी 1 साल की वारंटी क्यों खरीदें पावरफुल गेमिंग गेमिंग और वीडियो में सुपर स्मूथ, फ्लिकर-फ्री अनुभव 16GB DDR4 RAM (Up to 64GB) + डुअल M.2 SSD स्लॉट मल्टी-कलर बैकलिट + नंबरिक पैड – गेमिंग और लो लाइट में कम्फर्टेबल बजट गेमर्स के लिए बेस्ट क्यों खोजें विकल्प प्रोफेशनल फोटो/वीडियो एडिटिंग के लिए औसत गेमिंग कैटेगरी में ठीक, लेकिन अल्ट्रा-पोर्टेबल नहीं गेमिंग लैपटॉप होने से हैवी यूज में 2-4 घंटे

यह एक थिन एंड लाइट लैपटॉप है, जिसे 24% की छूट के साथ 69,990 रुपये की जगह पर मात्र 52,990 रुपये में खरीदा जा सकता है। SBI क्रेडिट कार्ड पर 2,000 रुपये तक डिस्काउंट, 1,589 रुपये तक कैशबैक मिल सकता है, जिससे फाइनल कीमत 50,000 रुपये के आसपास आ सकती है। यह 13वीं जनरेशन के Intel Core i5-13420H (8 कोर्स, Up to 4.6GHz) प्रोसेसर के साथ आता है। Quiet Blue कलर, बैकलिट चिकलेट कीबोर्ड, FHD एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले और सिर्फ 1.70 kg वजन इसे काफी स्टाइलिश और पोर्टेबल बनाता है।

Specifications प्रोसेसर Intel Core i5-13420H ग्राफिक्स Intel UHD Graphics मेमोरी 16GB DDR4 RAM स्टोरेज 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD डिस्प्ले 15.6 इंच FHD ऑपरेटिंग सिस्टम Windows 11 Home सॉफ्टवेयर Office Home 2024 (Lifetime) + Microsoft 365 Basic (1 Year, 100GB Cloud) वजन 1.70 kg क्यों खरीदें फास्ट मल्टीटास्किंग और क्विक रिस्पॉन्स नंब-की के साथ लो लाइट में टाइपिंग आसान और प्रोफेशनल मात्र 1.70 kg + Quiet Blue कलर वीडियो, स्टडीज और ब्राउजिंग में क्लियर व्यू Office Home 2024 लाइफटाइम + M365 Basic 1 साल क्यों खोजें विकल्प हैवी गेमिंग या प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग के लिए नहीं गेमिंग में 120Hz/144Hz जितना स्मूथ नहीं नॉर्मल यूज में 5-7 घंटे (42Wh बैटरी), हैवी टास्क में कम

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।