क्या आप भी MacBook खरीदने का सोच रहे हैं? रुकिए! कम बजट में ये लैपटॉप देंगे आपको प्रीमियम एक्सपीरियंस
50,000 से कम के बजट में अब ऐसे कई बेहतरीन लैपटॉप मौजूद हैं जो प्रीमियम डिजाइन और दमदार परफॉर्मेंस के साथ आते हैं। ये स्टाइलिश विकल्प न केवल रोजमर्रा के कामों के लिए बेस्ट हैं, बल्कि अपनी स्लीक बिल्ड क्वालिटी के कारण महंगे MacBook को कड़ी टक्कर देते हैं।
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अगर आप मैकबुक जैसी प्रीमियम फील और स्टाइलिश डिजाइन वाले लैपटॉप की तलाश में हैं, लेकिन आपका बजट 50,000 रुपये के आसपास है, तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। आज बाजार में कई ऐसे लैपटॉप मौजूद हैं जो न केवल दिखने में बेहद स्लीक और प्रोफेशनल हैं, बल्कि परफॉर्मेंस के मामले में भी काफी दमदार हैं।
स्टाइल और परफॉर्मेंस का बेहतरीन मेल
अमेजन पर उपलब्ध ASUS Vivobook और Acer Aspire Lite जैसे मॉडल इसका बेहतरीन उदाहरण हैं। ये लैपटॉप अपनी स्लिम बॉडी, एल्युमीनियम फिनिश और हाई-रेजोल्यूशन डिस्प्ले के साथ एक प्रीमियम अनुभव प्रदान करते हैं। इनमें मिलने वाले लेटेस्ट जनरेशन प्रोसेसर, फास्ट SSD स्टोरेज और हल्की बिल्ड क्वालिटी इन्हें कॉलेज के छात्रों और ऑफिस जाने वाले प्रोफेशनल्स के लिए पहली पसंद बनाती है।
क्यों यह आपके लिए एक स्मार्ट चुनाव है?
सबसे खास बात यह है कि कम बजट होने के बावजूद आपको परफॉर्मेंस से समझौता नहीं करना पड़ता। ये लैपटॉप न केवल मल्टीटास्किंग को आसान बनाते हैं, बल्कि इनकी पोर्टेबिलिटी इन्हें कहीं भी ले जाने के लिए सुविधाजनक बनाती है। अगर आप एक ऐसा डिवाइस देख रहे हैं जो आपके बजट में फिट हो और स्टाइल में किसी महंगे प्रीमियम लैपटॉप से कम न लगे, तो ये विकल्प आपके लिए बेस्ट हैं। स्मार्ट शॉपिंग करें और कम खर्च में प्रीमियम फीचर्स का आनंद लें।
1. ASUS Vivobook Go 15 (2023) AMD Ryzen 5 Quad Core 7520U - (8 GB/512 GB SSD/Windows 11 Home) E1504FA-NJ521WS Thin and Light Laptop (15.6 Inch, Cool Silver, 1.63 Kg, with MS Office)
ASUS Vivobook Go 15 (2023) उन लोगों के लिए एक शानदार विकल्प है जो कम बजट में एक स्टाइलिश और पोर्टेबल लैपटॉप चाहते हैं। इसका 'कूल सिल्वर' रंग और स्लिम डिजाइन इसे काफी प्रीमियम लुक देता है। यह लैपटॉप न केवल ऑफिस के काम या पढ़ाई के लिए बेहतरीन है, बल्कि इसकी MIL-STD-810H मिलिट्री-ग्रेड मजबूती इसे लंबे समय तक चलने वाला एक भरोसेमंद साथी बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
प्रीमियम डिजाइन
फास्ट चार्जिंग
मजबूत बिल्ड
बेहतरीन ऑडियो
क्यों खोजें विकल्प
बहुत अधिक ब्राइटनेस नहीं
RAM भविष्य की जरूरतों के लिए थोड़ी कम महसूस
2. Acer Aspire Lite 12th Gen, Intel Core i5-12450H, Office 2024 + M365 Basic, 12GB RAM/512GB SSD, 39.62cm 15.6" FHD IPS Display, Win 11 Home, Pure Silver, 1.7KG,AL15-52H, Backlit KB, Thin & Light Laptop
Acer Aspire Lite उन लोगों के लिए एक पावरफुल और स्टाइलिश विकल्प है जो कम बजट में शानदार परफॉर्मेंस चाहते हैं। इसका Intel Core i5-12450H प्रोसेसर और 12GB RAM का कॉम्बिनेशन इसे भारी मल्टीटास्किंग और ऑफिस वर्क के लिए काफी सक्षम बनाता है। इसका 'प्योर सिल्वर' रंग और स्लिम प्रोफाइल इसे एक बेहद मॉडर्न और प्रीमियम लुक देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार डिस्प्ले
सुविधाजनक कीबोर्ड
बेहतर मेमोरी
शानदार डिस्प्ले
क्यों खोजें विकल्प
डिजाइन
USB 2.0 पोर्ट्स
3. Lenovo IdeaPad Slim 3, Intel Core i3 13th Gen 1315U, 8GB RAM, 512GB SSD, FHD 15.6"(39.6cm), Windows 11, Office 2024, Grey, 1.6Kg, 82X700G5IN, Alexa Built-in, 1Yr ADP Free, 3 Month Game Pass Laptop
Lenovo IdeaPad Slim 3 अपनी स्लीक डिजाइन और भरोसेमंद परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है। इसका 13वीं पीढ़ी का इंटेल कोर i3-1315U प्रोसेसर रोजमर्रा के काम जैसे वेब ब्राउजिंग, ऑफिस वर्क और मल्टीमीडिया के लिए बहुत ही स्मूथ अनुभव देता है। इसका आर्कटिक ग्रे रंग और नैरो-बेज़ल डिजाइन इसे एक बहुत ही प्रोफेशनल और मॉडर्न लुक देता है, जो छात्रों और ऑफिस जाने वाले प्रोफेशनल्स के लिए एकदम सही है।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहतरीन वेबकैम
रैपिड चार्ज
ब्लू लाइट सर्टिफाइड एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले आँखों पर तनाव कम
पोर्टेबिलिटी
क्यों खोजें विकल्प
अपग्रेड नहीं कर सकते
भारी सॉफ्टवेयर्स के लिए 8GB RAM थोड़ी कम
4. MSI Modern 14, Intel 13th Gen. Core i3 1315U,14” Inch (36CM) FHD 60Hz Thin & Light Business Laptop (8GB/512GB NVMe SSD/Windows 11 Home/Intel UHD/Classic Black/1.4Kg), C13M-1465IN
MSI Modern 14 उन प्रोफेशनल्स और छात्रों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो बेहद हल्का और पोर्टेबल लैपटॉप चाहते हैं। इसका 'क्लासिक ब्लैक' डिजाइन और 1.4 किलोग्राम का वजन इसे आसानी से कहीं भी ले जाने के लिए एकदम सही बनाता है। 13वीं पीढ़ी के इंटेल कोर i3 प्रोसेसर के साथ, यह लैपटॉप रोजमर्रा के कार्यों के लिए एक विश्वसनीय और स्टाइलिश साथी है।
Specifications
क्यों खरीदें
अत्यधिक पोर्टेबल
मिलिट्री-ग्रेड मजबूती
बेहतर कनेक्टिविटी
हाई-रेज ऑडियो
क्यों खोजें विकल्प
लैपटॉप्स की तुलना में थोड़ी धीमी
लंबे समय तक बाहर रहने वाले यूजर्स के लिए सीमित
5. HP 250R G10 Business Laptop 15.6-Inch FHD IPS Display with Intel Core 3-100U Processor, 8GB DDR4 RAM, 512GB NVMe SSD, Intel Graphics, Turbo Silver
HP 250R G10 एक भरोसेमंद बिजनेस लैपटॉप है जिसे ऑफिस के काम और डेली प्रोडक्टिविटी को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसका 'टर्बो सिल्वर' रंग और स्लिम डिजाइन इसे एक प्रोफेशनल लुक देता है। नए Intel Core 3-100U प्रोसेसर के साथ, यह लैपटॉप मल्टीटास्किंग और ऑफिस एप्लिकेशन को बिना किसी रुकावट के चलाने में सक्षम है। यह उन लोगों के लिए बेहतरीन है जिन्हें एक टिकाऊ और काम करने के लिए सटीक लैपटॉप की तलाश है।
Specifications
क्यों खरीदें
अपग्रेड करने की सुविधा
बेहतर कनेक्टिविटी
फास्ट वायरलेस
प्राइवेसी
क्यों खोजें विकल्प
ब्राइटनेस आउटडोर काम के लिए थोड़ी कम
अलग से Windows OS इंस्टॉल करना
6. HP 15, AMD Ryzen 3 7320U (8GB LPDDR5, 512GB SSD) FHD, Anti-Glare, Micro-Edge, 15.6"/39.6cm, Win 11, Office 21, Silver, 1.59kg, fc0154AU, AMD Radeon Graphics, 1080p FHD Camera Laptop
HP 15 (AMD Ryzen 3 7320U) एक बहुत ही संतुलित लैपटॉप है, जो कॉलेज के छात्रों और घर पर ऑफिस वर्क करने वालों के लिए एक बेहतरीन चुनाव है। इसका 'लाइट सिल्वर' फिनिश और माइक्रो-एज डिस्प्ले इसे दिखने में काफी आधुनिक बनाता है। इसमें FHD 1080p कैमरा की सुविधा है, जो इसे ऑनलाइन क्लासेस और प्रोफेशनल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए इस बजट का एक शानदार लैपटॉप बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहतरीन कैमरा
फास्ट रैम
आधुनिक कनेक्टिविटी
पोर्टेबिलिटी
क्यों खोजें विकल्प
टाइप-सी पोर्ट की सीमाएं
ब्राइटनेस ब्राइटनेस इनडोर काम के लिए सही लेकिन सीधी धूप में इस्तेमाल करने पर कम महसूस
7. Dell Inspiron 15 DC15250 Laptop (Intel Core 3-100U, 8GB DDR5 RAM, 512GB SSD, 15.6" Full HD Display, Windows 11 Home, MS Office 2024 + Microsoft 365, Carbon Black, 1 Year NBD Warranty)
Dell Inspiron 15 (DC15250) एक भरोसेमंद और टिकाऊ लैपटॉप है, जो विशेष रूप से ऑफिस वर्क और छात्रों की उत्पादकता को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसका 'कार्बन ब्लैक' डिजाइन इसे एक गंभीर और प्रोफेशनल लुक देता है। इसमें DDR5 RAM का उपयोग किया गया है, जो इस बजट में मिलने वाली DDR4 RAM की तुलना में अधिक तेज और कुशल है, जिससे मल्टीटास्किंग काफी स्मूथ हो जाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
लेटेस्ट रैम तकनीक
शानदार वारंटीरेडी-टू-यूज़
विश्वसनीय परफॉर्मेंस
क्यों खोजें विकल्प
अल्ट्रा-प्रीमियम या बहुत पतले लैपटॉप के मुकाबले थोड़ा भारी महसूस
स्क्रीन उतनी ब्राइट या वाइब्रेंट नहीं
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
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कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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